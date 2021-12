Светская хроника за вторник

"Челси" планирует побороться за Рафинью. Поль Погба решил, где проведет вторую половину сезона. "Манчестер Сити" может вернуться за Харри Кейном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" готов заплатить свыше 50 миллионов фунтов за правого защитника "Челси" Риса Джеймса и с радостью включит в сделку своего плеймейкера Эдена Азара. (El Nacional)



"Челси" готов побороться за вингера "Лидса" Рафинью следующим летом. (Sport Italia)



Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал целью для "Лацио". (Tuttosport)



Полузащитник Поль Погба решил провести остаток сезона в "Манчестер Юнайтед", чтобы затем уйти из клуба свободным агентом. (Daily Express)



"Манчестер Сити" может возобновить интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Eurosport.co.uk)



Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс близок к договоренности насчет перехода в "Рому" на правах аренды. (Sky Sports)



"Ньюкасл" больше не хочет полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (Football Insider)



"Лилль" хочет минимум 25 млн. фунтов за защитника Свена Ботмана, который интересен "Ньюкаслу". (Tuttomercatoweb)



"Ньюкасл" собирается арендовать защитника "Тоттенхэма" Джо Родона. (The Telegraph)



"Ньюкасл" готов купить опального защитника "Эвертона" Люку Диня за 25 млн. фунтов. (The Sun)



Оцениваемый в 17 млн. фунтов защитник "Барселоны" Самюэль Умтити стал целью для "Ньюкасла". (The Sun)



"Уотфорд" сделал запрос насчет левого защитника "Атланта Юнайтед" и сборной США Джорджа Белло. (The Telegraph)



Другое



Нападающий Александр Лакасетт отклонил свежее предложение "Арсенала" о новом контракте. (L'Equipe)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду от Globe Soccer Awards как лучший бомбардир всех времен. (Manchester Evening News)



Владельцы "Блэкберна" пообещали команде бонус в 10 млн. фунтов за выход в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



Нападающие Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски выступили против предложения ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года. (ESPN)



Бывший игрок Премьер-Лиги Тарибо Уэст теперь работает пастором в Нигерии. (The Sun)