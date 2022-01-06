11 игроков "Юнайтед" хотят уйти

Ральф Рангник Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.

Ральф Рангник тренирует "Юнайтед" считанные недели, но уже столкнулся с тем, что его тактика и методы вызывают отторжение у значительной части раздевалки.

По информации Daily Mirror, 11 игроков чувствуют себя несчастными на "Олд Траффорд". Среди них находятся Дин Хендерсон, Эрик Байи, Донни Ван де Бек и Джесси Лингард.

Перечисленные игроки связывали большие надежды с назначением Рангника, однако в реальности для них почти ничего не изменилось — они так и не получили полноценного шанса проявить себя.

"Внутри команды по-настоящему плохая атмосфера, и это сулит "Юнайтед" большими проблемами впереди", — цитирует свой осведомленный источник издание.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2022 08:00

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  1. largo-winch 06.01.2022 08:07 # largo-winch
    "Внутри команды по-настоящему плохая атмосфера, и это сулит "Юнайтед" большими проблемами впереди", — цитирует свой осведомленный источник издание.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90604/#reply

    Источник: Гаражные тайны, интриги, расследования

    (ответить)

  2. true-manc 06.01.2022 08:01 # true-manc
    давно надо расформировать этот сектантский срам

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