Игроки "Юнайтед" все больше недовольны Рангником
Среди игроков "Манчестер Юнайтед" зреет недовольство своим временным наставником Ральфом Рангником.
Приглашая Рангника на место уволенного Оле Гуннара Сульшера, боссы "Юнайтед" надеялись, что это перестановка позволит команде взбодриться и избавиться от негатива последних месяцев.
Однако Daily Mail стало известно, что Ральфу не удалось встряхнуть команду. Более того, звезды "красных дьяволов" испытывают все большее недовольство по поводу своего временщика.
Утверждается, что настроение в Карригтоне по-прежнему находится на низком уровне, а в раздевалке сохраняется напряжение. Столовая на базе была переоборудована в шесть четырхместных кабинок, и это тоже не способствует улучшению атмосферы в коллективе.
Игроки "Юнайтед" также недовольны, что Рангник предпочитает проводить тренировки в более позднее время, нежели было при предыдущем режиме. В результате футболисты освобождаются только в пять вечера и вынуждены возвращаться домой в темноте.
Те игроки, которые были несчастны при Сульшере, при Рангнике укрепились в своем желании уйти. Например, рвутся вон из клуба нападающий Антони Мартиаль и голкипер Дин Хендерсон. К Эрику Байи, Джесси Лингарду и Донни Ван де Беку 63-летний немец тоже не сумел найти подхода.
30.12.2021 17:00
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Последние комментарии:
Команда сливает тренера за тренером, им уже равных в этом нет, просто 80 левел!
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просто нужно больше платить зарплату депутату, кристине и прочим фраерам
добираться домой в темноте - да он ахуел этот рангник чтоле?
это еще погбы на него нет
вконец очкарик трататухи попутал, не проникся днк а свое гнет
столовая еще эта
на мороз его!
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Кто-нибудь, скажите им что мю это футбольный клуб а не футбольный курорт с льготами
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Кучка педиков недовольна настоящим арийцем, какая неожиданность
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Даже если инфа правдива, то всех недовольных - на мороз. В этом плане пример Гвардиолы очень показателен - не держать игроков, которые по каким-то причинам не мотивированы показывать свой лучший футбол, так как профита в спортивном плане от них немного, а проблемы из-за нытья этих персон определённо будут. Прошло ещё слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы, а ведь эти "профессионалы" ещё умудрились массово переболеть короной, но главный тренер в любом случае не должен прогибаться под недовольных актёров (большая часть которых отработанный материал), так как это создаст прецедент для других игроков, которые и так не пойми что из себя возомнили.
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В результате футболисты освобождаются только в пять вечера и вынуждены возвращаться домой в темноте.
Источник: http://fapl.ru/posts/90475/
Ахахахахахаххахахааххаа
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Мойеса берите
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ну а хуле? превращает МЮ в лохомотив...
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Какие же они - кисейные барышни. Видать, Сульшер игроков совсем расслабил. Магата им бы в тренера. Судя но новостям там нету лидеров, которые могли бы встряхнуть команду, одни примы)
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"Однако Daily Mail стало известно", дальше можно не читать.
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