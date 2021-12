Светская хроника за понедельник

Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал "Ювентус". Маркус Рэшфорд и Эдинсон Кавани могут перейти в "Барселону". Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ювентус" заинтересован в нападающем "Арсенала" Пьер-Эмерике Обамеянге. (Tuttosport)



"Манчестер Юнайтед" обсуждает покупку полузащитника "Марселя" Бубакара Камара. (El Nacional)



"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Севили" Жюля Кунде. (AS)



"Юнайтед" готов отпустить нападающего Антони Мартиаля за 30 миллионов фунтов в январе. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд заинтересован в переходе в "Барселону". (EFE)



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет перейти в "Барселону" в январе. (Marca)



Вингер "Сити" Ферран Торрес — цель номер один "Барселоны" на январь. (Sport)



"Челси" проявляет интерес к левому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу. (El Nacional)



"Челси" хочет приобрести полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша. (Todofichajes)



Бразильский клуб "Атлетико Минейро" уже смирился с тем, что Фернандиньо останется в "Сити" до конца сезона. (Sport Witness)



Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес привлек интерес "Наполи". (Corriere dello Sport)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет пригласить полузащитника Артуро Видаля в свой новый клуб. (La Tercera)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо был предложен "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу". (Daily Mirror)



"Атлетико" позволит защитнику Кирану Триппьеру, которого сватают в "Ньюкасл", уйти в январе за 15 млн. фунтов, если сможет найти замену. (Daily Mail)



31-летний Триппьер обойдется "Ньюкаслу" в 25 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Ньюкасл" готов заплатить "Юнайтед" 6 млн. фунтов за послсезона аренды нападающего Антони Мартиаля. (The Sun)



"Бавария" хочет бразильского вингера "Лидса" Рафинью. (Todofichajes)



"Лидс" обдумывает покупку полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Легенда бразильского футбола Роналду стал владельцем "Крузейро", купить который хотели и хозяева "Ливерпуля" из Fenway Sports Group. (Daily Star)



Фанаты "Кристал Пэлас" объявили сбор 50 млн. фунтов на GoFundMe для выкупа полузащитника Конора Галлахера у "Челси". (The Sun)



Из-за ситуации с коронавирусом Футбольная Лига может быть вынуждена провести четвертьфиналы Кубка Лиги в один матч. (The Telegraph)



УЕФА хочет пригласить южноамериканские сборные в Лигу Наций, но ФИФА выступает против. (Daily Mail)



Владелец "Челси" Роман Абрамович получил португальское гражданство, назвавшись потомком сефардских евреев. (Publico)