"Тоттенхэм" не смог дожать "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" не смог вырвать победу у игравшего более половины матча вдесятером "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "святых" Ральф Хазехюттль позволил себе роскошь сделать сразу шесть изменений в стартовом составе относительно победы 2:3 над "Вест Хэмом" на Boxing Day, оказав доверие Яну Валери, Ромену Перро, Ибраиме Диалло, Стюарту Армстронгу, Адаму Армстронгу и Шейну Лонгу.



У "шпор" Бен Дэвис, Харри Уинкс и Деле Алли заменили Яфета Тангангу, Оливера Скиппа и Лукаса Моуру.



"Саутгемптон" лучше начал матч, но на 14-й минуте "Тоттенхэм" показал зубы. Это Дэвис головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Отделавшись испугом, хозяева продолжили подвергать команду Антонио Конте давлению и в середине первого тайма справедливо открыли счет. "Шпоры" вроде бы отбились после розыгрыша углового, однако мяч был отброшен к линии штрафной, откуда Джеймс Уорд-Проуз нанес удар в касание — 1:0.



"Святые" и дальше смотрелись очень прилично, тогда как гости пытались контратаковать. И как раз в одном из таких быстрых выпадов Сон Хен Мин нарвался на фол в чужой штрафной. В результате Мохаммед Салису получил вторую желтую карточку, а Харри Кейн реализовал пенальти — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Кейн принял пас через полполя на границе штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако Харри угодил в офсайд.



Имея одного лишнего игрока, "Тоттенхэм" много владел мячом, однако преодолеть насыщенную оборону "Саутгемптона" было крайне сложно.



На 67-й минуте голкипер хозяев Фрэйзер Форстер неудачно сыграл на выходе, после столкновения с Мэттом Дохерти выпустив мяч из рукой и пяткой поразив свои ворота, однако и этот гол не был насчитан — нападение на вратаря.



Время неумолимо истекало, а "святые" не просто держались, а даже не давали сопернику прицельно бить.



В итоге "Саутгемптон" не только выстоял под давлением, но и сам едва не забил. Уже в компенсированное время появившийся на замену Армандо Бройя оставил в дураках Дохерти, вошел в штрафную по правому краю и пробил, однако его удар в последний момент был заблокирован Давинсоном Санчесом.



"Саутгемптон" был очень хорош в равных составах, но и вдесятером продемонстрировал свою стойкость, дав отпор набравшему ход "Тоттенхэму".



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче