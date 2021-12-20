Светская хроника за понедельник

Светская хроника Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал "Ювентус". Маркус Рэшфорд и Эдинсон Кавани могут перейти в "Барселону". Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ювентус" заинтересован в нападающем "Арсенала" Пьер-Эмерике Обамеянге. (Tuttosport)

"Манчестер Юнайтед" обсуждает покупку полузащитника "Марселя" Бубакара Камара. (El Nacional)

"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Севили" Жюля Кунде. (AS)

"Юнайтед" готов отпустить нападающего Антони Мартиаля за 30 миллионов фунтов в январе. (Daily Mirror)

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд заинтересован в переходе в "Барселону". (EFE)

Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет перейти в "Барселону" в январе. (Marca)

Вингер "Сити" Ферран Торрес — цель номер один "Барселоны" на январь. (Sport)

"Челси" проявляет интерес к левому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу. (El Nacional)

"Челси" хочет приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Todofichajes)

Бразильский клуб "Атлетико Минейро" уже смирился с тем, что Фернандиньо останется в "Сити" до конца сезона. (Sport Witness)

Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес привлек интерес "Наполи". (Corriere dello Sport)

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет пригласить полузащитника Артуро Видаля в свой новый клуб. (La Tercera)

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо был предложен "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу". (Daily Mirror)

"Атлетико" позволит защитнику Кирану Триппьеру, которого сватают в "Ньюкасл", уйти в январе за 15 млн. фунтов, если сможет найти замену. (Daily Mail)

31-летний Триппьер обойдется "Ньюкаслу" в 25 млн. фунтов. (talkSPORT)

"Ньюкасл" готов заплатить "Юнайтед" 6 млн. фунтов за послсезона аренды нападающего Антони Мартиаля. (The Sun)

"Бавария" хочет бразильского вингера "Лидса" Рафинью. (Todofichajes)

"Лидс" обдумывает покупку полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (The Sun)

Другое

Легенда бразильского футбола Роналду стал владельцем "Крузейро", купить который хотели и хозяева "Ливерпуля" из Fenway Sports Group. (Daily Star)

Фанаты "Кристал Пэлас" объявили сбор 50 млн. фунтов на GoFundMe для выкупа полузащитника Конора Галлахера у "Челси". (The Sun)

Из-за ситуации с коронавирусом Футбольная Лига может быть вынуждена провести четвертьфиналы Кубка Лиги в один матч. (The Telegraph)

УЕФА хочет пригласить южноамериканские сборные в Лигу Наций, но ФИФА выступает против. (Daily Mail)

Владелец "Челси" Роман Абрамович получил португальское гражданство, назвавшись потомком сефардских евреев. (Publico)


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Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 06:00

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  1. staryi-eblan 20.12.2021 07:40 # staryi-eblan
    Глянул обзор Контехэм vs. Ливера. Повезло гостям, что ничью забрали. Так-то 5:2 легко могли сделать. Конте переиграл Клоппа по тактике

    (ответить)

  2. mufc1994 20.12.2021 06:54 # mufc1994
    Сегодня закрывают апл

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  3. selta 20.12.2021 06:40 # selta
    Фанаты "Кристал Пэлас" объявили сбор 50 млн. фунтов на GoFundMe для выкупа полузащитника Конора Галлахера у "Челси". (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90262/?c=1#c7469394
    а че так можно было?

    (ответить)

  4. selta 20.12.2021 06:39 # selta
    дарова сефарды!

    (ответить)

  5. chelsea-69 20.12.2021 06:18 # chelsea-69
    Кароче, если у тебя дохуя лодок, значит ты сефард

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