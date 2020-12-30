Игроки "Юнайтед" все больше недовольны Рангником

Среди игроков "Манчестер Юнайтед" зреет недовольство своим временным наставником Ральфом Рангником.

Приглашая Рангника на место уволенного Оле Гуннара Сульшера, боссы "Юнайтед" надеялись, что это перестановка позволит команде взбодриться и избавиться от негатива последних месяцев.



Однако Daily Mail стало известно, что Ральфу не удалось встряхнуть команду. Более того, звезды "красных дьяволов" испытывают все большее недовольство по поводу своего временщика.



Утверждается, что настроение в Карригтоне по-прежнему находится на низком уровне, а в раздевалке сохраняется напряжение. Столовая на базе была переоборудована в шесть четырхместных кабинок, и это тоже не способствует улучшению атмосферы в коллективе.



Игроки "Юнайтед" также недовольны, что Рангник предпочитает проводить тренировки в более позднее время, нежели было при предыдущем режиме. В результате футболисты освобождаются только в пять вечера и вынуждены возвращаться домой в темноте.



Те игроки, которые были несчастны при Сульшере, при Рангнике укрепились в своем желании уйти. Например, рвутся вон из клуба нападающий Антони Мартиаль и голкипер Дин Хендерсон. К Эрику Байи, Джесси Лингарду и Донни Ван де Беку 63-летний немец тоже не сумел найти подхода.