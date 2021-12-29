Мэдли рассказал, как назвал Фергюсона "любимой"
Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли рассказал, что называл сэра Алекса Фергюсона "любимой" во время их первой встречи.
Как известно, во времена своей работы главным тренером "Юнайтед" Фергюсон был большим авторитетом для игроков и своих коллег.
Однако уважали и даже боялись сэра Алекса также и арбитры. Например, Мэдли просто застыл в страхе, когда впервые наткнулся на великого шотландца.
"Причина, по которой я нервничал, заключалась не в игроках. Это было из-за главного тренера".
"Он был легендой... Футбольной легендой. Я лишь думал: "Как мне обратиться к нему? Алекс? Или сэр Алекс? Или мистер Фергюсон? А не будет ли "сэр Алекс" чересчур уважительно?"
"Перед матчем я должен посетить раздевалки, чтобы проверить шипы и украшения. Я зашел внутрь раздевалки "Манчестер Юнайтед". Я ожидал, что меня встретит кто-нибудь — например, парень, что раздает бутылки с водой".
"Меня встретил сам главный тренер! Я не знал, что и сказать. Прежде я никогда так не зависал. Мне следовало сказать: "Здравствуй, Алекс". Я же произнес: "Привет, любимая". Вы бы видели его лицо. "Привет любимая"?! — рассказал Мэдли The Athetic.
29.12.2021 13:00
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Последние комментарии:
как же топово Сэр Алекс Фергюсон подрывал пердаки обитателей фапла своим величием, до сих пор горят и это не может не радовать.
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Ухахах. Рабочий рот афки даже Мэдли вспомнил.
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Ну понеслась
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