"Лестер" взял реванш у "Ливерпуля"

"Лестер" отомстил "Ливерпулю" за вылет из Кубка Лиги на прошлой неделе, одержав победу 1:0 над командой Юргена Клоппа в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 6:3 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "лис" поменялась половина полевых игроков. Свой шанс получили Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре, Уилфрид Ндиди, Хамза Чоудури и Джейми Варди. Среди переместившихся в запас оказался Юри Тилеманс.



В старт "красных" вернулись переболевшие ковидом Виргил Ван Дейк и Фабиньо. Костас Цимикас заменил дисквалифицированного Энди Робертсона слева в обороне.



В начале матча "Ливерпуль" больше владел мячом и оказывал некоторое давление, однако удары в створ, как и действительно опасные моменты отсутствовали.



А на 15-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол Ндиди на Мохамеде Салахе. Сам же пострадавший взялся исполнять 11-метровый, но его удар с точки был отражен Каспером Шмейхелем, а добивание египтянина головой пришлось в перекладину.



"Красные" продолжили давить, но мяч упорно не шел в створ. "Лестер" за первый тайм пару раз остро огрызнулся выпадами Варди, но в первом случае его удар был заблокирован Жоэлем Матипом, а во втором Джейми отдал передачу на промахнувшегося Джеймса Мэддисона.



Второй тайма начался с неточного удара Садио Мане, а затем для "Ливерпуля" настала расплата за промахи. Адемола Лукман вошел в штрафную по левому краю и, ускользнув от Матипа, поразил ближний угол ворот Алиссона — 1:0.



У гостей оставалось полчаса, чтобы избежать поражения, но эти полчаса они провели крайне вяло, что объяснимо при такой плотности календаря. Хозяева выдержали натиск и сохранили победу.



"Лестер" взял реванш у своего обидчика по Кубку Лиги и нанес серьезный удар по шансам "Ливерпуля" потягаться с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. "Красным" явно не хватило физических сил, чтобы переломить ход неудачно складывающегося матча.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче