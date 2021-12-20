Премьер-Лига не будет останавливать сезон

Клубы Премьер-Лиги отказались переносить какие-либо матчи или останавливать сезон, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом.

Сегодня днем боссы 20 клубов высшего английского дивизиона провели встречу, чтобы обсудить, как им быть после шести отложенных матчей в минувший уикенд.



Пресса предполагала, что наиболее вероятным сценарием будет решение полностью отложить 20-й тур, запланированный на 28-30 декабря. Это дало бы командам паузу примерно в неделю после Boxing Day (26 декабря).



По информации BBC, одним из клубов, выступавших за перенос 20-го тура, был "Ливерпуль", однако этот вопрос даже не был выставлен на голосование. Участники Премьер-Лиги согласились придерживаться оригинального расписания — по крайней мере, пока что.



Остановка сезона или даже перенос тура в праздничный период были бы чреваты для Премьер-Лиги серьезными финансовыми потерями, и большинство клубов предпочитает играть ослабленными составами, чем не играть больше.