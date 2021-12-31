Рангнику мало четвертого места

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его команда способна на большее, нежели занять только четвертое место в Премьер-Лиге.

Победа 3:1 над "Бернли" накануне вечером позволила "Юнайтед" приблизиться на расстояние в четыре очка к замыкающему топ-4 "Арсеналу".



Однако Рангник намекает, что в остатке сезона хотел бы потягаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" за более высокие места.



"Я бы не сказал, что мы должны стремиться только к четвертому месту. Важно, чтобы мы сделали следующие шаги в своем развитии. Мы не проигрываем уже восемь матчей. Важно продолжать движение вперед", — сообщил Рангник Amazon Prime.