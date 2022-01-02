"Челси" и "Ливерпуль" не выявили победителя

"Челси" и "Ливерпуль" не сумели выявить победителя, завершив свой матч вничью — 2:2.

По сравнению с 1:1 против "Брайтона" в стартовом составе "синих" произошло пять изменений. Шанс проявить себя получили Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Нголо Канте и Кай Хаверц. Ромелу Лукаку в заявку не попал.



Из-за коронавируса "красные" недосчитались Алиссона, Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Зато в старте появились Кувин Келлехер, Ибраима Конате и Джеймс Милнер.



В первые минуты "Челси" безраздельно владел мячом, но первое слово в матче сказал "Ливерпуль". Мохамед Салах, пытаясь по центру замкнуть прострел Садио Мане с левого фланга, едва не заставил Антонио Рюдигера совершить автогол — Эдуар Менди спас хозяев.



На седьмой минуте Келлехер ответил своим спасением. Хавец пошел в прессинг на Трента Александер-Арнольда, заблокировав вынос того из штрафной. Мяч отскочил к Кристиану Пулишичу, но тот не смог обвести сменщика Алиссона.



Прошло еще две минуты, и гости открыли счет. Чалоба сыграл по-пижонски, решив головой с подступов к штрафной скинуть низко летевший мяч назад Менди. Техническая ошибка Трево позволила Мане завладеть снарядом, после чего Садио обошел голкипера и расстрелял опустевшие ворота — 0:1.



Дальше игра успокоилась. "Красные" затаились и позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов у "синих" не возникало.



На 22-й минуте Мохамед Салах выскочил один на один, однако и не сумел пробить Менди, и угодил в офсайд.



Спустя четыре минуты Салах совершил еще один резкий рывок, на сей раз — по правому флангу. Мохамед вошел в штрафную, легко преодолел Алонсо и с острого угла пробил Менди — 0:2.



Салах продолжил терроризировать оборону "Челси", но на 41-й минуте "синим" внезапно удался результативный ответ. Келлехер кулаками вынес мяч после подачи Алонсо со штрафного, но вынес его прямо на ногу Матео Ковачича, который по дуге и с касанием штанги отправил снаряд в ворота — 1:2.



Хозяева воодушевились и на этой волне почти сразу забили второй гол. Канте из под Конате сделал пас на рывок Пулишича, который вошел в штрафную, левее центра, и пробил над Келлехером — 2:2.



До перерыва мог случиться еще один гол, однако Мейсон Маунт слегка промахнулся мимо дальнего угла ворот.



В начале второго тайма шла довольно открытая игра. "Челси" пытался атаковать, но лишь раз за разом натыкался на острый выпад соперника — за первые 15 минут после перерыва Менди совершил четыре сейва, отразив удары Мане, Диогу Жоты, Салаха и снова Мане.



На 62-й минуте удалось создать момент и "синим", однако удар в касание Пулишича с близкого расстояния пришелся в Келлехера — тому лишь требовалось поднять руки.



В заключительные полчаса хозяевам удавалось избегать провалов в обороне. "Стэмфорд Бридж" подгонял свою команду вперед, однако "Ливерпуль" довольно уверенно выдержал это давление, которое было не таким уж мощным.



Все четыре гола в этом матче оказались забиты до перерыва. Ничья не порадовал ни тех, ни других — зато весьма порадовала лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче