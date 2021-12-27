Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Ливерпуль" сохраняет интерес к Рафинье и Джарроду Боуэну. Гранды Премьер-Лиги готовы побороться за Рубена Невеша. "Тоттенхэм" близок к покупке Франка Кесси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" открыт к предложениям насчет полузащитника Иско и вингера Гарета Бэйла в январе. (Marca)

"Ливерпуль" продолжает следить за вингерами Рафиньей из "Лидса" и Джарродом Боуэном из "Вест Хэма". (Liverpool Echo)

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес уже прибыл в Испанию и в понедельник пройдет медобследование в "Барселоне". (Mundo Deportivo)

"Сити" побережет деньги с продажи Торреса, чтобы в конце сезона купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Manchester Evening News)

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, которым интересуются "Сити", "Арсенал" и "Челси", хочет контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю чистыми. (Daily Star)

"Арсенал" видит в нападающем "Севильи" Юссефе Эн-Несири альтернативу Влаховичу. (Daily Express)

"Рома" возьмет в аренду полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Goal)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, оцениваемого в 36 млн. фунтов. (Football.London)

За Невеша поспорят "Юнайтед" и "Челси". (The Sun)

"Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах о покупке полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Daily Express)

"Тоттенхэм" готов отпустить Деле Алли в аренду и продать Мэтта Дохерти в январе. (Evening Standard)

"Вест Хэм" нацелился на 23-летнего защитника "Борнмута" Ллойда Келли. (The Telegraph)

"Ньюкасл" не готов заплатить 6 млн. фунтов за полсезона аренды нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Football Insider)

Другое

Шотландский "Данди" назвал в своей заявке на матч против "Абердина" трех голкиперов и ассистента главного тренера. (Daily Star)

"Эвертон" стал первым клубом Премьер-Лиги, поддержавшим кампанию против сексизма в футболе. (Sky Sports)

Бывший защитник "Эвертона" Джозеф Йобо женился на красотке из инстаграма с 250 тыс. подписчиков. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1776

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Последние комментарии:




  1. intellect 27.12.2021 07:47 # intellect
    Рюдигер переходит в ливер, зп 320 в неделю, поздра колбаса

    (ответить)

  2. francois 27.12.2021 07:42 # francois
    Бывший защитник "Эвертона" Джозеф Йобо женился на красотке из инстаграма с 250 тыс. подписчиков. (Daily Star)

    Только вот женился он на ней 11 лет назад.

    (ответить)

  3. chelsiukpro 27.12.2021 07:34 # chelsiukpro
    Тьяго Силва и Н’Голо Канте были заменены из-за повреждений и вряд ли сыграют с «Брайтоном» в среду

    «У Н’Голо снова возникли сильные болевые ощущения в том же месте, которое он повредил в игре с "Ювентусом", — сообщает немецкий специалист. — У Тьяго возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Надеюсь, мы успели заменить его до того, как это переросло в травму. Сейчас нам предстоит попытаться набрать оптимальный состав на среду»

    Здоровья парням!

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  4. apl-nash 27.12.2021 06:35 # apl-nash
    Английская пресса сообщает, что Джон Терри вернется в западный Лондон, чтобы помочь развитию молодежи своего бывшего клуба «Челси».
    Где-то возбудилась Сиси

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  5. meshuggah 27.12.2021 06:26 # meshuggah
    Императоры

    третья нога лукаки, ловко входит в колбасные сраки

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  6. chelsea-69 27.12.2021 06:14 # chelsea-69
    Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал победу команды над "Астон Виллой" (3:1) в 19-м туре АПЛ.

    "Мне нужен был такой матч. Я продолжал усердно работать. Я доволен своим выступлением. Я стараюсь быть менее статичным и все время быть в движении. Теперь мы охотники. Последние результаты были не лучшими, нам нужно гнаться за другими. Мы должны относиться к каждой игре, как к финалу", - приводит слова Лукаку Sky Sports

    Все знают, что бегемот самый опасный хищник

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