Клопп считает, что уход Вейналдума помог трем молодым игрокам

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что расставание с Джорджиньо Вейналдумом открыло дорогу в первую команду для трех молодых полузащитников.

Минувшим летом "Ливерпуль" лишился твердого игрока стартового состава в лице Вейналдума, который свободным агентом ушел в ПСЖ.



Однако Клопп поступил мудро и не стал никого приглашать со стороны на замену голландцу. Юрген использовал эту возможность, чтобы больше доверять Харви Эллиотту, Кертису Джонсу и Тайлеру Мортону.



"Возможно, мы и потеряли Джини относительно прошлого года, но в большинстве своем эта команда давно находится вместе, и это помогает развиваться".



"И когда у тебя есть костяк игроков, которые достаточно давно вместе, ты можешь добавлять к ним игроков помоложе — примерно так, как мы это делали в начале сезона с Харви, который играл абсолютно выдающимся образом и производил очень сильное впечатление в тот период".



"Ты можешь привлекать в команду Кертиса из-за его таланта и из-за того, что команда стабильна. А теперь и Тайлера — это возможно благодаря тому, как команда трудится вокруг него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.