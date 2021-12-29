Мэдли рассказал, как назвал Фергюсона "любимой"

Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли рассказал, что называл сэра Алекса Фергюсона "любимой" во время их первой встречи.

Как известно, во времена своей работы главным тренером "Юнайтед" Фергюсон был большим авторитетом для игроков и своих коллег.



Однако уважали и даже боялись сэра Алекса также и арбитры. Например, Мэдли просто застыл в страхе, когда впервые наткнулся на великого шотландца.



"Причина, по которой я нервничал, заключалась не в игроках. Это было из-за главного тренера".



"Он был легендой... Футбольной легендой. Я лишь думал: "Как мне обратиться к нему? Алекс? Или сэр Алекс? Или мистер Фергюсон? А не будет ли "сэр Алекс" чересчур уважительно?"



"Перед матчем я должен посетить раздевалки, чтобы проверить шипы и украшения. Я зашел внутрь раздевалки "Манчестер Юнайтед". Я ожидал, что меня встретит кто-нибудь — например, парень, что раздает бутылки с водой".



"Меня встретил сам главный тренер! Я не знал, что и сказать. Прежде я никогда так не зависал. Мне следовало сказать: "Здравствуй, Алекс". Я же произнес: "Привет, любимая". Вы бы видели его лицо. "Привет любимая"?! — рассказал Мэдли The Athetic.