Пять вещей, что мы узнали в 19-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий урезанного из-за коронавируса 19-го тура Премьер-Лиги.





"Лестер" продолжает развлекать зрителей



Брендан Роджерс не пожалел сил лучших игроков в четвертьфинале Кубка Лиги с "Ливерпулем", но его команда упустила преимущество в два мяча и вылетела в серии послематчевых пенальти. Веселье нейтральным зрителям "Лестер" снова подарил в воскресенье, когда приехал в гости к лидеру чемпионата.



"Манчестер Сити" вел 4:0 уже к середине первого тайма, пользуясь привычным для этого сезона нежеланием "Лестера" обороняться. Но удивительным образом после перерыва команда Роджерса вернулась в игру. Переключившись на схему в пять защитников, гости стали острее выходить в контратаки, а Джеймс Мэддисон показал уровень на чужой половине поля. Полузащитник "Лестера" имел прямое отношение ко всем трем голам, но камбэк все равно не состоялся. "Лестер" пропустил еще два и вместе с "Сити" стал причастным к самому результативному поединку на Boxing Day за годы существования Премьер-Лиги.



С результатами у подопечных Роджерса беда, но зрелище их матчи сейчас гарантируют.



"Арсенал" закончит год в топ-4



После трех стартовых туров такой вариант казался маловероятным, но "Арсенал" заканчивает год на четвертой позиции. Три подряд выездных поражения ("Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон") не подкосили команду Микеля Артеты психологически. Лондонцы продолжают все увереннее побеждать соперников более низкого класса, поставив эти результаты на поток.



На поле "Норвича" они одержали свою самую крупную победу в этом сезоне Премьер-Лиги. "Канарейки", пережив небольшой расцвет после смены тренера, возвращаются к изначальному состоянию: они снова не могут забивать и дают соперникам забивать слишком просто. В атаке "Арсенала" сейчас блистают все, и на "Кэрроу Роуд" Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и компания забил сразу пять раз. Успех "Арсенал" выглядел дежурным.



Матч команды Артеты с "Вулверхэмптоном" во вторник перенесли, но конкуренты все равно не смогут догнать "Арсенал" до конца этого календарного года.



"Тоттенхэм" взял реванш у "Пэлас"



Поражение на "Селхерст Парк" было у "шпор" первым в сезоне, но стало началом конца для Нуну Эшпириту Санту в клубе. Не нанеся ни одного удара в створ, "Тоттенхэм" проиграл 3:0 и так и не сумел прийти в себя до смены тренера. О форме "Кристал Пэлас" в преддверии новой встречи команд можно было спорить, но "Тоттенхэм" точно прибавил — и свой прогресс подтвердил реваншем с тем же счетом.



Несмотря на отклоненную просьбу перенести матч, "орлы" привезли в Северный Лондон солидный состав, капитулировавший в первом тайме. Голы Кейна и Моуры стали ударом, а точку поставила собственная звезда атаки. Уилфрид Заха заработал две глупых желтых карточки, и в меньшинстве его команда могла разве что надеяться на удачу.



Сон забил третий, а подопечные Конте в очередной раз победили на своем поле. Совсем не атакуя в сентябре, в декабре "Тоттенхэм" имеет сразу трех нападающих в хорошей форме.



"Челси" не отпустил лидеров еще дальше



Потеря очков на поле "Астон Вилла" могла стать приговором для "Челси", как претендента на чемпионский титул. И причины для опасений были. "Вилла" под руководством Стивена Джеррарда выиграла четыре из шести матчей, в то время как "Челси" терял очки весь месяц. И, если верить словам Томаса Тухеля, имел проблемы из-за физических нагрузок на игроков.



Пропускать игру пришлось Стивену Джеррарду, но в его отсутствии изменилось не так много. "Вилла" эпизодами показывала класс на контратаках, но снова была недостаточно хороша для преодоления сильного оппонента. Как и в матче с "Ливерпулем", бирмингемцы мало предложили в атаке, а голы соперника все-таки их нашли. На этот раз было сразу два пенальти, а также гол Ромелу Лукаку. "Астон Вилла" — любимый соперник бельгийца. Ей Ромелу забивал чаще всех в Премьер-лиге, и она же была последней, кому он забивал в этом сезоне.



Голы "Челси" даются сложно, но в этот период главная задача — не отпустить конкурентов. Надеясь, что более убедительная игра придет в январе.



Кавани спас «Юнайтед» от поражения



В отличие от «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» вынужденная пауза не пошла на помощь. В первых матчах Ральфа Рангника манкунианцы избегали поражений и большого количества ошибок в обороне, но на поле «Ньюкасла» вернулись к старым проблемам и должны были оставаться ни с чем.



Команда Эдди Хау выдала свое, возможно, лучшее выступление в сезоне. Быстрый гол Сен-Максимена дал «сорокам» возможность строить свою игру на контратаках, соблюдая дисциплину в обороне. «Юнайтед» был очень плох до перерыва, и только появление Эдинсона Кавани во втором тайме сделало игру подопечных Рангника острее. Сам Кавани и сравнял счет в матче, который стал большим разочарованием для «Ньюкасла», упустившего шанс одержать вторую победу в сезоне.



Рангник все еще не проигрывает, но на фоне выступлений в Норвиче и Ньюкасле можно говорить о раннем везении нового тренера.



Иван Громиков специально для FAPL.ru