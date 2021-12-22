Саймон Джордан: "Грилиш — придурок"

Джек Грилиш Экс-президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан назвал "придурком" плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

На прошлой неделе Грилиш вляпался в очередной скандал, отправившись с Филом Фоденом и Джоном Стоунсом в ночной клуб. Возмущению главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы не было предела.

По мнению Джордана, тот факт, что Грилиш раз за разом допускает одни и те же ошибки, говорит о недостаточном интеллекте 100-миллионного футболиста.

"Теперь их карты помечены. Когда Фоден совершил проступок в сборной Англии, его отчаянно бичевали. Мы уже видели, что он может вести себя таким образом. Теперь его карты помечены и на клубном уровне".

"А Грилиш — придурок. Он придурок. Мне все равно, хороший он парень или нет, но если он снова и снова наступает на те же грабли, значит он придурок. Он получил возможность восстановить свою репутацию. Когда-то он заслужил репутацию игрока, которому нет равных в свой день, и он этого лишился".

"Люди видели, как он лежит пьяным на скамейках, и он имеет на это право. Ты не увидишь от профессиональных спортсменов, олимпийских спринтеров и теннисистов, как они валяются словно пьяницы на Тенерифе, но футболисты иногда так себя ведут".

"Джек Грилиш избавился от этого образа, а затем — бац! Он заставил судить о себе по своей игре, но в следующий момент он стоит на обочине дороги в шлепанцах, едва держась на ногах".

"Он делает первые шаги на новом месте, он не играет хорошо за "Сити", и он позволяет себе приезжать на тренировки не в кондициях. Это, на мой взгляд, и есть определение придурка", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Грилиш, Джордан, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1519

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 22.12.2021 13:34 # sausage
    Опять этот Саймон Джордан) Он чё, тоже в эксперты подался или в КП назад хочет?

    (ответить)

  2. true-manc 22.12.2021 13:15 # true-manc
    Это неправда

    (ответить)

  3. nehta 22.12.2021 13:07 # nehta
    Где-то тихонько посмеиваются Кокорин и Мамаев...

    (ответить)

  4. mcferson 22.12.2021 13:07 # mcferson
    Такой же дегенерат как и все в голубятне ,заисключением Бернардо Силвы <3

    (ответить)

  5. wwwxxx 22.12.2021 13:03 # wwwxxx
    Ой блять, а кто не напивался? Грилиш что не человек? Ебанутые англы, поощрают пидарастов, а нормальных чуваков гнобят

    (ответить)

  6. electric 22.12.2021 13:02 # electric
    Это правда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: