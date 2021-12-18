Барнс посоветовал Филлипсу уйти из "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс посоветовал Нэту Филлипсу уйти в январе, если защитник хочет играть регулярно.

Сыграв 20 матчей за "Ливерпуль" в прошлом сезоне, в этой кампании 24-летний Филлипс вновь превратился в игрока глубокого резерва, отметившись лишь одним появлением в старте.



По мнению Барнса, теперь воспитанник "красных" должен решить, какая роль ему больше подходит.



"Если Нэт Филлипс хочет играть за первую команду, то для этого ему придется покинуть "Ливерпуль".



"Ему не выиграть конкуренцию у Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа или Ибраимы Конате".



"Он уже не молод, и он должен решить, готов ли уйти в другое место ради регулярной игры за первую команду".



"Каждая ситуация индивидуальна. Некоторые игроки рады быть в запасе и играть, когда в них нуждаются, тогда как другие понижают качество своей игры, когда не играют регулярно".



"Если он решит уйти, я отнесусь к этому со всем уважением", — цитирует Барнса Daily Mail.