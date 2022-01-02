"Челси" и "Ливерпуль" не выявили победителя

Матео Ковачич "Челси" и "Ливерпуль" не сумели выявить победителя, завершив свой матч вничью — 2:2.

По сравнению с 1:1 против "Брайтона" в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Шанс проявить себя получили Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Нголо Канте и Кай Хаверц. Ромелу Лукаку в заявку не попал.

Из-за коронавируса "красные" недосчитались Алиссона, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Зато в старте появились Кувин Келлехер, Ибраима Конате и Джеймс Милнер.

В первые минуты "Челси" безраздельно владел мячом, но первое слово в матче сказал "Ливерпуль". Мохамед Салах, пытаясь по центру замкнуть прострел Садио Мане с левого фланга, едва не заставил Антонио Рюдигера совершить автогол — Эдуар Менди спас хозяев.

На седьмой минуте Келлехер ответил своим спасением. Хавец пошел в прессинг на Трента Александер-Арнольда, заблокировав вынос того из штрафной. Мяч отскочил к Кристиану Пулишичу, но тот не смог обвести сменщика Алиссона.

Прошло еще две минуты, и гости открыли счет. Чалоба сыграл по-пижонски, решив головой с подступов к штрафной скинуть низко летевший мяч назад Менди. Техническая ошибка Трево позволила Мане завладеть снарядом, после чего Садио обошел голкипера и расстрелял опустевшие ворота — 0:1.

Дальше игра успокоилась. "Красные" затаились и позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов у "синих" не возникало.

На 22-й минуте Мохамед Салах выскочил один на один, однако и не сумел пробить Менди, и угодил в офсайд.

Спустя четыре минуты Салах совершил еще один резкий рывок, на сей раз — по правому флангу. Мохамед вошел в штрафную, легко преодолел Алонсо и с острого угла пробил Менди — 0:2.

Салах продолжил терроризировать оборону "Челси", но на 41-й минуте "синим" внезапно удался результативный ответ. Келлехер кулаками вынес мяч после подачи Алонсо со штрафного, но вынес его прямо на ногу Матео Ковачича, который по дуге и с касанием штанги отправил снаряд в ворота — 1:2.

Хозяева воодушевились и на этой волне почти сразу забили второй гол. Канте из под Конате сделал пас на рывок Пулишича, который вошел в штрафную, левее центра, и пробил над Келлехером — 2:2.

До перерыва мог случиться еще один гол, однако Мейсон Маунт слегка промахнулся мимо дальнего угла ворот.

В начале второго тайма шла довольно открытая игра. "Челси" пытался атаковать, но лишь раз за разом натыкался на острый выпад соперника — за первые 15 минут после перерыва Менди совершил четыре сейва, отразив удары Мане, Диогу Жоты, Салаха и снова Мане.

На 62-й минуте удалось создать момент и "синим", однако удар в касание Пулишича с близкого расстояния пришелся в Келлехера — тому лишь требовалось поднять руки.

В заключительные полчаса хозяевам удавалось избегать провалов в обороне. "Стэмфорд Бридж" подгонял свою команду вперед, однако "Ливерпуль" довольно уверенно выдержал это давление, которое было не таким уж мощным.

Все четыре гола в этом матче оказались забиты до перерыва. Ничья не порадовал ни тех, ни других — зато весьма порадовала лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 21:30

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Последние комментарии:




  1. chelsea-super 02.01.2022 21:53 # chelsea-super
    Кова и Канте космос конечно, пздц уровень.

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  2. roberto-89 02.01.2022 21:53 # roberto-89
    Какой та пенс по спорил на косарь баксов , но мы та знаем что в место бабла пенс подставит свой ротан пхехехеехехехехехехехехехе

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  3. moneycity 02.01.2022 21:53 # moneycity
    Как же КОРОЛИ доминируют в лучшей футбольной лиге планеты, такими темпами скоро перегоним и Ливерпуль и Манчестер Юнайтед по количеству АПЛ. Вся интрига касательно чемпиона в этом сезоне закончилась, поздравляю адекватных болельщиков КОРОЛЕЙ!!!

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  4. naby-keita 02.01.2022 21:52 # naby-keita
    У Членсов после матча с МЮ ни одной победы
    Одни ничьи и поражения

    Ебать дьяволы заколдовали членсов

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  5. slash-lfc 02.01.2022 21:51 # slash-lfc
    Хуя пенис братишка разогнался, косарь баксов говорит. Тут xуйня на рыле из-за косаря рублей сайт покинула, а этот косарь баксов)))

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  6. chelsea-super 02.01.2022 21:50 # chelsea-super
    Да хз че колбасники с пенсами срутся, один хуй сити такой отрыв не проебет. Тройка будет такая же, только челси и ливер могут поменятся местами.

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  7. gucman 02.01.2022 21:49 # gucman
    Ковачич > лyзepxyй

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  8. roberto-89 02.01.2022 21:49 # roberto-89
    Я сосу и пью мочу (с) какой та пидропенс пхехехехехеехехехехехехеехех

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  9. jirrort 02.01.2022 21:49 # jirrort
    — Сесар Аспиликуэта об ударе локтем от Садио Мане:

    "Это чистая красная. Меня не волнует, произошло ли это спустя пять секунд после начала матча. Это красная, я не понимаю этого решения. Действия Мане тянули на прямую красную карточку, а мы продолжаем получать от судей непонятные спорные решения, которые очевидно могут влиять на ход наших игр."

    [Sky Sports]


    Это правда.Жургин Чмопп зря времени не терял.

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  10. bezviz 02.01.2022 21:49 # bezviz
    2 Челси 21 43
    3 Ливерпуль 20 42

    жопонюхи на своем месте)

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  11. naby-keita 02.01.2022 21:48 # naby-keita
    Позорники членсийские даже не комментируют свой пиздежь про. Автобус Ливерпуля

    Оказывается по ударам в створ равенство, но автобус у Ливерпуля

    Ебал рот эту логику членсов

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  12. lfcynwa 02.01.2022 21:48 # lfcynwa
    в принципе все по делу, хотя моменты у пульки были поострее, особенно 4 подряд удара в начале 2 тайма из которых хотя б один должен был залететь. Менди пантера, Канте топарик, Ковачич просто умница, превращается в Модрича прям.

    С неудалением Мане подфартило - изично другой судья мог бы гнать его нах. Потом два пенсовских момента, один на оранжевую, другой на красную. Параллельно Клопп посасывал в судейской чтоб никого из пенсов не удалили, чтоб игра не превратилась в «достучись *бучий автобус»

    Сити создал себе прекрасный задел для чемпионства уже сейчас. Что Челси, что Пуль позволяют себе ошибаться, когда голубые такой роскоши себе не позволяют. К определенному моменту задел 100% уменьшиться и сити оступится, как раз в районе решающих игр ЛЧ, но после вылета опят наберут ход и все-таки заберут АПЛочку.

    Для нейтрального зрителя игры была оч даже хороша.


    П.С на потуги Чемберлена сил уже нет смотреть, надеюсь продадут его в какой-нить середняк в след.сезоне. Бегает норм, но во всем остальном - время принятия решения, скорость, концентрация, пас - неимоверно сдал после травмы. Остались только отголоски удара - все.

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  13. roberto-89 02.01.2022 21:48 # roberto-89
    Ну что же пенсам порция желтенького обязательно по рецепту хуле там пххеехехехехехе пись пись пенсам ротан пхихихихихиихихихихихихихихи рацион пенсов это моча от ЛФК пхихихиихихихихихиихихихихихихихихихи

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  14. sausage 02.01.2022 21:47 # sausage
    Да идите вы на хуй! Зачем, вы пенсы, путаетесть под ногами? Не мешайте в борьбе за чемпионство.

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  15. slash-lfc 02.01.2022 21:47 # slash-lfc
    1. Манчестер Сити 21 53

    >Манчестер Сити

    КОРОЛИ!!!

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  16. naby-keita 02.01.2022 21:46 # naby-keita
    Сначала Мане обоссал всю оборону членсов во главе Аспихуеты
    Потом Салах без малейших усилий кончил
    Просто шедевральные голы

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  17. roberto-89 02.01.2022 21:45 # roberto-89
    Уррааааааааа мы сосем по полной (с) какой та пидропенс пхехеехехехехехех

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  18. liverfun 02.01.2022 21:44 # liverfun
    Учитывая начало матча и 0-2, а потом запоротый выход 3 в 1, то ливерпуль потерял очки. Начали шикарно, келлехер вообще без работы простоял, но потом совершенно глупый штрафной милнера и залетел дурачок, дальше на эмоциях 2-2. Второй тайм по моментам за красными, салах и мане могли забивать, но вратарь спас. У келлехера только 1 сейв наверно, когда пулишич из центра штрафной в него ударил, больше ничего опасного и не было, кроме дальних несильных ударов, но выглядел очень спокойно, как всегда.
    Судья непоследовательно опять отработал, если мане дал жк, то и маунту с хаверцем должен был дать, а там даже не свистнул, но в остальном вроде неплохо смотрелся.
    Жаль фирмино не было, он бы в концовке очень помог разворачивая атаки, с оксом в 10ом остались, совершенно не понимает как на этой позиции играть.
    Не понимаю, почему многие удивляются открытой игре, ливерпуль всегда играет сам и дает другим, за это команду любят и смотрят.
    По итогу обе команды проиграли.
    Лийндерс топ

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  19. bezviz 02.01.2022 21:43 # bezviz
    технари Челси показали сегодня класс футбола, тупые бегунки лузерки просто автобусничали и надеялись на шарагу

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  20. roberto-89 02.01.2022 21:43 # roberto-89
    Пенсам дичайше повезло просто еж жи в натуре , пенсы ясень пень не могут , судьи помогут , но все равно пенсы горят на ЛФК , вить их обоссал ЛФК резервом пхахахапхпхпхахахапхахпхпхахахахахахахаахах пхихихихихихихихихи

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