Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" обратился насчет Дениса Закариа. "Арсенал" сделал предложение по Душану Влаховичу. Аарон Рэмси покинет "Ювентус" в январе, чтобы вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ливерпуль" — один из клубов, сделавших запрос насчет полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа. (Jonathan Shrager)



Нападающий Ромелу Лукаку не планирует уходить из "Челси" в январе. (The Times)



"Челси" попытается заполучить защитника "Эвертона" Люку Диня. (The Sun)



"Барселона" проявила интерес к защитнику "Челси" Андреасу Кристенсену. (Gianluca Di Marzio)



"Арсенал" предложил 46 миллионов фунтов плюс полузащитника Лукаса Торрейру за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (La Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" близок к аренде полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. (FourFourTwo)



"Арсенал" уведомил европейские клубы о своей готовности выслушать предложения насчет нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mail)



"Рома" сделала предложение об аренде полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса с опцией выкупа. (The Athletic)



Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте просит купить ему Уэстона Маккенни, тогда как спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи настаивает на другом игроке "Ювентуса", Деяне Кулусевски. (The Sun)



"Ньюкасл" совершил прорыв в переговорах о покупке защитника "Атлетико" Кирана Триппьера. (Daily Express)



"Астон Вилла" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмси. (Sport Mediaset)



Рэмси договаривается с "Ювентусом" об условиях расставания и может перейти в "Ньюкасл" или "Эвертон". (Daily Star)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес решил, что его клуб не будет бороться за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре и нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу. (Daily Mail)



Другое



Выездные матчи "Челси" и "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги Чемпионов могут быть перенесены на нейтральные площадки. (Daily Mail)



Спустя считанные часы после презентации в качестве игрока "Барселоны" у Феррана Торреса был выявлен коронавирус. (The Independent)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл зарабатывает 74 тыс. фунтов за каждую сыгранную минуту в этом сезоне. (Daily Mail)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз, наконец, продал свой особняк в пригороде Манчестера за 2.7 млн. фунтов, скинув относительно оригинальной цены 800 тыс. фунтов. Теперь 48-летний валлиец живет в особняке за 1.7 млн. фунтов по соседству. (Daily Mail)



Английский нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм разбил свой Porsche Cayenne по пути с тренировки, врезавшись в другой автомобиль. (La Gazzetta dello Sport)



25-летний футболист из Гватемалы умер из-за остановки сердца на тренировке. (Daily Star)



Девушка-рефери из Голландии начала встречаться с футболистом после матча, в котором этот футболист был удален. (Daily Star)