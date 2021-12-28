Франк: "Гвардиола — величайший тренер современной эры"

Рулевой "Брентфорда" Томас Франк назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "величайшим тренером современной эры".

В своем заключительном матче в 2021 году "Брентфорд" сыграет дома с лидирующим в Премьер-Лиге "Сити", и для Франка это будет встреча с тренером, которым он восхищается и за которым ведет конспекты.



"Мы играем против команды, у которой, вероятно, самый большой в дивизионе — определенно один из самых больших — бюджет и величайший тренер современной эры".



"Они обладают невероятными игроками и очень хорошим, специфичным стилем игры, из-за чего команде вроде нашей очень сложно претендовать на что-либо против них, потому что они так хорошо держат мяч".



"Они почти никогда не рискуют — конечно, иногда ты можешь немого контратаковать, — поэтому нам будет очень сложно".



"Гвардиола — тренер-инноватор, он всегда тонко настраивает расстановку. То, как они выходят из обороны, как контролируют мяч и как убегают в прорыв, я изучаю годами".



"Это сложно скопировать, потому что тебе нужны классные игроки. Однако это приятный источник вдохновения", — цитирует Франка The Independent.