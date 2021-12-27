Светская хроника за понедельник
"Ливерпуль" сохраняет интерес к Рафинье и Джарроду Боуэну. Гранды Премьер-Лиги готовы побороться за Рубена Невеша. "Тоттенхэм" близок к покупке Франка Кесси. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Реал" открыт к предложениям насчет полузащитника Иско и вингера Гарета Бэйла в январе. (Marca)
"Ливерпуль" продолжает следить за вингерами Рафиньей из "Лидса" и Джарродом Боуэном из "Вест Хэма". (Liverpool Echo)
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес уже прибыл в Испанию и в понедельник пройдет медобследование в "Барселоне". (Mundo Deportivo)
"Сити" побережет деньги с продажи Торреса, чтобы в конце сезона купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Manchester Evening News)
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, которым интересуются "Сити", "Арсенал" и "Челси", хочет контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю чистыми. (Daily Star)
"Арсенал" видит в нападающем "Севильи" Юссефе Эн-Несири альтернативу Влаховичу. (Daily Express)
"Рома" возьмет в аренду полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Goal)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, оцениваемого в 36 млн. фунтов. (Football.London)
За Невеша поспорят "Юнайтед" и "Челси". (The Sun)
"Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах о покупке полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Daily Express)
"Тоттенхэм" готов отпустить Деле Алли в аренду и продать Мэтта Дохерти в январе. (Evening Standard)
"Вест Хэм" нацелился на 23-летнего защитника "Борнмута" Ллойда Келли. (The Telegraph)
"Ньюкасл" не готов заплатить 6 млн. фунтов за полсезона аренды нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Football Insider)
Другое
Шотландский "Данди" назвал в своей заявке на матч против "Абердина" трех голкиперов и ассистента главного тренера. (Daily Star)
"Эвертон" стал первым клубом Премьер-Лиги, поддержавшим кампанию против сексизма в футболе. (Sky Sports)
Бывший защитник "Эвертона" Джозеф Йобо женился на красотке из инстаграма с 250 тыс. подписчиков. (Daily Star)
27.12.2021 06:00
Просмотров: 1776
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рюдигер переходит в ливер, зп 320 в неделю, поздра колбаса
(ответить)
Бывший защитник "Эвертона" Джозеф Йобо женился на красотке из инстаграма с 250 тыс. подписчиков. (Daily Star)
Только вот женился он на ней 11 лет назад.
(ответить)
Тьяго Силва и Н’Голо Канте были заменены из-за повреждений и вряд ли сыграют с «Брайтоном» в среду
«У Н’Голо снова возникли сильные болевые ощущения в том же месте, которое он повредил в игре с "Ювентусом", — сообщает немецкий специалист. — У Тьяго возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Надеюсь, мы успели заменить его до того, как это переросло в травму. Сейчас нам предстоит попытаться набрать оптимальный состав на среду»
Здоровья парням!
(ответить)
Английская пресса сообщает, что Джон Терри вернется в западный Лондон, чтобы помочь развитию молодежи своего бывшего клуба «Челси».
Где-то возбудилась Сиси
(ответить)
Императоры
третья нога лукаки, ловко входит в колбасные сраки
(ответить)
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал победу команды над "Астон Виллой" (3:1) в 19-м туре АПЛ.
"Мне нужен был такой матч. Я продолжал усердно работать. Я доволен своим выступлением. Я стараюсь быть менее статичным и все время быть в движении. Теперь мы охотники. Последние результаты были не лучшими, нам нужно гнаться за другими. Мы должны относиться к каждой игре, как к финалу", - приводит слова Лукаку Sky Sports
Все знают, что бегемот самый опасный хищник
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий