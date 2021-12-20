Премьер-Лига не будет останавливать сезон

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги отказались переносить какие-либо матчи или останавливать сезон, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом.

Сегодня днем боссы 20 клубов высшего английского дивизиона провели встречу, чтобы обсудить, как им быть после шести отложенных матчей в минувший уикенд.

Пресса предполагала, что наиболее вероятным сценарием будет решение полностью отложить 20-й тур, запланированный на 28-30 декабря. Это дало бы командам паузу примерно в неделю после Boxing Day (26 декабря).

По информации BBC, одним из клубов, выступавших за перенос 20-го тура, был "Ливерпуль", однако этот вопрос даже не был выставлен на голосование. Участники Премьер-Лиги согласились придерживаться оригинального расписания — по крайней мере, пока что.

Остановка сезона или даже перенос тура в праздничный период были бы чреваты для Премьер-Лиги серьезными финансовыми потерями, и большинство клубов предпочитает играть ослабленными составами, чем не играть больше.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 18:45

Количество просмотров Просмотров: 1044

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. putintime 20.12.2021 19:34 # putintime
    когда я сру,только на ротан пенсам)))

    хахаха там мои слова копирует жепанюх)))

    свинья хрю-медведь идёт Ору ааааааааа)))))хаха

    Величие ЛФК покое не даёт нашим жепанюхам))))))
    ЛФК я Путин Клопп мы Великие

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  2. quavo 20.12.2021 19:30 # quavo
    Заебись ой заебись ))
    Портовые бичуганы если за четверку зацепится збс будет , эхехе

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  3. bezviz 20.12.2021 19:27 # bezviz
    По информации BBC, одним из клубов, выступавших за перенос 20-го тура, был "Ливерпуль", однако этот вопрос даже не был выставлен на голосование.

    ахахаха портовых бичушек даже не слушают. вообще ни во что не ставят, собака лает караван идет)

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  4. sanchezz 20.12.2021 19:20 # sanchezz
    Изнасилуем пенсосок на СБ 1:0

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  5. thegodfather 20.12.2021 19:14 # thegodfather
    Императоры будут на троне!!

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  6. reams 20.12.2021 19:04 # reams
    по красоте сделали, отличная новость, хоть бы пару недель протянули, а там уже пох

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  7. chelsiukpro 20.12.2021 19:03 # chelsiukpro
    Ясен пень что не кто не остановит! Да и болельщики будут ходить как и сейчас ходят а Англий

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  8. suddenly 20.12.2021 18:58 # suddenly
    Всё правильно, бабки на первом месте.

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  9. slash-lfc 20.12.2021 18:58 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Жаль, что вылетели из Кубка КОРОЛЕЙ, так бы действительно поборолись за квадрупл

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  10. scauzer11 20.12.2021 18:56 # scauzer11
    а чтож тогда матчи просили переносить, пускай бы и играли ослабленными составами

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  11. rentv 20.12.2021 18:56 # rentv
    1. Миха, ты уебок. Нахуй менять главную сразу после моего полотна? Мы с тобой не первый год знакомы. Но видишь, я накатал, но выжди час, а потом уже изменяй главную. Кому как не тебе знать, что такое когда твой труд не ценят.

    2.
    20.12.2021 18:52 # удалить
    rentv

    Всем ещё до трансфера было очевидно, что Лукаку - фейл.

    02.08.2021 21:33 #
    chelsea88

    Да нахер он нужен.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87456/?c=1

    30.09.2021 13:18 #
    armaha

    Думаете Ман Ютд просто так продали его интеру??? Потому что против сильных команд он никчемный.... Играет так как играл и за МЮ.!

    Источник: http://fapl.ru/posts/88654/?c=1

    30.09.2021 13:44 #
    ask

    черное дерево

    Источник: http://fapl.ru/posts/88654/?c=1

    03.08.2021 01:26 #
    jirrort

    Иди нахуй , обезьяна!

    Источник: http://fapl.ru/posts/87466/?c=1

    03.08.2021 07:21 #
    division

    Лукака это полено без характера, которое может играть только в пешеходной Италии. Остаётся надеяться только на тренерский гений ТТ. Только он сможет вернуть его на самый топовый уровень

    Источник: http://fapl.ru/posts/87466/?c=1

    "Интер" отклонил новое предложение "Челси" по Лукаку

    03.08.2021 13:20 #
    m-ballack

    Норм пронесло от фейла.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87474/?c=1

    04.08.2021 11:55 #
    asnural

    Это полено
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/87486/?c=1

    04.08.2021 00:11 #
    hachidlo

    Блеее, зачем...Надеюсь, это всё слухи. Уж лучше тогда Лаутаро покупать за эту же деньгу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87486/?c=1

    05.08.2021 13:18 #
    stamford-bridge

    сцук, как же впадлу видеть эту морду в Челси

    Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1

    05.08.2021 14:05 #
    chelsea88

    Капец, за такие бабки могли бы Кейна оформить.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1

    05.08.2021 14:31 #
    chelsea-69

    да когда этот старый бегемот сдохнет уже

    Источник: http://fapl.ru/posts/87513/?c=1

    06.08.2021 12:41 #
    palach221078

    Пристрелите нахуй эту дебильную Марусю

    Источник: http://fapl.ru/posts/87527/?c=1

    06.08.2021 07:23 #
    yamateh

    Нет никакой надобности в таком трансфере, если и решили платить овер дофига, то лучше добавить сверху и за Холланда побороться. Уроды

    Источник: http://fapl.ru/posts/87527/?c=1
    07.08.2021 19:23 #
    empry

    Крайне странный трансфер для "Челси".

    Источник: http://fapl.ru/posts/87559/?c=1

    07.08.2021 23:04 #
    slava-man-utd

    Ебать конечно пенсов нагрели, продали этого нигу за копейки а покупают за дохуя. Какие же трансферные гении

    Источник: http://fapl.ru/posts/87559/?c=1

    Фердинанд: "Лукаку — элитный бомбардир"
    10.08.2021 16:22 #
    chelsea-69

    вот то, что он всегда голоден и так видно

    Источник: http://fapl.ru/posts/87615/?c=1

    (ответить)

  12. van-der-slav 20.12.2021 18:51 # van-der-slav
    через пару дней - неделю остановят значит

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