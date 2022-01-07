"Ливерпуль" возобновил тренировки на базе

"Ливерпуль" открыл свою тренировочную базу в Керби, приступив к подготовке к матчу Кубка Англии против "Шрюсбери".

Напомним, из-за вспышки коронавируса "Ливерпуль" был вынужден просить Футбольную Лигу отложить назначенный на минувший четверг первый матч Кубка Лиги против "Арсенала".



База в Керби оставалась закрытой 48 часов, но сегодня игроки первой команды возобновили тренировки — правда, под руководством Питера Кравица, сообщает Daily Mail.



Кравиц принял управление командой, поскольку и главный тренер "красных" Юрген Клопп, и его правая рука Пеп Лейндерс находятся среди заразившихся COVID-19.



Именно Кравиц проведет пресс-конференцию в субботу — за день до матча 3-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" из Лиги Один.