Парк вернулся в английский футбол

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун вернулся в английский футбол, чтобы сделать первые шаги на тренерском поприще.

Парк до сих пор остается самым успешным азиатским игроком в истории английского футбола, за семь лет в "Юнайтед" выиграв четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Лиги.



После ухода от "красных дьяволов" Парк провел один сезон в "Куинз Парк Рейнджерс", где даже был капитаном, но не смог предотвратить вылет "обручей" в Чемпионшип.



Как раз КПР, до сих пор выступающий во втором английском дивизионе, согласился помочь южнокорейцу с получением тренерской лицензии УЕФА категории B.



Как сообщает Daily Mirror, 40-летний Парк уже вернулся в Лондон и приступил к работе с юношеской командой КПР U-16.