Грилиш призвал людей сидеть дома, а сам отправился на вечеринку и устроил аварию

Полиция расследует инцидент с аварией, к которому может быть причастен полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш.

"Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. Покидайте дом только для того, чтобы купить еду, купить медикаменты или для разминки. И всегда помните, что нужно держать дистанцию в два метра", — сообщил Грилиш в твиттере в субботу.



Спустя считанные часы после этого видеообращения с трехстам тысячам своих подписчиков Грилиш, как предполагает The Sun, отправился к своему другу на вечеринку, где веселился всю ночь, а по пути домой утром устроил автомобильную аварию в пригороде Бирмингема, врезавшись в две припаркованные машины.



В воскресенье по социальным сетям разошлись изображения, на которых Грилиш стоит в одном шлепанце и одном тапке возле своего разбитого Range Rover стоимостью 70 тысяч фунтов, на котором его прежде видели на тренировочной базе "вилланов".



В данный момент полиция проводит расследование этого инцидента, сообщает The Guardian. Офицерам предстоит установить, находился ли за рулем сам Джек и в каком состоянии. Наказать 24-летнего полузащитника может и его клуб.



