Рангнику мало четвертого места
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его команда способна на большее, нежели занять только четвертое место в Премьер-Лиге.
Победа 3:1 над "Бернли" накануне вечером позволила "Юнайтед" приблизиться на расстояние в четыре очка к замыкающему топ-4 "Арсеналу".
Однако Рангник намекает, что в остатке сезона хотел бы потягаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" за более высокие места.
"Я бы не сказал, что мы должны стремиться только к четвертому месту. Важно, чтобы мы сделали следующие шаги в своем развитии. Мы не проигрываем уже восемь матчей. Важно продолжать движение вперед", — сообщил Рангник Amazon Prime.
31.12.2021 17:00
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че то там с 6 места кукарекает
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Окей, пятое так пятое.
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— сообщил Рангнику Amazon Prime.
Источник: http://fapl.ru/posts/90495/
кто кому давал интервью? Миха, ты уже с утра пить начал?
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