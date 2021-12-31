Мендеш: "Роналду очень счастлив в "Юнайтед"
Агент Жорже Мендеш опроверг слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".
Роналду воссоединился с "Юнайтед" только четыре месяца назад, с тех пор забив 14 голов во всех соревнованиях, в том числе один против "Бернли" накануне вечером.
Однако на днях в испанской прессе появились слухи, что Криштиану недоволен наставником "красных дьяволов" Ральфом Рангником и помышляет о смене клуба. Реакция представителя 36-летнего португальца не заставила себя ждать.
"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Он продолжит демонстрировать свою солидную и великолепную игру, как и всегда в своей карьере. Уверен, это будет отличный сезон для него", — сообщил Мендеш Sky Sports.
31.12.2021 12:00
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