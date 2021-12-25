"Вест Хэм" интересуется "бодибилдером" из "Ниццы"

"Вест Хэм" проявляет интерес к фактурному защитнику "Ниццы" Флавиусу Данилюку.

Травмы Анджело Огбонны и Курта Зума подталкивают главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса к укреплению центра обороны в зимнее трансферное окно.



С переходом в "Вест Хэм" связывают Натаниэля Филлипса из "Ливерпуля", однако The Athletic утверждает, что высокое место в шорт-листе Мойеса занимает 20-летний Данилюк.



Несмотря на юный возраст, Флавиус обладает впечатляющими физическими данными и не будет застигнут врасплох нагрузками в Премьер-Лиге. Австрийца румынского происхождения даже часто называют "бодибилдером".



Данилюк, занимавшийся в академиях "Реала" и "Баварии", сыграл 10 матчей за "Ниццу" в этом сезоне французской Лиги 1.



