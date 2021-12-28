"Тоттенхэм" не смог дожать "Саутгемптон"

Пенальти Харри Кейна "Тоттенхэм" не смог вырвать победу у игравшего более половины матча вдесятером "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "святых" Ральф Хазехюттль позволил себе роскошь сделать сразу шесть изменений в стартовом составе относительно победы 2:3 над "Вест Хэмом" на Boxing Day, оказав доверие Яну Валери, Ромену Перро, Ибраиме Диалло, Стюарту Армстронгу, Адаму Армстронгу и Шейну Лонгу.

У "шпор" Бен Дэвис, Харри Уинкс и Деле Алли заменили Яфета Тангангу, Оливера Скиппа и Лукаса Моуру.

"Саутгемптон" лучше начал матч, но на 14-й минуте "Тоттенхэм" показал зубы. Это Дэвис головой замкнул подачу со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Отделавшись испугом, хозяева продолжили подвергать команду Антонио Конте давлению и в середине первого тайма справедливо открыли счет. "Шпоры" вроде бы отбились после розыгрыша углового, однако мяч был отброшен к линии штрафной, откуда Джеймс Уорд-Проуз нанес удар в касание — 1:0.

"Святые" и дальше смотрелись очень прилично, тогда как гости пытались контратаковать. И как раз в одном из таких быстрых выпадов Сон Хен Мин нарвался на фол в чужой штрафной. В результате Мохаммед Салису получил вторую желтую карточку, а Харри Кейн реализовал пенальти — 1:1.

Второй тайм начался с того, что Кейн принял пас через полполя на границе штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако Харри угодил в офсайд.

Имея одного лишнего игрока, "Тоттенхэм" много владел мячом, однако преодолеть насыщенную оборону "Саутгемптона" было крайне сложно.

На 67-й минуте голкипер хозяев Фрэйзер Форстер неудачно сыграл на выходе, после столкновения с Мэттом Дохерти выпустив мяч из рукой и пяткой поразив свои ворота, однако и этот гол не был насчитан — нападение на вратаря.

Время неумолимо истекало, а "святые" не просто держались, а даже не давали сопернику прицельно бить.

В итоге "Саутгемптон" не только выстоял под давлением, но и сам едва не забил. Уже в компенсированное время появившийся на замену Армандо Бройя оставил в дураках Дохерти, вошел в штрафную по правому краю и пробил, однако его удар в последний момент был заблокирован Давинсоном Санчесом.

"Саутгемптон" был очень хорош в равных составах, но и вдесятером продемонстрировал свою стойкость, дав отпор набравшему ход "Тоттенхэму".

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 20:00

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  1. superperez101 28.12.2021 21:03 # superperez101
    Ливерпуль сегодня чисто на разминке перед изнасилованием рентбоев

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  2. superperez101 28.12.2021 21:01 # superperez101
    Надо возвращать или кетчуп или майонез
    Без них никак

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  3. fanstevengerrard 28.12.2021 20:21 # fanstevengerrard
    Ебать, у Боуэна уже 11 ассистов.

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  4. vagifspurs 28.12.2021 20:19 # vagifspurs
    Сгорел от мощи Тоттенхэма, братишки!

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  5. putintime 28.12.2021 20:18 # putintime
    Пенсы пздц любят мой пердёж я это знаю)

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  6. bezviz 28.12.2021 20:16 # bezviz
    хахаха с такими лохоёбами как ттх и мю ну и арсиноль место в 4 железно для Челси) хотя даже хоть -10 игроков сразу с травмами отсуствовало, все-равно Челси был бы в 4, а щас можно и за чемпик уцепиться, сити без торреса может и буксануть

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  7. m-ballack 28.12.2021 20:12 # m-ballack
    Вагифа с победой!

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  8. hunter022 28.12.2021 20:12 # hunter022
    Уотфорд должен наказать такой курятник первого числа.

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  9. true-manc 28.12.2021 20:03 # true-manc
    Обосранный котик феликс снова навернул королевских какуль. Скузнявый дебик в каждом (!) споре со мной умудряется обосраться вуахахахахахахаха, уже даже жалко болвана пид.рашкинского))) реально даун уровня пиздалеры

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