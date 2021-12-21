Пять вещей, что мы узнали в 18-м туре

Из-за ситуации с коронавирусом 18-й тур Премьер-Лиги оказался усечен до четырех матчей. Однако даже в этот уикенд было немало интересных событий.





"Лидсу" совсем тяжело



Пугающую серию декабрьских матчей команда Марсло Бьелсы начала с хорошего боя на поле "Челси", но на этом силы "Лидса" закончились. За поражением 7:0 от "Манчестер Сити" последовал проигрыш 1:4 против "Арсенала", где простые ошибки игроков "Лидса" лишили матч интриги еще до перерыва.



Сил становится меньше вместе с игроками. "Лидс" — один из тех, кто почти не пострадал из-за вспышки коронавируса, но все равно столкнулся с большим количеством кадровых потерь. Отсутствие Филлипса и Бэмфорда в основном составе игнорировать нельзя, но печальнее всего выглядит детская скамейка запасных Бьелсы. Но как бы там ни было, снимать ответственность с себя менеджер "Лидса" за эти результаты не хочет: "Лидсу" очень везет по-прежнему не находиться в зоне вылета. Плохо они играли и задолго до нынешнего кризиса.



"Арсеналу" по-прежнему лучше без Обамеянга



Микель Артета не стал прямо отвечать на вопрос о будущем Пьер-Эмерика Обамеянга в преддверии матча с "Лидсом", но четко озвучил свою позицию на ближайшую игру: Обамеянга не будет. Габонец был лишен капитанской повязки из-за очередного нарушения дисциплины, но этого мало. Нападающий снова не вышел на поле, не попал в заявку на матч "канониров" и даже не тренируется с первой командой.



Пока что команда от этого не страдает. Проиграв "Эвертону", "Арсенал" одержал две уверенных победы над "Вест Хэмом" и "Лидсом", закрепившись в первой четверке. Габриэль Мартинелли наконец получает игровое время и дает результат. Бразилец забил трижды в двух предыдущих играх, а соперник "Арсенала" снова оказался неготовым к борьбе. Победы над такими оппонентами лондонцы уже поставили на поток, и они дают им легкую надежду на путевку в Лигу Чемпионов.



Отставание "Челси" увеличивается



Недовольная реакция трибун на домашнюю ничью с "Эвертоном" была обидной для команды Томаса Тухеля, пострадавшей только из-за плохой реализации моментов. У каждой потери очки свои особенности, но одновременно с этими конкуренты "Челси" побеждают, и после воскресной игры с "Вулверхэмптоном" вчерашние фавориты гонки отстают от "Манчестер Сити" уже на шесть очков.



Запрос "Челси" о переносе матча был отклонен, а потеря семи игроков не помешала Тухелю выставить сильный состав на "Молинью". На этот раз обилия моментов не было, но кто их ждет от поединков с "волками"? В последних семи встречах команды Бруну Лаже было забито четыре гола, и не меньшие мучения с ними испытали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Но разница все та же: команды Гвардиолы и Клоппа все-таки забили один гол.



"Ньюкасл" не сдвинулся с места



Среди болельщиков "сорок" была популярной идея о том, что менеджер Стива Брюс сдерживает потенциал команды, каким бы ограниченным он ни был. Но без него команда в этом сезоне провела уже больше матчей, чем с ним. В 10 поединках без Брюса у "Ньюкасла" одна выстраданная победа над "Бернли" и все то же место в зоне вылета.



Конечно, судить строго за поражение от "Манчестер Сити" (пускай даже 0:4) не нужно, но оно вписывается в общую тенденцию неудач. Не говоря уже о том, что безобразная игра в обороне привела к первому мячу — и с такими ошибками "Ньюкасл" не имеет шансов на спасение. Под руководством уже Эдди Хау команда проиграла четыре из шести поединков, и рассмотреть движение в нужном направлении здесь сложно.



У "Ньюкасла" будет январь, чтобы усилиться кадрами, но идея о том, что потенциал имеющихся игроков сдерживал предыдущий тренер, выглядит сомнительной. У Грэма Джонса, Эдди Хау и Джейсона Тиндалла получается не лучше.



"Тоттенхэм" показал себя грозной силой



Команда Антонио Конте первой пострадала из-за вспышки коронавируса, пропустила две игры чемпионата и матч Лиги Конференций, но вернулась к делу в боевой готовности. К проверке "Ливерпулем" "шпоры" были готовы, выдав свой, возможно, лучший поединок в сезоне.



Контратакующий футбол лондонцев работал не только благодаря рывкам Кейна (забил!) и Сона, но и благодаря работе полузащитников. Откровением стала игра Деле Алли и Харри Уинкса, совмещавших в себе агрессию и стремление развивать атаки команды. "Тоттенхэм" не реализовал большое количество моментов, а "Ливерпуль" впервые в этом сезоне "проиграл" по показателю "ожидаемых голов". У команды Конте были хорошие матчи с аутсайдерами, но впервые в этом сезоне "Тоттенхэм" показал себя реальной силой на фоне мощного оппонента.



У Юргена Клоппа было много справедливых претензий к арбитру Полу Тирни и его помощнику Крису Каване, работавшему на повторах. Как минимум, Харри Кейн заслуживал получить удаление не меньше, чем Энди Робертсон. Слабое судейство испортило впечатление от игры, но не полностью: все-таки матч получился слишком красочным. Тем более на фоне такой грустной недели в Премьер-Лиге.



Иван Громиков специально для FAPL.ru