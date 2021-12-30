Тухель: "Глупо думать, что "Челси" в гонке"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что было бы "глупо" считать его команду претендентом на титул Премьер-Лиги.
Ослабленный коронавирусом и травмами "Челси" смог добыть только ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Брайтоном" в среду вечером, увеличив свое отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до восьми очков.
Однако с такими колоссальными кадровыми проблемами Тухель даже не думает о том, чтобы потягаться с "Сити" за титул.
"Да как мы можем быть в гонке? У нас семь случаев заражения ковидом. Пятеро или шестеро игроков отсутствуют шесть недель или больше. Как мы можем бороться за титул?"
"Чтобы сражаться за победу в этой лиге, тебе нужен весь твой состав. Было бы глупо думать, что мы сможем делать это с ковидом и травмами, при 23 отсутствующих игроках", — цитирует Тухеля BBC.
30.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
Тухель должен отдать очки ЛФК и забрать их у Сити. Тем самым оставить интригу ещё на время.
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Нытик обоссаный уже обмылся весь
У него такие игроки а игра на уровне норвича
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В матче с брайтоном у Тухеля не было в наличии Вернера, Тьяго, Чилуэлла с Лофтусом и всё. Остальные в обойме. Тут явный кризис игры в созидании.
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приветульси, чемпионси!
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Забздел ушастый хахахах
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Что за тухельси? Расслабь булки, и получай в тухлую вену удовольствие госпитальная пенсовская псина.
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мдаа, трезво мыслит конечно, но где амбиций, нах солому стелить как моур
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ИМПЕРАТОР!!!
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ехехеех, весной выгонят или позже?
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пошло нытье.
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