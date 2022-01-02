Лукаку устроил провокацию в фейсбуке
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку продолжает провоцировать свой клуб, на сей раз — активностью в социальных сетях.
Напомним, Лукаку был отстранен от участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" решением главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который таким образом отреагировал на скандальное интервью Ромелу.
Пока "синие" отчаянно бились на "Стэмфорд Бридж" со своим прямым конкурентом, мысли Лукаку были совсем о другом клубе.
Лукаку обновил свой подтвержденный профиль в фейсбуке, в поле "биография" указав свой бывший клуб "Интер", о желании вернуться куда он как раз и рассказал в резонансном интервью.
Поступок 28-летнего бельгийца вызвал большой, весьма единодушный, отклик болельщиков в социальных сетях.
02.01.2022 23:00
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А он в курсе, что болелы интера его поливают так же, как и болелы пенсов теперь?
Чувак вроде умный, полиглот. Носит очки. Но за последние 5 лет дважды сделал тупые решения касательно своего трансфера и, можно сказать, убил себе карьеру. Все-таки бывшими клиентами Райолы не бывают.
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Че случилось то? При переходе же была полная идиллия, контракт шикарный, а тут на ровном месте такой заскок, да еще напоказ.
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Ххахахахах как же унижает пенсов аххахахахахахах
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Сгноить в резерве. Малоду же смогли.
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Красава, помогает своему цыганскому хозяину Конте выкинуть пинсов из 4-ки
Атмосфера отравлена, заодно ещё и Пукеля уволят
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Встаньте пред ним на колени...БЛМ вам всем
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