Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" сохраняет интерес к Рафинье и Джарроду Боуэну. Гранды Премьер-Лиги готовы побороться за Рубена Невеша. "Тоттенхэм" близок к покупке Франка Кесси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" открыт к предложениям насчет полузащитника Иско и вингера Гарета Бэйла в январе. (Marca)



"Ливерпуль" продолжает следить за вингерами Рафиньей из "Лидса" и Джарродом Боуэном из "Вест Хэма". (Liverpool Echo)



Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес уже прибыл в Испанию и в понедельник пройдет медобследование в "Барселоне". (Mundo Deportivo)



"Сити" побережет деньги с продажи Торреса, чтобы в конце сезона купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Manchester Evening News)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, которым интересуются "Сити", "Арсенал" и "Челси", хочет контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю чистыми. (Daily Star)



"Арсенал" видит в нападающем "Севильи" Юссефе Эн-Несири альтернативу Влаховичу. (Daily Express)



"Рома" возьмет в аренду полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Goal)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, оцениваемого в 36 млн. фунтов. (Football.London)



За Невеша поспорят "Юнайтед" и "Челси". (The Sun)



"Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах о покупке полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Daily Express)



"Тоттенхэм" готов отпустить Деле Алли в аренду и продать Мэтта Дохерти в январе. (Evening Standard)



"Вест Хэм" нацелился на 23-летнего защитника "Борнмута" Ллойда Келли. (The Telegraph)



"Ньюкасл" не готов заплатить 6 млн. фунтов за полсезона аренды нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Football Insider)



Другое



Шотландский "Данди" назвал в своей заявке на матч против "Абердина" трех голкиперов и ассистента главного тренера. (Daily Star)



"Эвертон" стал первым клубом Премьер-Лиги, поддержавшим кампанию против сексизма в футболе. (Sky Sports)



Бывший защитник "Эвертона" Джозеф Йобо женился на красотке из инстаграма с 250 тыс. подписчиков. (Daily Star)