Парк вернулся в английский футбол

Парк Чжи Сун Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун вернулся в английский футбол, чтобы сделать первые шаги на тренерском поприще.

Парк до сих пор остается самым успешным азиатским игроком в истории английского футбола, за семь лет в "Юнайтед" выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.

После ухода от "красных дьяволов" Парк провел один сезон в "Куинз Парк Рейнджерс", где даже был капитаном, но не смог предотвратить вылет "обручей" в Чемпионшип.

Как раз КПР, до сих пор выступающий во втором английском дивизионе, согласился помочь южнокорейцу с получением тренерской лицензии УЕФА категории B.

Как сообщает Daily Mirror, 40-летний Парк уже вернулся в Лондон и приступил к работе с юношеской командой КПР U-16.


Метки Куинз Парк Рейнджерс, Парк, тренерв

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 08:00

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  1. chelsea88 21.12.2021 09:31 # chelsea88
    Вернулся чтоб доесть собак.

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  2. mcart 21.12.2021 08:56 # mcart
    Почему на фоте Сон хон Мон из Петунхэма?

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  3. dwayne 21.12.2021 08:24 # dwayne
    Все больше казахов

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