Грилиш призвал людей сидеть дома, а сам отправился на вечеринку и устроил аварию

Джек Грилиш Полиция расследует инцидент с аварией, к которому может быть причастен полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш.

"Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. Покидайте дом только для того, чтобы купить еду, купить медикаменты или для разминки. И всегда помните, что нужно держать дистанцию в два метра", — сообщил Грилиш в твиттере в субботу.

Спустя считанные часы после этого видеообращения с трехстам тысячам своих подписчиков Грилиш, как предполагает The Sun, отправился к своему другу на вечеринку, где веселился всю ночь, а по пути домой утром устроил автомобильную аварию в пригороде Бирмингема, врезавшись в две припаркованные машины.

В воскресенье по социальным сетям разошлись изображения, на которых Грилиш стоит в одном шлепанце и одном тапке возле своего разбитого Range Rover стоимостью 70 тысяч фунтов, на котором его прежде видели на тренировочной базе "вилланов".

В данный момент полиция проводит расследование этого инцидента, сообщает The Guardian. Офицерам предстоит установить, находился ли за рулем сам Джек и в каком состоянии. Наказать 24-летнего полузащитника может и его клуб.

Джек Грилиш


Метки Астон Вилла, Грилиш, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 992

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  1. farot 30.03.2020 11:59 # farot
    как раз для муму игрок

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  2. liverbro 30.03.2020 11:51 # liverbro
    Пздц,я думал он изменился,ага,нихера.таких как раз к мумушным берут.

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  3. martingor 30.03.2020 11:50 # martingor
    типичный безвиз:пьяный в тапочке с разбитой машиной и с гаражом полным дерьма

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  4. liverpool1892est 30.03.2020 11:45 # liverpool1892est
    Тупая деревяшка,для скама самое то...Погба,Лингард,Де Гея компашка ништяк собирается

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  5. brown-ale 30.03.2020 11:21 # brown-ale
    Настоящий бухарик. С Погба зажгут в следующем сезоне.

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  6. recyjoed 30.03.2020 11:03 # recyjoed
    не будь футболистом - был бы бомжарой алкашом. Пенсом крч

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