Мендеш: "Роналду очень счастлив в "Юнайтед"

Агент Жорже Мендеш опроверг слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

Роналду воссоединился с "Юнайтед" только четыре месяца назад, с тех пор забив 14 голов во всех соревнованиях, в том числе один против "Бернли" накануне вечером.



Однако на днях в испанской прессе появились слухи, что Криштиану недоволен наставником "красных дьяволов" Ральфом Рангником и помышляет о смене клуба. Реакция представителя 36-летнего португальца не заставила себя ждать.



"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Он продолжит демонстрировать свою солидную и великолепную игру, как и всегда в своей карьере. Уверен, это будет отличный сезон для него", — сообщил Мендеш Sky Sports.