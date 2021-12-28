Клопп считает, что уход Вейналдума помог трем молодым игрокам

Кертис Джонс и Харви Эллиотт Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что расставание с Джорджиньо Вейналдумом открыло дорогу в первую команду для трех молодых полузащитников.

Минувшим летом "Ливерпуль" лишился твердого игрока стартового состава в лице Вейналдума, который свободным агентом ушел в ПСЖ.

Однако Клопп поступил мудро и не стал никого приглашать со стороны на замену голландцу. Юрген использовал эту возможность, чтобы больше доверять Харви Эллиотту, Кертису Джонсу и Тайлеру Мортону.

"Возможно, мы и потеряли Джини относительно прошлого года, но в большинстве своем эта команда давно находится вместе, и это помогает развиваться".

"И когда у тебя есть костяк игроков, которые достаточно давно вместе, ты можешь добавлять к ним игроков помоложе — примерно так, как мы это делали в начале сезона с Харви, который играл абсолютно выдающимся образом и производил очень сильное впечатление в тот период".

"Ты можешь привлекать в команду Кертиса из-за его таланта и из-за того, что команда стабильна. А теперь и Тайлера — это возможно благодаря тому, как команда трудится вокруг него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Вейналдум, Джонс, Клопп, Ливерпуль, Мортон, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 11:00

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  1. bezviz 28.12.2021 12:03 # bezviz
    чет они пока серые и блеклые, если лузерка снова пошла по своей дорожке то я очень этому рад, да здравствуют старые добрые бестрофейные периоды в 10 лет и более

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  2. gerrard08 28.12.2021 11:46 # gerrard08
    Только в матче с бензоколонкой очень его не хватало, тк он хорош в игре под прессингом. А так наверное все выиграли от его ухода. Ну кроме самого Вейна, наверное.

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  3. tursa 28.12.2021 11:46 # tursa
    Еще вместо окса и кейта надо брать беллингема, не перестану это говорить, но парень идеально впишется под клоппа

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  4. halamadrid94 28.12.2021 11:34 # halamadrid94
    Вообще поначалу думал, что в тройку полузащитников ЛФК идеально впишутся либо Тилеманс, либо Барелла. Но если Эллиот после травмы будет и дальше прогрессировать, или Джонс будет чуть более стабилен, то покупка новичка в центр поля может и не понадобиться.

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  5. liverpool888 28.12.2021 11:13 # liverpool888
    Я уже отмечал, что уход Джинни положительно сказаться на игре, ибо Тьяго даёт команде нечто большее и выводит всю командную игру на новый уровень. Вопрос лишь в том, насколько готовы игроки скамейки перекрыть его уход, пока что это им удается. Для первых двух игроков полезно получать больше практики, а Мортон ещё сыроват для матчей АПЛ. В игре с Тоттенхэмом в опорной зоне был бардак, а с Лестером парнишка сломал Перейру, так себе результаты.

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