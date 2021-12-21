Саймон Джордан: "Клоппа нужно усмирить"

Юрген Клопп и Пол Тирни Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан раскритиковал поведение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В матче против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:2) Клопп получил желтую карточку от рефери Пола Тирни за буйное поведение у бровки.

Недовольный тем, что Харри Кейн избежал удаления, а Диогу Жота не заработал пенальти, после матча Юрген принялся выяснять отношения с Тирни под объективами телекамер, и Джордан считает, что это чересчур.

"Я большой поклонник Юргена Клоппа и большой поклонник его команды... Но я думаю, мы должны обратить внимание на его поведение".

"Находясь в технической зоне, он устраивает буллинг — в отношении соперников, четвертого арбитра, медиа".

"Мне не нравится слово "буллинг", потому что оно заставляет думать, что другая сторона слабее, но он права очень, очень силен, и он позволяет себе ступать на территорию, на которую многие тренеры не осмелятся ступить".

"Я помню, когда Грэм Сунесс тренировал "Блэкберн". Глядя на то, как он себя вел в технической зоне, я думал: "Ого, это немного жестко".

"Думаю, Клопп ступает на территорию, где его наблюдения, его внешний вид, его нрав провоцируют ответную реакцию у людей вроде Артеты. Люди чувствуют, что обязаны отреагировать и вернуть контроль над ситуацией, потому что Клопп — такая влиятельная фигура".

"В каком-то смысле мне это нравится, но, глядя последний матч, я подумал: "Ты слегка переборщил, ты слишком много себе позволяешь".

"Фанаты "Ливерпуля" непременно отреагируют на мои слова, но я все равно это скажу. Я просто смотрю на него и думаю, что его нужно слегка усмирить".

"Я просто думаю, что он переходит границу дозволенного и давит своим авторитетом на людей. Думаю, тренеры должны вести себя немного иначе", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1758

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.12.2021 15:21 # chelsiukpro
    Саймон Джордан: "Клоппа нужно усыпить"

    Источник: http://fapl.ru/posts/90290/

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  2. bushido 21.12.2021 15:11 # bushido
    Усыпить

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  3. vyrentz 21.12.2021 15:01 # vyrentz
    За отсутствие красной Кейну судью нужно было вообще отпиздить

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  4. sausage 21.12.2021 14:55 # sausage
    Чё это ха хуй вообще рот открыл? Кто это и почему называет себя "мы"?

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  5. superperez101 21.12.2021 14:39 # superperez101
    не то что лысый шарлатан бьется в истерике машет руками но натурально ссыт приструнить хоть одного судью
    клоп в такой форме, что ушатает любого другого тренера и судью в апл, ну может кроме джеррарда
    вот его и боятся

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  6. fc-oil 21.12.2021 14:38 # fc-oil
    Давно пора это насекомое к доктору отправлять.

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  7. but23 21.12.2021 14:34 # but23
    Просто животное на бровке. Из 45 минут, пиздит с судьей 40. Абсолютно не умеет проигрывает и не уважает соперников. Весь такой свой в доску, но истеричка лютая. Показушник.

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  8. mancityman 21.12.2021 14:32 # mancityman
    Всех портовых xyecocoв нужно усыпить и сжечь нaxyй!!!Пользователь получил предупреждение

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  9. electric 21.12.2021 14:30 # electric
    На КНЯЗЕЙ пасть открыл? Что за чепух?

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  10. arsenalbigfan 21.12.2021 14:28 # arsenalbigfan
    ну истеричка конченая, хули. типичная портовая шалава

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  11. true-manc 21.12.2021 14:27 # true-manc
    пидерастическое насекомое давно усмирить надо, это правда!!!Пользователь получил предупреждение

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  12. gerrard08 21.12.2021 14:10 # gerrard08
    Клопп просто чуть ли ни единственный тренер у кого есть яйца, чтоб говорить чем он не доволен и что надо сделать, что лига менялась к лучшему а не только бабло загребала. Если друге ссут говорить это ака терпилы это их проблемы.
    Арбитров же прессуют многие коучи, не то что бы только Клопп это делает. И приссует по делу в большинстве случаев.

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  13. noel-gitman 21.12.2021 14:09 # noel-gitman
    Как пса. Уколоть в момент когда начнет рычать

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