11 игроков "Юнайтед" хотят уйти

Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.

Ральф Рангник тренирует "Юнайтед" считанные недели, но уже столкнулся с тем, что его тактика и методы вызывают отторжение у значительной части раздевалки.



По информации Daily Mirror, 11 игроков чувствуют себя несчастными на "Олд Траффорд". Среди них находятся Дин Хендерсон, Эрик Байи, Донни Ван де Бек и Джесси Лингард.



Перечисленные игроки связывали большие надежды с назначением Рангника, однако в реальности для них почти ничего не изменилось — они так и не получили полноценного шанса проявить себя.



"Внутри команды по-настоящему плохая атмосфера, и это сулит "Юнайтед" большими проблемами впереди", — цитирует свой осведомленный источник издание.