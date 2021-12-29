"Лестер" взял реванш у "Ливерпуля"
"Лестер" отомстил "Ливерпулю" за вылет из Кубка Лиги на прошлой неделе, одержав победу 1:0 над командой Юргена Клоппа в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 6:3 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "лис" поменялась половина полевых игроков. Свой шанс получили Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре, Уилфрид Ндиди, Хамза Чоудури и Джейми Варди. Среди переместившихся в запас оказался Юри Тилеманс.
В старт "красных" вернулись переболевшие ковидом Виргил Ван Дейк и Фабиньо. Костас Цимикас заменил дисквалифицированного Энди Робертсона слева в обороне.
В начале матча "Ливерпуль" больше владел мячом и оказывал некоторое давление, однако удары в створ, как и действительно опасные моменты отсутствовали.
А на 15-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол Ндиди на Мохамеде Салахе. Сам же пострадавший взялся исполнять 11-метровый, но его удар с точки был отражен Каспером Шмейхелем, а добивание египтянина головой пришлось в перекладину.
"Красные" продолжили давить, но мяч упорно не шел в створ. "Лестер" за первый тайм пару раз остро огрызнулся выпадами Варди, но в первом случае его удар был заблокирован Жоэлем Матипом, а во втором Джейми отдал передачу на промахнувшегося Джеймса Мэддисона.
Второй тайма начался с неточного удара Садио Мане, а затем для "Ливерпуля" настала расплата за промахи. Адемола Лукман вошел в штрафную по левому краю и, ускользнув от Матипа, поразил ближний угол ворот Алиссона — 1:0.
У гостей оставалось полчаса, чтобы избежать поражения, но эти полчаса они провели крайне вяло, что объяснимо при такой плотности календаря. Хозяева выдержали натиск и сохранили победу.
"Лестер" взял реванш у своего обидчика по Кубку Лиги и нанес серьезный удар по шансам "Ливерпуля" потягаться с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. "Красным" явно не хватило физических сил, чтобы переломить ход неудачно складывающегося матча.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.12.2021 00:55
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Последние комментарии:
Ну бля,завтра ситик разъебет в пух и прах брентфорд,можно и хату грузить
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Пенсов выебут 2 января изи
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пхахахахах хехехех
обоссаных колбасников как ветром сдуло
збс))))
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Кажись после проеба,жена клоппа завтра пойдет изменять мужу,ибо он лох уехехехехехехехе
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Такое должно было случиться - не только Челси же вчистую обыгрывать и иметь 2.5 xG против 0.5 xG у соперника, а в итоге терять очки. Боязно только что Сити опять как паровоз мчит вперед и только жесткая оплеуха от нас в январе может даст шанс их шатнуть. Надеюсь хоть к очной между Сити и Залупулем в апреле интрига будет жива для нас. П.С. Кайфово канеш шо местная скузня немного осадившись пойдет жрать свой оливье с ароматом пердежа пенсов и запивать все желтенькой)) с наступающим)))
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Бля,ни одна команда в наилучшей своей форме за когда либо(Ливер и Пенсы)не могут составить норм конкуренцию Манчестеру Сити за титул.Очередной чемпик,это уже 100%,Пеп не долбич как ротоклоп,свое не упустит.Братья из манчестера,ждите красных дьявлов,через год-максимум два,будем биться до последнего тура,до последних добавленных минут,как в старые добрые времена.
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Почему скузня вчера пиздела про мю и т.д,а щяс пиздит про фарт соперника и автобус их,лол,чебуреки ебаные)))
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Мгновенная карма настигла скузявых, ибо много пи3дели во время матча Сити-Лестер.
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Все таки скаузеры самая элитная группа здесь. Победа - обсудили, поговорили, кайфанули от общения. Поражение? Достойно приняли, отметили ошибки, вообще не в западло признать результат. Уже не говорю, что умеем описывать игру и произошедшее в красках. Спасибо, Боже, что дал нам возможность мыслить, анализировать и писать посты более чем в 15 символов. Более менее некоторые пенсы еще так умеют, ну и пара скамчат было, но те вообще вымерли.
Лан, го спать. Завтра ждет новый день в лайфе.
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КОРОЛИ, лисичкам шесть палок кинули, сколько палок КОРОЛИ кинут лузерxyйне ??))
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лузерка 41
арсенал 35
всего 6 очков, а ведь после матча с пенсами будет всего 3, ахаха)) забавно как карма возвращается колбасе прямо в е6ала, еще недавно они тут шутили что арсиноль может обогнать Челси)
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Лучшим был Матип. Желание побеждать в нем всегда зашкаливает.
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Сжоптинааа, армянка, как дела соска??))
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Напоминаю
2. Ливерпуль
Пропасть
3 жопанюхи
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Арсенал чемпион!!!
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даже никакого негатива, мяч просто не шел в ворота, в любой другой день бы трешку минимум отгрузили, а тут по нулям. понятно было, чем матч закончится. лестер молодцом, раза 3 в атаку убегали, 1 удар нанесли и гол забили, все по красоте.
а так худший матч салаха за долгое время, пенку плохо исполнил, раньше четко в угол бил, теперь расслабился. мане тоже только под конец зашевелился, а как он умудрился выше ворот с 10 метров пробить при выходе до сих пор не понятно.
игру сами отдали, винить некого. лестер единственным шансом воспользовался и выстоял, очень круто для команды, игравшей позавчера.
ну, а у ливерпуля похоже в следующем матче все залетит. такой нефарт редко увидишь, особенно при моментах, когда свои же футболисты снимали мяч у готовых забить партнеров.
клопп топ
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Ничего страшного, это всего лишь второе поражение в чемпе. Надо 2-го числа пенсам набить синие морды, а потом спокойно и методично добивать нольсити
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Ужасный результат.
Нереализованный пенальти и убойный момент Мане должны были делать игру, но сработало золотое правило футбола. ТАА никак не среагировал на выход Лукмана и выключился из момента с голом. Да и в последствии свои оборонительные функции не исполнял.
Двигаемся дальше. Больше возможностей для осечки у нас не осталось. Выше нос, красные браться. YNWA!
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КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!
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безвиз настолько рад, что даже не заметил как его окропили желтенькой
привычка видимо не замечать такие вещи
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