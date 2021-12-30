"Сити" победил "Брентфорд" и ушел в отрыв на восемь очков

Фил Фоден "Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков благодаря победе 0:1 в гостях у "Брентфорда".

Относительно Boxing Day главный тренер "пчел" Томас Франк освежил стартовый состав своей команды с помощью Мадса Роэрслева, Фрэнка Оньеки и Йоана Висса.

В старте у "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Александра Зинченко, Илкая Гюндогана, Рияда Махреза и Рахима Стерлинга появились Натан Аке, Фил Фоден, Джек Грилиш и Габриэль Жезус.

"Сити" сразу же принялся контролировать мяч и оказывать давление, но довольно скоро "Брентфорд" показал, что не собирается отсиживаться весь матч в обороне. Для начала Матиас Йенсен попытался из центрального круга забросить мяч за шиворот Эдерсону — неточно.

На 15-й минуте Эдерсон предотвратил автогол Рубена Диаша, а после розыгрыша соперником углового совершил еще один сейв, ногой отразив удар Висса с острого угла.

Отделавшись испугом, на 16-й минуте гости открыли счет. Кевин Де Брюйне выполнил сильную диагональную передачу на линию вратарской, где Фоден, избежав офсайда, направил мяч в ворота — 0:1.

В дальнейшем "пчелы" были слишком заняты обороной, чтобы угрожать воротам Эдерсона. "Горожане", хоть и давили, но явных моментов не создавали.

Такая же игра шла и во втором тайме, хотя на 66-й минуте Де Брюйне ударом с дистанции сотряс перекладину.

Несмотря на минимальную разницу в счете, "Брентфорд" ничего не мог изменить — "Сити" просто не давал сопернику мяч.

На 87-й минуте Эмерик Лапорт головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

"Бренфорд" смог показать зубы в начале матча, но, пропустив, "сдулся" и перестал угрожать "Сити", который победил довольно комфортно, хоть и забил всего один гол.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 01:05

Количество просмотров Просмотров: 204

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 30.12.2021 01:17 # true-manc
    1.Манчестер Сити 20 50
    ...
    3 Ливерпуль 19 41

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    скузня на страпоне!!!

    (ответить)

  2. englandonelove 30.12.2021 01:17 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

    Так то конкурентов у нас уже нет , все слились

    (ответить)

  3. brown-ale 30.12.2021 01:17 # brown-ale
    Можно поздравлять Пепа с чемпионством. В этом сезоне у него конкурентов нет (Касл пока не готов).

    (ответить)

  4. madchester 30.12.2021 01:14 # madchester
    Камон красиво!КОРОЛИ!

    (ответить)

  5. yaxaaabalya 30.12.2021 01:14 # yaxaaabalya
    Завтра мю будет на 5м,+матч в запасе уже на 4м считай,с учетом того что мс устроит ебучку арсу первого января

    (ответить)

  6. m-ballack 30.12.2021 01:14 # m-ballack
    Хотя, можно слить матч лфк резервом, дёрнуть в четвертый раз пепку отдохнувшим составом и восстановить интригу в сезоне ехехе

    (ответить)

  7. true-manc 30.12.2021 01:14 # true-manc
    Габи конкренто разочаровал сегодня, особенно в первом тайме, абсолютно какульный футбол показал братишка(((
    Кансело превосходен, но у него регулярно прослеживается косяк - получает ненужные желтые карточки. Нужно ему сбавить с такими фолами, большая часть которых даже не тактические совсем.
    Филя - умница, реабелитировался перед Пепом за свой загул. Не надо разочаровывать Пепа больше, надо его очаровывать! Великолепно сыграл Филя. Филя - КОРОЛЬ!!!
    Грилишу нужно добавить объема в действиях и остроты, т.к. не сильно заметен Джек
    Кевин, как обычно, четок, ну а Фернандиньо - это великий игрок и настоящий капитан. Факт!

    Брентфорд - хорошая команда, боевитая, достойно сопротивлялись, лучше какой-нибудь скузни + без всякого ротирования обошлись. Предматчевое представление было красивое. Молодцы пчелки, желаю им успехов в АПЛ.

    (ответить)

  8. true-manc 30.12.2021 01:13 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Всех братишек горожан с победой!

    (ответить)

  9. m-ballack 30.12.2021 01:12 # m-ballack
    Судя по форме пенсов и ливапуков, матч под громкой вывеской будет унылыйшим дерьмецом.

    Сити с чемпиком!

    (ответить)

  10. slash-lfc 30.12.2021 01:12 # slash-lfc
    Сука полтора фаната пипеткой Бацильяса накрыло, придётся отдуваться за них.
    КОРОЛИ!!! ПРИНЦ ФОДЕН ЮНАЯ ЗВЁЗДОЧКА И НОВЫЙ СИМВОЛ КОРОЛЕЙ!!!

    (ответить)

  11. halamadrid94 30.12.2021 01:12 # halamadrid94
    Сезон можно закрывать. В Испании, Германии Франции и Англии сезон можно не продолжать. Интрига только на Аппенинах.

    (ответить)

  12. mancityman 30.12.2021 01:12 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. yaxaaabalya 30.12.2021 01:11 # yaxaaabalya
    Лол,у пенсов след три катки в апл ливер мс и ттх ахахах,ну зацепить одно очко это уже успех

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 30.12.2021 01:10 # skychnie-oboi
    КОРОЛИ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: