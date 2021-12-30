"Сити" победил "Брентфорд" и ушел в отрыв на восемь очков
"Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков благодаря победе 0:1 в гостях у "Брентфорда".
Относительно Boxing Day главный тренер "пчел" Томас Франк освежил стартовый состав своей команды с помощью Мадса Роэрслева, Фрэнка Оньеки и Йоана Висса.
В старте у "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Александра Зинченко, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга появились Натан Аке, Фил Фоден, Джек Грилиш и Габриэль Жезус.
"Сити" сразу же принялся контролировать мяч и оказывать давление, но довольно скоро "Брентфорд" показал, что не собирается отсиживаться весь матч в обороне. Для начала Матиас Йенсен попытался из центрального круга забросить мяч за шиворот Эдерсону — неточно.
На 15-й минуте Эдерсон предотвратил автогол Рубена Диаша, а после розыгрыша соперником углового совершил еще один сейв, ногой отразив удар Висса с острого угла.
Отделавшись испугом, на 16-й минуте гости открыли счет. Кевин Де Брюйне выполнил сильную диагональную передачу на линию вратарской, где Фоден, избежав офсайда, направил мяч в ворота — 0:1.
В дальнейшем "пчелы" были слишком заняты обороной, чтобы угрожать воротам Эдерсона. "Горожане", хоть и давили, но явных моментов не создавали.
Такая же игра шла и во втором тайме, хотя на 66-й минуте Де Брюйне ударом с дистанции сотряс перекладину.
Несмотря на минимальную разницу в счете, "Брентфорд" ничего не мог изменить — "Сити" просто не давал сопернику мяч.
На 87-й минуте Эмерик Лапорт головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Бренфорд" смог показать зубы в начале матча, но, пропустив, "сдулся" и перестал угрожать "Сити", который победил довольно комфортно, хоть и забил всего один гол.
"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.12.2021 01:05
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1.Манчестер Сити 20 50
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3 Ливерпуль 19 41
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
скузня на страпоне!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
Так то конкурентов у нас уже нет , все слились
(ответить)
Можно поздравлять Пепа с чемпионством. В этом сезоне у него конкурентов нет (Касл пока не готов).
(ответить)
Камон красиво!КОРОЛИ!
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Завтра мю будет на 5м,+матч в запасе уже на 4м считай,с учетом того что мс устроит ебучку арсу первого января
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Хотя, можно слить матч лфк резервом, дёрнуть в четвертый раз пепку отдохнувшим составом и восстановить интригу в сезоне ехехе
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Габи конкренто разочаровал сегодня, особенно в первом тайме, абсолютно какульный футбол показал братишка(((
Кансело превосходен, но у него регулярно прослеживается косяк - получает ненужные желтые карточки. Нужно ему сбавить с такими фолами, большая часть которых даже не тактические совсем.
Филя - умница, реабелитировался перед Пепом за свой загул. Не надо разочаровывать Пепа больше, надо его очаровывать! Великолепно сыграл Филя. Филя - КОРОЛЬ!!!
Грилишу нужно добавить объема в действиях и остроты, т.к. не сильно заметен Джек
Кевин, как обычно, четок, ну а Фернандиньо - это великий игрок и настоящий капитан. Факт!
Брентфорд - хорошая команда, боевитая, достойно сопротивлялись, лучше какой-нибудь скузни + без всякого ротирования обошлись. Предматчевое представление было красивое. Молодцы пчелки, желаю им успехов в АПЛ.
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КОРОЛИ!!!
Всех братишек горожан с победой!
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Судя по форме пенсов и ливапуков, матч под громкой вывеской будет унылыйшим дерьмецом.
Сити с чемпиком!
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Сука полтора фаната пипеткой Бацильяса накрыло, придётся отдуваться за них.
КОРОЛИ!!! ПРИНЦ ФОДЕН ЮНАЯ ЗВЁЗДОЧКА И НОВЫЙ СИМВОЛ КОРОЛЕЙ!!!
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Сезон можно закрывать. В Испании, Германии Франции и Англии сезон можно не продолжать. Интрига только на Аппенинах.
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КОРОЛИ!!!
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Лол,у пенсов след три катки в апл ливер мс и ттх ахахах,ну зацепить одно очко это уже успех
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КОРОЛИ!
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