Парк вернулся в английский футбол
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун вернулся в английский футбол, чтобы сделать первые шаги на тренерском поприще.
Парк до сих пор остается самым успешным азиатским игроком в истории английского футбола, за семь лет в "Юнайтед" выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.
После ухода от "красных дьяволов" Парк провел один сезон в "Куинз Парк Рейнджерс", где даже был капитаном, но не смог предотвратить вылет "обручей" в Чемпионшип.
Как раз КПР, до сих пор выступающий во втором английском дивизионе, согласился помочь южнокорейцу с получением тренерской лицензии УЕФА категории B.
Как сообщает Daily Mirror, 40-летний Парк уже вернулся в Лондон и приступил к работе с юношеской командой КПР U-16.
21.12.2021 08:00
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