Саймон Джордан: "Клоппа нужно усмирить"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан раскритиковал поведение главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В матче против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:2) Клопп получил желтую карточку от рефери Пола Тирни за буйное поведение у бровки.



Недовольный тем, что Харри Кейн избежал удаления, а Диогу Жота не заработал пенальти, после матча Юрген принялся выяснять отношения с Тирни под объективами телекамер, и Джордан считает, что это чересчур.



"Я большой поклонник Юргена Клоппа и большой поклонник его команды... Но я думаю, мы должны обратить внимание на его поведение".



"Находясь в технической зоне, он устраивает буллинг — в отношении соперников, четвертого арбитра, медиа".



"Мне не нравится слово "буллинг", потому что оно заставляет думать, что другая сторона слабее, но он права очень, очень силен, и он позволяет себе ступать на территорию, на которую многие тренеры не осмелятся ступить".



"Я помню, когда Грэм Сунесс тренировал "Блэкберн". Глядя на то, как он себя вел в технической зоне, я думал: "Ого, это немного жестко".



"Думаю, Клопп ступает на территорию, где его наблюдения, его внешний вид, его нрав провоцируют ответную реакцию у людей вроде Артеты. Люди чувствуют, что обязаны отреагировать и вернуть контроль над ситуацией, потому что Клопп — такая влиятельная фигура".



"В каком-то смысле мне это нравится, но, глядя последний матч, я подумал: "Ты слегка переборщил, ты слишком много себе позволяешь".



"Фанаты "Ливерпуля" непременно отреагируют на мои слова, но я все равно это скажу. Я просто смотрю на него и думаю, что его нужно слегка усмирить".



"Я просто думаю, что он переходит границу дозволенного и давит своим авторитетом на людей. Думаю, тренеры должны вести себя немного иначе", — сообщил Джордан talkSPORT.