Хадсон-Одои и Лукаку помогут "Челси" на Boxing Day

Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется получить подкрепление в лице вингера Каллума Хадсон-Одои и нападающего Ромелу Лукаку к матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на Boxing Day.

Хадсон-Одои и Лукаку оказались в числе восьми игроков, ставших жертвами вспышки коронавируса в клубе со "Стэмфорд Бридж".



Однако оба уже победили COVID-19 и теперь могут вернуться к рабочему процессу, о чем Тухель сообщил после победы 2:1 над "Вест Хэмом" в четвертьфинале Кубка Лиги.



"Если я правильно понимаю, прежде всего нам нужно получить отрицательный тест, и мы получили отрицательный тест для Ромелу, Калума и Бена Чилуэлла".



"Чилуэлл не примет участия в матче с "Астон Виллой" из-за травмы, но двое других будут допущены на тренировочное поле завтра, если снова сдадут отрицательный тест, а дальше посмотрим".



"У заболевших парней проявились симптомы, поэтому посмотрим. Это матч Премьер-Лиги, и это ("Вилла Парк") одно из сложнейших мест для выездов в Премьер-Лиге. Не поймите меня неправильно, это очень хорошая новость, но я не впадаю в восторг, потому что сперва мне нужно оценить их состояние", — цитирует Тухеля Evening Standard.