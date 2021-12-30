Тухель: "Глупо думать, что "Челси" в гонке"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что было бы "глупо" считать его команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

Ослабленный коронавирусом и травмами "Челси" смог добыть только ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Брайтоном" в среду вечером, увеличив свое отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до восьми очков.



Однако с такими колоссальными кадровыми проблемами Тухель даже не думает о том, чтобы потягаться с "Сити" за титул.



"Да как мы можем быть в гонке? У нас семь случаев заражения ковидом. Пятеро или шестеро игроков отсутствуют шесть недель или больше. Как мы можем бороться за титул?"



"Чтобы сражаться за победу в этой лиге, тебе нужен весь твой состав. Было бы глупо думать, что мы сможем делать это с ковидом и травмами, при 23 отсутствующих игроках", — цитирует Тухеля BBC.