Рангнику мало четвертого места

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его команда способна на большее, нежели занять только четвертое место в Премьер-Лиге.

Победа 3:1 над "Бернли" накануне вечером позволила "Юнайтед" приблизиться на расстояние в четыре очка к замыкающему топ-4 "Арсеналу".

Однако Рангник намекает, что в остатке сезона хотел бы потягаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" за более высокие места.

"Я бы не сказал, что мы должны стремиться только к четвертому месту. Важно, чтобы мы сделали следующие шаги в своем развитии. Мы не проигрываем уже восемь матчей. Важно продолжать движение вперед", — сообщил Рангник Amazon Prime.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 17:00

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  1. wilegend 31.12.2021 18:26 # wilegend
    че то там с 6 места кукарекает

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  2. m-ballack 31.12.2021 17:54 # m-ballack
    Окей, пятое так пятое.

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  3. ko1obok 31.12.2021 17:09 # ko1obok
    — сообщил Рангнику Amazon Prime.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90495/


    кто кому давал интервью? Миха, ты уже с утра пить начал?

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