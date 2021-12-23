Хадсон-Одои и Лукаку помогут "Челси" на Boxing Day
Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется получить подкрепление в лице вингера Каллума Хадсон-Одои и нападающего Ромелу Лукаку к матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на Boxing Day.
Хадсон-Одои и Лукаку оказались в числе восьми игроков, ставших жертвами вспышки коронавируса в клубе со "Стэмфорд Бридж".
Однако оба уже победили COVID-19 и теперь могут вернуться к рабочему процессу, о чем Тухель сообщил после победы 2:1 над "Вест Хэмом" в четвертьфинале Кубка Лиги.
"Если я правильно понимаю, прежде всего нам нужно получить отрицательный тест, и мы получили отрицательный тест для Ромелу, Калума и Бена Чилуэлла".
"Чилуэлл не примет участия в матче с "Астон Виллой" из-за травмы, но двое других будут допущены на тренировочное поле завтра, если снова сдадут отрицательный тест, а дальше посмотрим".
"У заболевших парней проявились симптомы, поэтому посмотрим. Это матч Премьер-Лиги, и это ("Вилла Парк") одно из сложнейших мест для выездов в Премьер-Лиге. Не поймите меня неправильно, это очень хорошая новость, но я не впадаю в восторг, потому что сперва мне нужно оценить их состояние", — цитирует Тухеля Evening Standard.
23.12.2021 09:00
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песда подзалупникам
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Тэмми Абрахам 40млн евро - 18 матчей 6 голов
Лукукаку 110 000 000 евро - 10? или 7? матчей 2 или 1 гол?
чёрный властелин вернулся...шоколадный император вернулся на трон кричали в экстазе совокупляющиеся залупенсы...ага..
бизнис кар блеа..Маринка лучше мужиков рулит на трансферах..ага..
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А мы уверены в помощи Ориги и Минамино
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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помогу, помогут)))
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