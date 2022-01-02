Лукаку устроил провокацию в фейсбуке

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку продолжает провоцировать свой клуб, на сей раз — активностью в социальных сетях.

Напомним, Лукаку был отстранен от участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" решением главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который таким образом отреагировал на скандальное интервью Ромелу.



Пока "синие" отчаянно бились на "Стэмфорд Бридж" со своим прямым конкурентом, мысли Лукаку были совсем о другом клубе.



Лукаку обновил свой подтвержденный профиль в фейсбуке, в поле "биография" указав свой бывший клуб "Интер", о желании вернуться куда он как раз и рассказал в резонансном интервью.



Поступок 28-летнего бельгийца вызвал большой, весьма единодушный, отклик болельщиков в социальных сетях.



