Клопп вновь пожаловался на расписание в праздничный период

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на расписание в праздничный период.

И хотя матч "Ливерпуля" против "Лидса" накануне был отложен из-за коронавируса, Клопп все равно недоволен, что некоторым командам приходится играть дважды за три дня.



При этом Юрген не оспаривает традицию играть на Boxing Day (26 декабря), но считает нужным дать командам больше времени на восстановление, нежели 48 часов.



"Так много людей говорили, что играть на Boxing Day — это традиция.Мы хотели сыграть на Boxing Day, и мы готовы были сыграть, но это оказалось невозможно из-за ситуации в "Лидсе", поэтому ничего не поделать".



"Однако играть 26 декабря и 28 декабря — это просто неправильно. Я говорю это лишь потому, что это правда".



"Думаю, для этого можно было решение. Было бы не так сложно сыграть, например, 26 декабря и 29 декабря, проблем было бы меньше. Некоторым командам, вроде "Манчестер Юнайтед" (играет 27 и 30 декабря), это удалось".



"Это бы помогло, даже без ковида. У некоторых команд настоящие проблемы из-за ковида, и вы заставляете небольшую группу игроков сыграть два матча, один сразу за другим".



"В такие моменты тебе требуется удача, а так не должно быть. Boxing Day не ставится под сомнение, мы всегда хотим играть на Boxing Day, и это отличная традиция, но как быть после?"



"Если мы перестанем это обсуждать, то ничего не изменится, однако игрокам нужна помощь", — цитирует Клоппа Daily Mail.