Тухель: "Глупо думать, что "Челси" в гонке"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что было бы "глупо" считать его команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

Ослабленный коронавирусом и травмами "Челси" смог добыть только ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Брайтоном" в среду вечером, увеличив свое отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до восьми очков.

Однако с такими колоссальными кадровыми проблемами Тухель даже не думает о том, чтобы потягаться с "Сити" за титул.

"Да как мы можем быть в гонке? У нас семь случаев заражения ковидом. Пятеро или шестеро игроков отсутствуют шесть недель или больше. Как мы можем бороться за титул?"

"Чтобы сражаться за победу в этой лиге, тебе нужен весь твой состав. Было бы глупо думать, что мы сможем делать это с ковидом и травмами, при 23 отсутствующих игроках", — цитирует Тухеля BBC.


Метки Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 717

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 30.12.2021 11:56 # bmw-e34
    Тухель должен отдать очки ЛФК и забрать их у Сити. Тем самым оставить интригу ещё на время.

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  2. felix-the-cat 30.12.2021 11:49 # felix-the-cat
    Нытик обоссаный уже обмылся весь

    У него такие игроки а игра на уровне норвича

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  3. takernotagiver 30.12.2021 11:45 # takernotagiver
    В матче с брайтоном у Тухеля не было в наличии Вернера, Тьяго, Чилуэлла с Лофтусом и всё. Остальные в обойме. Тут явный кризис игры в созидании.

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  4. wwwxxx 30.12.2021 11:44 # wwwxxx
    приветульси, чемпионси!

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  5. slash-lfc 30.12.2021 11:33 # slash-lfc
    Забздел ушастый хахахах

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  6. mcfc-fantactic 30.12.2021 11:30 # mcfc-fantactic
    Что за тухельси? Расслабь булки, и получай в тухлую вену удовольствие госпитальная пенсовская псина.

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  7. selta 30.12.2021 11:26 # selta
    мдаа, трезво мыслит конечно, но где амбиций, нах солому стелить как моур

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  8. jirrort 30.12.2021 11:15 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  9. mixmaster 30.12.2021 11:13 # mixmaster
    ехехеех, весной выгонят или позже?

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  10. toha-bludsikir 30.12.2021 11:01 # toha-bludsikir
    пошло нытье.

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