Саймон Джордан: "Клоппа нужно усмирить"
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан раскритиковал поведение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
В матче против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:2) Клопп получил желтую карточку от рефери Пола Тирни за буйное поведение у бровки.
Недовольный тем, что Харри Кейн избежал удаления, а Диогу Жота не заработал пенальти, после матча Юрген принялся выяснять отношения с Тирни под объективами телекамер, и Джордан считает, что это чересчур.
"Я большой поклонник Юргена Клоппа и большой поклонник его команды... Но я думаю, мы должны обратить внимание на его поведение".
"Находясь в технической зоне, он устраивает буллинг — в отношении соперников, четвертого арбитра, медиа".
"Мне не нравится слово "буллинг", потому что оно заставляет думать, что другая сторона слабее, но он права очень, очень силен, и он позволяет себе ступать на территорию, на которую многие тренеры не осмелятся ступить".
"Я помню, когда Грэм Сунесс тренировал "Блэкберн". Глядя на то, как он себя вел в технической зоне, я думал: "Ого, это немного жестко".
"Думаю, Клопп ступает на территорию, где его наблюдения, его внешний вид, его нрав провоцируют ответную реакцию у людей вроде Артеты. Люди чувствуют, что обязаны отреагировать и вернуть контроль над ситуацией, потому что Клопп — такая влиятельная фигура".
"В каком-то смысле мне это нравится, но, глядя последний матч, я подумал: "Ты слегка переборщил, ты слишком много себе позволяешь".
"Фанаты "Ливерпуля" непременно отреагируют на мои слова, но я все равно это скажу. Я просто смотрю на него и думаю, что его нужно слегка усмирить".
"Я просто думаю, что он переходит границу дозволенного и давит своим авторитетом на людей. Думаю, тренеры должны вести себя немного иначе", — сообщил Джордан talkSPORT.
21.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
Саймон Джордан: "Клоппа нужно усыпить"
Источник: http://fapl.ru/posts/90290/
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Усыпить
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За отсутствие красной Кейну судью нужно было вообще отпиздить
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Чё это ха хуй вообще рот открыл? Кто это и почему называет себя "мы"?
(ответить)
не то что лысый шарлатан бьется в истерике машет руками но натурально ссыт приструнить хоть одного судью
клоп в такой форме, что ушатает любого другого тренера и судью в апл, ну может кроме джеррарда
вот его и боятся
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Давно пора это насекомое к доктору отправлять.
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Просто животное на бровке. Из 45 минут, пиздит с судьей 40. Абсолютно не умеет проигрывает и не уважает соперников. Весь такой свой в доску, но истеричка лютая. Показушник.
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Всех портовых xyecocoв нужно усыпить и сжечь нaxyй!!!
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На КНЯЗЕЙ пасть открыл? Что за чепух?
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ну истеричка конченая, хули. типичная портовая шалава
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пидерастическое насекомое давно усмирить надо, это правда!!!
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Клопп просто чуть ли ни единственный тренер у кого есть яйца, чтоб говорить чем он не доволен и что надо сделать, что лига менялась к лучшему а не только бабло загребала. Если друге ссут говорить это ака терпилы это их проблемы.
Арбитров же прессуют многие коучи, не то что бы только Клопп это делает. И приссует по делу в большинстве случаев.
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Как пса. Уколоть в момент когда начнет рычать
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