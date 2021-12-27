Рэднапп: "Лукаку вернул "Челси" в чемпионскую гонку"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что нападающий Ромелу Лукаку в одиночку вернул "Челси" в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Появившись против "Астон Виллы" в перерыве, Лукаку сыграл ключевую роль в волевой победе "Челси" со счетом 1:3. Ромелу забил гол и заработал для своей команды пенальти.



По мнению Рэднаппа, с Лукаку на острие игра "синих" выглядит совершенно иначе. Джейми ожидает, что Ромелу поможет команде Томаса Тухеля устроить погоню за лидирующим "Манчестер Сити".



"Лукаку в одиночку вернул свою команду в чемпионскую гонку. Они нуждались в импульсе, в искре, и именно это он им дал. В первом тайме им никак не удавалось ускориться, и тренер хватался за голову с мыслью: "Как мне быть?"



"Очевидным шагом было выпустить Лукаку, потому что с Кристианом Пулишичем в качестве 9-го номера им было так тяжело. Тайрон Мингс и Эзри Конса подавили Пулишича. Им было слишком легко против него. Но когда Мингс врезался в своего голкипера через минуту после выхода Лукаку, они поняли, что в следующие 45 минут им придется много бороться".



"Он принялся делать разницу с первой минуты. Он добавил команде уверенности. Все начало получаться".



"Он может играть из глубины, он может открываться за спиной защитника, он является фокусной точкой атак, ты можешь просто грузить мяч на него... Он дает команде нечто совершенно другое".



"Конечно, они в чемпионской гонке. Прямо сейчас "Сити" и "Ливерпуль" — лучшие команды, но "Челси" должен надеяться, что у "Сити" будет спад".



"Если "Челси" завоюет титул, Лукаку сыграет в этом огромную роль", — сообщил Рэднапп в эфире.