Грилиш призвал людей сидеть дома, а сам отправился на вечеринку и устроил аварию
Полиция расследует инцидент с аварией, к которому может быть причастен полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш.
"Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. Покидайте дом только для того, чтобы купить еду, купить медикаменты или для разминки. И всегда помните, что нужно держать дистанцию в два метра", — сообщил Грилиш в твиттере в субботу.
Спустя считанные часы после этого видеообращения с трехстам тысячам своих подписчиков Грилиш, как предполагает The Sun, отправился к своему другу на вечеринку, где веселился всю ночь, а по пути домой утром устроил автомобильную аварию в пригороде Бирмингема, врезавшись в две припаркованные машины.
В воскресенье по социальным сетям разошлись изображения, на которых Грилиш стоит в одном шлепанце и одном тапке возле своего разбитого Range Rover стоимостью 70 тысяч фунтов, на котором его прежде видели на тренировочной базе "вилланов".
В данный момент полиция проводит расследование этого инцидента, сообщает The Guardian. Офицерам предстоит установить, находился ли за рулем сам Джек и в каком состоянии. Наказать 24-летнего полузащитника может и его клуб.
30.03.2020 11:00
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как раз для муму игрок
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Пздц,я думал он изменился,ага,нихера.таких как раз к мумушным берут.
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типичный безвиз:пьяный в тапочке с разбитой машиной и с гаражом полным дерьма
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Тупая деревяшка,для скама самое то...Погба,Лингард,Де Гея компашка ништяк собирается
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Настоящий бухарик. С Погба зажгут в следующем сезоне.
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не будь футболистом - был бы бомжарой алкашом. Пенсом крч
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