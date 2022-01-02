"Челси" и "Ливерпуль" не выявили победителя
"Челси" и "Ливерпуль" не сумели выявить победителя, завершив свой матч вничью — 2:2.
По сравнению с 1:1 против "Брайтона" в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Шанс проявить себя получили Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Нголо Канте и Кай Хаверц. Ромелу Лукаку в заявку не попал.
Из-за коронавируса "красные" недосчитались Алиссона, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Зато в старте появились Кувин Келлехер, Ибраима Конате и Джеймс Милнер.
В первые минуты "Челси" безраздельно владел мячом, но первое слово в матче сказал "Ливерпуль". Мохамед Салах, пытаясь по центру замкнуть прострел Садио Мане с левого фланга, едва не заставил Антонио Рюдигера совершить автогол — Эдуар Менди спас хозяев.
На седьмой минуте Келлехер ответил своим спасением. Хавец пошел в прессинг на Трента Александер-Арнольда, заблокировав вынос того из штрафной. Мяч отскочил к Кристиану Пулишичу, но тот не смог обвести сменщика Алиссона.
Прошло еще две минуты, и гости открыли счет. Чалоба сыграл по-пижонски, решив головой с подступов к штрафной скинуть низко летевший мяч назад Менди. Техническая ошибка Трево позволила Мане завладеть снарядом, после чего Садио обошел голкипера и расстрелял опустевшие ворота — 0:1.
Дальше игра успокоилась. "Красные" затаились и позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов у "синих" не возникало.
На 22-й минуте Мохамед Салах выскочил один на один, однако и не сумел пробить Менди, и угодил в офсайд.
Спустя четыре минуты Салах совершил еще один резкий рывок, на сей раз — по правому флангу. Мохамед вошел в штрафную, легко преодолел Алонсо и с острого угла пробил Менди — 0:2.
Салах продолжил терроризировать оборону "Челси", но на 41-й минуте "синим" внезапно удался результативный ответ. Келлехер кулаками вынес мяч после подачи Алонсо со штрафного, но вынес его прямо на ногу Матео Ковачича, который по дуге и с касанием штанги отправил снаряд в ворота — 1:2.
Хозяева воодушевились и на этой волне почти сразу забили второй гол. Канте из под Конате сделал пас на рывок Пулишича, который вошел в штрафную, левее центра, и пробил над Келлехером — 2:2.
До перерыва мог случиться еще один гол, однако Мейсон Маунт слегка промахнулся мимо дальнего угла ворот.
В начале второго тайма шла довольно открытая игра. "Челси" пытался атаковать, но лишь раз за разом натыкался на острый выпад соперника — за первые 15 минут после перерыва Менди совершил четыре сейва, отразив удары Мане, Диогу Жоты, Салаха и снова Мане.
На 62-й минуте удалось создать момент и "синим", однако удар в касание Пулишича с близкого расстояния пришелся в Келлехера — тому лишь требовалось поднять руки.
В заключительные полчаса хозяевам удавалось избегать провалов в обороне. "Стэмфорд Бридж" подгонял свою команду вперед, однако "Ливерпуль" довольно уверенно выдержал это давление, которое было не таким уж мощным.
Все четыре гола в этом матче оказались забиты до перерыва. Ничья не порадовал ни тех, ни других — зато весьма порадовала лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.01.2022 21:30
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Последние комментарии:
Кова и Канте космос конечно, пздц уровень.
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Какой та пенс по спорил на косарь баксов , но мы та знаем что в место бабла пенс подставит свой ротан пхехехеехехехехехехехехехе
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Как же КОРОЛИ доминируют в лучшей футбольной лиге планеты, такими темпами скоро перегоним и Ливерпуль и Манчестер Юнайтед по количеству АПЛ. Вся интрига касательно чемпиона в этом сезоне закончилась, поздравляю адекватных болельщиков КОРОЛЕЙ!!!
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У Членсов после матча с МЮ ни одной победы
Одни ничьи и поражения
Ебать дьяволы заколдовали членсов
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Хуя пенис братишка разогнался, косарь баксов говорит. Тут xуйня на рыле из-за косаря рублей сайт покинула, а этот косарь баксов)))
(ответить)
Да хз че колбасники с пенсами срутся, один хуй сити такой отрыв не проебет. Тройка будет такая же, только челси и ливер могут поменятся местами.
(ответить)
Ковачич > лyзepxyй
(ответить)
Я сосу и пью мочу (с) какой та пидропенс пхехехехехеехехехехехехеехех
(ответить)
— Сесар Аспиликуэта об ударе локтем от Садио Мане:
"Это чистая красная. Меня не волнует, произошло ли это спустя пять секунд после начала матча. Это красная, я не понимаю этого решения. Действия Мане тянули на прямую красную карточку, а мы продолжаем получать от судей непонятные спорные решения, которые очевидно могут влиять на ход наших игр."
[Sky Sports]
Это правда.Жургин Чмопп зря времени не терял.
(ответить)
2 Челси 21 43
3 Ливерпуль 20 42
жопонюхи на своем месте)
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Позорники членсийские даже не комментируют свой пиздежь про. Автобус Ливерпуля
Оказывается по ударам в створ равенство, но автобус у Ливерпуля
Ебал рот эту логику членсов
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в принципе все по делу, хотя моменты у пульки были поострее, особенно 4 подряд удара в начале 2 тайма из которых хотя б один должен был залететь. Менди пантера, Канте топарик, Ковачич просто умница, превращается в Модрича прям.
С неудалением Мане подфартило - изично другой судья мог бы гнать его нах. Потом два пенсовских момента, один на оранжевую, другой на красную. Параллельно Клопп посасывал в судейской чтоб никого из пенсов не удалили, чтоб игра не превратилась в «достучись *бучий автобус»
Сити создал себе прекрасный задел для чемпионства уже сейчас. Что Челси, что Пуль позволяют себе ошибаться, когда голубые такой роскоши себе не позволяют. К определенному моменту задел 100% уменьшиться и сити оступится, как раз в районе решающих игр ЛЧ, но после вылета опят наберут ход и все-таки заберут АПЛочку.
Для нейтрального зрителя игры была оч даже хороша.
П.С на потуги Чемберлена сил уже нет смотреть, надеюсь продадут его в какой-нить середняк в след.сезоне. Бегает норм, но во всем остальном - время принятия решения, скорость, концентрация, пас - неимоверно сдал после травмы. Остались только отголоски удара - все.
(ответить)
Ну что же пенсам порция желтенького обязательно по рецепту хуле там пххеехехехехехе пись пись пенсам ротан пхихихихихиихихихихихихихихи рацион пенсов это моча от ЛФК пхихихиихихихихихиихихихихихихихихихи
(ответить)
Да идите вы на хуй! Зачем, вы пенсы, путаетесть под ногами? Не мешайте в борьбе за чемпионство.
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1. Манчестер Сити 21 53
>Манчестер Сити
КОРОЛИ!!!
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Сначала Мане обоссал всю оборону членсов во главе Аспихуеты
Потом Салах без малейших усилий кончил
Просто шедевральные голы
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Уррааааааааа мы сосем по полной (с) какой та пидропенс пхехеехехехехехех
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Учитывая начало матча и 0-2, а потом запоротый выход 3 в 1, то ливерпуль потерял очки. Начали шикарно, келлехер вообще без работы простоял, но потом совершенно глупый штрафной милнера и залетел дурачок, дальше на эмоциях 2-2. Второй тайм по моментам за красными, салах и мане могли забивать, но вратарь спас. У келлехера только 1 сейв наверно, когда пулишич из центра штрафной в него ударил, больше ничего опасного и не было, кроме дальних несильных ударов, но выглядел очень спокойно, как всегда.
Судья непоследовательно опять отработал, если мане дал жк, то и маунту с хаверцем должен был дать, а там даже не свистнул, но в остальном вроде неплохо смотрелся.
Жаль фирмино не было, он бы в концовке очень помог разворачивая атаки, с оксом в 10ом остались, совершенно не понимает как на этой позиции играть.
Не понимаю, почему многие удивляются открытой игре, ливерпуль всегда играет сам и дает другим, за это команду любят и смотрят.
По итогу обе команды проиграли.
Лийндерс топ
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технари Челси показали сегодня класс футбола, тупые бегунки лузерки просто автобусничали и надеялись на шарагу
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Пенсам дичайше повезло просто еж жи в натуре , пенсы ясень пень не могут , судьи помогут , но все равно пенсы горят на ЛФК , вить их обоссал ЛФК резервом пхахахапхпхпхахахапхахпхпхахахахахахахаахах пхихихихихихихихихи
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