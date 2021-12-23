Хадсон-Одои и Лукаку помогут "Челси" на Boxing Day

Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется получить подкрепление в лице вингера Каллума Хадсон-Одои и нападающего Ромелу Лукаку к матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на Boxing Day.

Хадсон-Одои и Лукаку оказались в числе восьми игроков, ставших жертвами вспышки коронавируса в клубе со "Стэмфорд Бридж".

Однако оба уже победили COVID-19 и теперь могут вернуться к рабочему процессу, о чем Тухель сообщил после победы 2:1 над "Вест Хэмом" в четвертьфинале Кубка Лиги.

"Если я правильно понимаю, прежде всего нам нужно получить отрицательный тест, и мы получили отрицательный тест для Ромелу, Калума и Бена Чилуэлла".

"Чилуэлл не примет участия в матче с "Астон Виллой" из-за травмы, но двое других будут допущены на тренировочное поле завтра, если снова сдадут отрицательный тест, а дальше посмотрим".

"У заболевших парней проявились симптомы, поэтому посмотрим. Это матч Премьер-Лиги, и это ("Вилла Парк") одно из сложнейших мест для выездов в Премьер-Лиге. Не поймите меня неправильно, это очень хорошая новость, но я не впадаю в восторг, потому что сперва мне нужно оценить их состояние", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Лукаку, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 09:00

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  1. meshuggah 23.12.2021 09:20 # meshuggah
    песда подзалупникам

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  2. frisby 23.12.2021 09:17 # frisby
    Тэмми Абрахам 40млн евро - 18 матчей 6 голов
    Лукукаку 110 000 000 евро - 10? или 7? матчей 2 или 1 гол?
    чёрный властелин вернулся...шоколадный император вернулся на трон кричали в экстазе совокупляющиеся залупенсы...ага..
    бизнис кар блеа..Маринка лучше мужиков рулит на трансферах..ага..

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  3. recyjoed 23.12.2021 09:05 # recyjoed
    А мы уверены в помощи Ориги и Минамино

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  4. jirrort 23.12.2021 09:04 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  5. shimane 23.12.2021 09:03 # shimane
    помогу, помогут)))

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