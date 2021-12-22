Саймон Джордан: "Грилиш — придурок"

Экс-президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан назвал "придурком" плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

На прошлой неделе Грилиш вляпался в очередной скандал, отправившись с Филом Фоденом и Джоном Стоунсом в ночной клуб. Возмущению главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы не было предела.



По мнению Джордана, тот факт, что Грилиш раз за разом допускает одни и те же ошибки, говорит о недостаточном интеллекте 100-миллионного футболиста.



"Теперь их карты помечены. Когда Фоден совершил проступок в сборной Англии, его отчаянно бичевали. Мы уже видели, что он может вести себя таким образом. Теперь его карты помечены и на клубном уровне".



"А Грилиш — придурок. Он придурок. Мне все равно, хороший он парень или нет, но если он снова и снова наступает на те же грабли, значит он придурок. Он получил возможность восстановить свою репутацию. Когда-то он заслужил репутацию игрока, которому нет равных в свой день, и он этого лишился".



"Люди видели, как он лежит пьяным на скамейках, и он имеет на это право. Ты не увидишь от профессиональных спортсменов, олимпийских спринтеров и теннисистов, как они валяются словно пьяницы на Тенерифе, но футболисты иногда так себя ведут".



"Джек Грилиш избавился от этого образа, а затем — бац! Он заставил судить о себе по своей игре, но в следующий момент он стоит на обочине дороги в шлепанцах, едва держась на ногах".



"Он делает первые шаги на новом месте, он не играет хорошо за "Сити", и он позволяет себе приезжать на тренировки не в кондициях. Это, на мой взгляд, и есть определение придурка", — сообщил Джордан talkSPORT.