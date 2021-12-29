Мэдли рассказал, как назвал Фергюсона "любимой"

Бобби Мэдли Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли рассказал, что называл сэра Алекса Фергюсона "любимой" во время их первой встречи.

Как известно, во времена своей работы главным тренером "Юнайтед" Фергюсон был большим авторитетом для игроков и своих коллег.

Однако уважали и даже боялись сэра Алекса также и арбитры. Например, Мэдли просто застыл в страхе, когда впервые наткнулся на великого шотландца.

"Причина, по которой я нервничал, заключалась не в игроках. Это было из-за главного тренера".

"Он был легендой... Футбольной легендой. Я лишь думал: "Как мне обратиться к нему? Алекс? Или сэр Алекс? Или мистер Фергюсон? А не будет ли "сэр Алекс" чересчур уважительно?"

"Перед матчем я должен посетить раздевалки, чтобы проверить шипы и украшения. Я зашел внутрь раздевалки "Манчестер Юнайтед". Я ожидал, что меня встретит кто-нибудь — например, парень, что раздает бутылки с водой".

"Меня встретил сам главный тренер! Я не знал, что и сказать. Прежде я никогда так не зависал. Мне следовало сказать: "Здравствуй, Алекс". Я же произнес: "Привет, любимая". Вы бы видели его лицо. "Привет любимая"?! — рассказал Мэдли The Athetic.


Метки Манчестер Юнайтед, Мэдли, рефери, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. scholes18 29.12.2021 13:25 # scholes18
    как же топово Сэр Алекс Фергюсон подрывал пердаки обитателей фапла своим величием, до сих пор горят и это не может не радовать.

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  2. electric 29.12.2021 13:11 # electric
    Ухахах. Рабочий рот афки даже Мэдли вспомнил.

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  3. ilovemanutd 29.12.2021 13:06 # ilovemanutd
    Ну понеслась

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