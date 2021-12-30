"Сити" победил "Брентфорд" и ушел в отрыв на восемь очков

"Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков благодаря победе 0:1 в гостях у "Брентфорда".

Относительно Boxing Day главный тренер "пчел" Томас Франк освежил стартовый состав своей команды с помощью Мадса Роэрслева, Фрэнка Оньеки и Йоана Висса.



В старте у "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Александра Зинченко, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга появились Натан Аке, Фил Фоден, Джек Грилиш и Габриэль Жезус.



"Сити" сразу же принялся контролировать мяч и оказывать давление, но довольно скоро "Брентфорд" показал, что не собирается отсиживаться весь матч в обороне. Для начала Матиас Йенсен попытался из центрального круга забросить мяч за шиворот Эдерсону — неточно.



На 15-й минуте Эдерсон предотвратил автогол Рубена Диаша, а после розыгрыша соперником углового совершил еще один сейв, ногой отразив удар Висса с острого угла.



Отделавшись испугом, на 16-й минуте гости открыли счет. Кевин Де Брюйне выполнил сильную диагональную передачу на линию вратарской, где Фоден, избежав офсайда, направил мяч в ворота — 0:1.



В дальнейшем "пчелы" были слишком заняты обороной, чтобы угрожать воротам Эдерсона. "Горожане", хоть и давили, но явных моментов не создавали.



Такая же игра шла и во втором тайме, хотя на 66-й минуте Де Брюйне ударом с дистанции сотряс перекладину.



Несмотря на минимальную разницу в счете, "Брентфорд" ничего не мог изменить — "Сити" просто не давал сопернику мяч.



На 87-й минуте Эмерик Лапорт головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Бренфорд" смог показать зубы в начале матча, но, пропустив, "сдулся" и перестал угрожать "Сити", который победил довольно комфортно, хоть и забил всего один гол.



"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче