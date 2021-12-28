Клопп считает, что уход Вейналдума помог трем молодым игрокам
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что расставание с Джорджиньо Вейналдумом открыло дорогу в первую команду для трех молодых полузащитников.
Минувшим летом "Ливерпуль" лишился твердого игрока стартового состава в лице Вейналдума, который свободным агентом ушел в ПСЖ.
Однако Клопп поступил мудро и не стал никого приглашать со стороны на замену голландцу. Юрген использовал эту возможность, чтобы больше доверять Харви Эллиотту, Кертису Джонсу и Тайлеру Мортону.
"Возможно, мы и потеряли Джини относительно прошлого года, но в большинстве своем эта команда давно находится вместе, и это помогает развиваться".
"И когда у тебя есть костяк игроков, которые достаточно давно вместе, ты можешь добавлять к ним игроков помоложе — примерно так, как мы это делали в начале сезона с Харви, который играл абсолютно выдающимся образом и производил очень сильное впечатление в тот период".
"Ты можешь привлекать в команду Кертиса из-за его таланта и из-за того, что команда стабильна. А теперь и Тайлера — это возможно благодаря тому, как команда трудится вокруг него", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
28.12.2021 11:00
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чет они пока серые и блеклые, если лузерка снова пошла по своей дорожке то я очень этому рад, да здравствуют старые добрые бестрофейные периоды в 10 лет и более
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Только в матче с бензоколонкой очень его не хватало, тк он хорош в игре под прессингом. А так наверное все выиграли от его ухода. Ну кроме самого Вейна, наверное.
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Еще вместо окса и кейта надо брать беллингема, не перестану это говорить, но парень идеально впишется под клоппа
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Вообще поначалу думал, что в тройку полузащитников ЛФК идеально впишутся либо Тилеманс, либо Барелла. Но если Эллиот после травмы будет и дальше прогрессировать, или Джонс будет чуть более стабилен, то покупка новичка в центр поля может и не понадобиться.
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Я уже отмечал, что уход Джинни положительно сказаться на игре, ибо Тьяго даёт команде нечто большее и выводит всю командную игру на новый уровень. Вопрос лишь в том, насколько готовы игроки скамейки перекрыть его уход, пока что это им удается. Для первых двух игроков полезно получать больше практики, а Мортон ещё сыроват для матчей АПЛ. В игре с Тоттенхэмом в опорной зоне был бардак, а с Лестером парнишка сломал Перейру, так себе результаты.
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