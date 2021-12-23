Рой Кин считает Гвардиолу лучшим тренером в Премьер-Лиге

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в Премьер-Лиге.

Гвардиола добился колоссального успеха с момента своего назначения в "Сити" в 2016 году, выиграв три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и Кубок Англии.



"Горожане" отлично выглядят и в этом сезоне, возглавляя таблицу Премьер-Лиги после 18 матчей, и Кин ставит Гвардиолу выше, чем Юргена Клоппа или Томаса Тухеля.



"Я вспоминаю, как работал на одном из матчей в прошлом году. Я не сказал, что ставлю крест на "Манчестер Сити", но, кажется, сказал, что они утратили свою силу".



"А затем они взяли и выиграли лигу. Казалось, что они сделали это играючи".



"Знаю, они проделали большую работу, однако финишировавший вторым "Юнайтед" не представлял для них угрозы, так что теперь я никогда не поставлю против "Сити" — я просто извлек для себя урок в прошлом году".



"Это не значит, что "Ливерпуль" или "Челси" не могут опередить их в борьбе за титул, но я думаю, Пеп — лучший. Я смотрю на всех тренеров и думаю, что Пеп — лучший", — цитирует Кина Daily Mail.