Премьер-Лига не будет останавливать сезон
Клубы Премьер-Лиги отказались переносить какие-либо матчи или останавливать сезон, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом.
Сегодня днем боссы 20 клубов высшего английского дивизиона провели встречу, чтобы обсудить, как им быть после шести отложенных матчей в минувший уикенд.
Пресса предполагала, что наиболее вероятным сценарием будет решение полностью отложить 20-й тур, запланированный на 28-30 декабря. Это дало бы командам паузу примерно в неделю после Boxing Day (26 декабря).
По информации BBC, одним из клубов, выступавших за перенос 20-го тура, был "Ливерпуль", однако этот вопрос даже не был выставлен на голосование. Участники Премьер-Лиги согласились придерживаться оригинального расписания — по крайней мере, пока что.
Остановка сезона или даже перенос тура в праздничный период были бы чреваты для Премьер-Лиги серьезными финансовыми потерями, и большинство клубов предпочитает играть ослабленными составами, чем не играть больше.
20.12.2021 18:45
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Последние комментарии:
когда я сру,только на ротан пенсам)))
хахаха там мои слова копирует жепанюх)))
свинья хрю-медведь идёт Ору ааааааааа)))))хаха
Величие ЛФК покое не даёт нашим жепанюхам))))))
ЛФК я Путин Клопп мы Великие
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Заебись ой заебись ))
Портовые бичуганы если за четверку зацепится збс будет , эхехе
(ответить)
По информации BBC, одним из клубов, выступавших за перенос 20-го тура, был "Ливерпуль", однако этот вопрос даже не был выставлен на голосование.
ахахаха портовых бичушек даже не слушают. вообще ни во что не ставят, собака лает караван идет)
(ответить)
Изнасилуем пенсосок на СБ 1:0
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Императоры будут на троне!!
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по красоте сделали, отличная новость, хоть бы пару недель протянули, а там уже пох
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Ясен пень что не кто не остановит! Да и болельщики будут ходить как и сейчас ходят а Англий
(ответить)
Всё правильно, бабки на первом месте.
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КОРОЛИ!!! Жаль, что вылетели из Кубка КОРОЛЕЙ, так бы действительно поборолись за квадрупл
(ответить)
а чтож тогда матчи просили переносить, пускай бы и играли ослабленными составами
(ответить)
1. Миха, ты уебок. Нахуй менять главную сразу после моего полотна? Мы с тобой не первый год знакомы. Но видишь, я накатал, но выжди час, а потом уже изменяй главную. Кому как не тебе знать, что такое когда твой труд не ценят.
2.
20.12.2021 18:52 # удалить
rentv
Всем ещё до трансфера было очевидно, что Лукаку - фейл.
02.08.2021 21:33 #
chelsea88
Да нахер он нужен.
Источник: http://fapl.ru/posts/87456/?c=1
30.09.2021 13:18 #
armaha
Думаете Ман Ютд просто так продали его интеру??? Потому что против сильных команд он никчемный.... Играет так как играл и за МЮ.!
Источник: http://fapl.ru/posts/88654/?c=1
30.09.2021 13:44 #
ask
черное дерево
Источник: http://fapl.ru/posts/88654/?c=1
03.08.2021 01:26 #
jirrort
Иди нахуй , обезьяна!
Источник: http://fapl.ru/posts/87466/?c=1
03.08.2021 07:21 #
division
Лукака это полено без характера, которое может играть только в пешеходной Италии. Остаётся надеяться только на тренерский гений ТТ. Только он сможет вернуть его на самый топовый уровень
Источник: http://fapl.ru/posts/87466/?c=1
"Интер" отклонил новое предложение "Челси" по Лукаку
03.08.2021 13:20 #
m-ballack
Норм пронесло от фейла.
Источник: http://fapl.ru/posts/87474/?c=1
04.08.2021 11:55 #
asnural
Это полено
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/87486/?c=1
04.08.2021 00:11 #
hachidlo
Блеее, зачем...Надеюсь, это всё слухи. Уж лучше тогда Лаутаро покупать за эту же деньгу.
Источник: http://fapl.ru/posts/87486/?c=1
05.08.2021 13:18 #
stamford-bridge
сцук, как же впадлу видеть эту морду в Челси
Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1
05.08.2021 14:05 #
chelsea88
Капец, за такие бабки могли бы Кейна оформить.
Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1
05.08.2021 14:31 #
chelsea-69
да когда этот старый бегемот сдохнет уже
Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1
06.08.2021 12:41 #
palach221078
Пристрелите нахуй эту дебильную Марусю
Источник: http://fapl.ru/posts/87527/?c=1
06.08.2021 07:23 #
yamateh
Нет никакой надобности в таком трансфере, если и решили платить овер дофига, то лучше добавить сверху и за Холланда побороться. Уроды
Источник: http://fapl.ru/posts/87527/?c=1
07.08.2021 19:23 #
empry
Крайне странный трансфер для "Челси".
Источник: http://fapl.ru/posts/87559/?c=1
07.08.2021 23:04 #
slava-man-utd
Ебать конечно пенсов нагрели, продали этого нигу за копейки а покупают за дохуя. Какие же трансферные гении
Источник: http://fapl.ru/posts/87559/?c=1
Фердинанд: "Лукаку — элитный бомбардир"
10.08.2021 16:22 #
chelsea-69
вот то, что он всегда голоден и так видно
Источник: http://fapl.ru/posts/87615/?c=1
(ответить)
через пару дней - неделю остановят значит
(ответить)
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