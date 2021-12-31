"Юнайтед" завершил год победой над "Бернли"

В заключительном матче Премьер-Лиги в 2021 году "Манчестер Юнайтед" одержал домашнюю победу над "Бернли" со счетом 3:1.

В стартовом составе "бордовых" произошло два изменения относительно их предыдущего матча, сыгранного еще 12 декабря. Уэйн Хеннесси вышел на ворота вместо Ника Поупа, Аарон Леннон появился вместо Джея Родригеса.



Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник освежил стартовый состав с помощью Эрика Байи, Аарона Ван-Биссаки, Люка Шоу, Неманьи Матича, Джейдона Санчо и Эдинсона Кавани.



Первое слово в матче сказали гости. На четвертой минуте Крис Вуд свободно пробивал головой после заброса партнера в штрафную, но не попал в створ.



"Юнайтед" ответил любезностью на любезность. Криштиану Роналду выскочил один на один, но пробил над перекладиной.



А уже на восьмой минуте счет был открыт. Роналду чуть отпустил мяч от себя на границе штрафной площади, чем тут же воспользовался Скотт Мактоминей, в касание поразив нижний угол ворот — 1:0.



"Бернли" хорошо отреагировал на пропущенный гол, создав несколько моментов, но на 27-й минуте позволил сопернику удвоить счет. Санчо вошел в штрафную с левого фланга, заложил финт и с помощью рикошета от Бена Ми поразил дальний угол ворот — 2:0.



А на 35-й минуте счет стал разгромным. Роналду добил мяч в пустые ворота после того, как Мактоминей пушечным ударом с дистанции сотряс штангу ворот Хеннесси — 3:0.



Прошло еще три минуты, и "бордовые" отыграли один гол. Опытнейший Леннон проявил инициативу, смело пошел на Харри Магуайра и затем нанес удар в дальний угол из под самого дорогого защитника в мире — 3:1.



Во втором тайме игра была совершенно другой, почти без моментов. "Юнайтед" действовал по счету, а "Бернли" просто не хватало силенок перевернуть игру.



События этого матча уложились в первые 45 минут. "Юнайтед", хоть и пропустил, но смог забить трижды, преподнеся подарок своим фанатам на Новый год и Алексу Фергюсону на День рождения.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче