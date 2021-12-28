Невилл раскритиковал "нытиков" из "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл обрушился с критикой на игру "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла", назвав Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду "нытиками".

Выйдя на футбольное поле после 16 дней перерыва, "Юнайтед" смог добыть только ничью 1:1 на поле аутсайдера Премьер-Лиги.



Продемонстрированная командой Ральфа Рангника игра шокировала Невилла. Особенно Гари возмущен двумя португальцами.



"Как команда, они не сделали ничего правильно. Ни один игрок не может выйти и сказать, что он выполнил свою работу или сыграл в полную силу. Никакого позитива. Никакого".



"Они ныли друг на друга! Это горстка нытиков! Горстка нытиков! Понаблюдайте за их поведением на поле — они машут руками и жалуются насчет всего! Если честно, они сыграли абсолютно шокирующим образом в первом тайме. Из-за них уволили предыдущего тренера! Ральфа Рангника не уволят, он с ними только несколько недель, но из-за них уволили уже многих тренеров, и так не может продолжаться".



"Во втором тайме их игра была беспорядочной — в плане построения, стиля. Они выглядели отчаявшимися. Это очень тревожно. Думаю, многое в их игре будет ненавистно Рангнику".



"Что-то не в порядке. Я не знаю, что именно, но мы видим это нытье — все они жалуются друг на друга и не помогают друг другу".



"Мы уже обсуждали их поведение на поле ранее в этом сезоне, когда Роналду выключился из игры в концовке матча против "Эвертона". Сегодня вечером он снова выключился из игры, как и против "Уотфорда", когда каждый знал, что их тренера уволят. И против "Норвича".



"Фернандеш тоже занимается нытьем на поле. Мы говорим о двух опытных игроках. Эту удручающий пример для молодежи, когда два лучших игрока команды смотрят на остальных, словно те их недостойны", — сообщил Невилл в эфире.