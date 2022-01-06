11 игроков "Юнайтед" хотят уйти
Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.
Ральф Рангник тренирует "Юнайтед" считанные недели, но уже столкнулся с тем, что его тактика и методы вызывают отторжение у значительной части раздевалки.
По информации Daily Mirror, 11 игроков чувствуют себя несчастными на "Олд Траффорд". Среди них находятся Дин Хендерсон, Эрик Байи, Донни Ван де Бек и Джесси Лингард.
Перечисленные игроки связывали большие надежды с назначением Рангника, однако в реальности для них почти ничего не изменилось — они так и не получили полноценного шанса проявить себя.
"Внутри команды по-настоящему плохая атмосфера, и это сулит "Юнайтед" большими проблемами впереди", — цитирует свой осведомленный источник издание.
06.01.2022 08:00
Просмотров: 721
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Внутри команды по-настоящему плохая атмосфера, и это сулит "Юнайтед" большими проблемами впереди", — цитирует свой осведомленный источник издание.
Источник: http://fapl.ru/posts/90604/#reply
Источник: Гаражные тайны, интриги, расследования
(ответить)
давно надо расформировать этот сектантский срам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий