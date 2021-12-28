"Тоттенхэм" не смог дожать "Саутгемптон"
"Тоттенхэм" не смог вырвать победу у игравшего более половины матча вдесятером "Саутгемптона" — 1:1.
Главный тренер "святых" Ральф Хазехюттль позволил себе роскошь сделать сразу шесть изменений в стартовом составе относительно победы 2:3 над "Вест Хэмом" на Boxing Day, оказав доверие Яну Валери, Ромену Перро, Ибраиме Диалло, Стюарту Армстронгу, Адаму Армстронгу и Шейну Лонгу.
У "шпор" Бен Дэвис, Харри Уинкс и Деле Алли заменили Яфета Тангангу, Оливера Скиппа и Лукаса Моуру.
"Саутгемптон" лучше начал матч, но на 14-й минуте "Тоттенхэм" показал зубы. Это Дэвис головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Отделавшись испугом, хозяева продолжили подвергать команду Антонио Конте давлению и в середине первого тайма справедливо открыли счет. "Шпоры" вроде бы отбились после розыгрыша углового, однако мяч был отброшен к линии штрафной, откуда Джеймс Уорд-Проуз нанес удар в касание — 1:0.
"Святые" и дальше смотрелись очень прилично, тогда как гости пытались контратаковать. И как раз в одном из таких быстрых выпадов Сон Хен Мин нарвался на фол в чужой штрафной. В результате Мохаммед Салису получил вторую желтую карточку, а Харри Кейн реализовал пенальти — 1:1.
Второй тайм начался с того, что Кейн принял пас через полполя на границе штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако Харри угодил в офсайд.
Имея одного лишнего игрока, "Тоттенхэм" много владел мячом, однако преодолеть насыщенную оборону "Саутгемптона" было крайне сложно.
На 67-й минуте голкипер хозяев Фрэйзер Форстер неудачно сыграл на выходе, после столкновения с Мэттом Дохерти выпустив мяч из рукой и пяткой поразив свои ворота, однако и этот гол не был насчитан — нападение на вратаря.
Время неумолимо истекало, а "святые" не просто держались, а даже не давали сопернику прицельно бить.
В итоге "Саутгемптон" не только выстоял под давлением, но и сам едва не забил. Уже в компенсированное время появившийся на замену Армандо Бройя оставил в дураках Дохерти, вошел в штрафную по правому краю и пробил, однако его удар в последний момент был заблокирован Давинсоном Санчесом.
"Саутгемптон" был очень хорош в равных составах, но и вдесятером продемонстрировал свою стойкость, дав отпор набравшему ход "Тоттенхэму".
"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
28.12.2021 20:00
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Ливерпуль сегодня чисто на разминке перед изнасилованием рентбоев
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Надо возвращать или кетчуп или майонез
Без них никак
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Ебать, у Боуэна уже 11 ассистов.
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Сгорел от мощи Тоттенхэма, братишки!
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Пенсы пздц любят мой пердёж я это знаю)
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хахаха с такими лохоёбами как ттх и мю ну и арсиноль место в 4 железно для Челси) хотя даже хоть -10 игроков сразу с травмами отсуствовало, все-равно Челси был бы в 4, а щас можно и за чемпик уцепиться, сити без торреса может и буксануть
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Вагифа с победой!
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Уотфорд должен наказать такой курятник первого числа.
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Обосранный котик феликс снова навернул королевских какуль. Скузнявый дебик в каждом (!) споре со мной умудряется обосраться вуахахахахахахаха, уже даже жалко болвана пид.рашкинского))) реально даун уровня пиздалеры
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