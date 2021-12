Светская хроника за пятницу

Хави не хочет видеть Поля Погба в "Барселоне". Антонио Рюдигер решил уйти из "Челси". Серхио Агуэро удалили из FIFA22. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд вычеркнет "Барселону" из своих вариантов для продолжения карьеры, если каталонский клуб не попадет в Лигу Чемпионов. (Sport)



Защитник Антонио Рюдигер решил уйти из "Челси" после того, как клуб предложил ему новый контракт с зарплатой меньше, чем у получающего 140 тысяч фунтов в неделю Мейсона Маунта. (Football Insider)



"Челси" рассматривает Никласа Зюле из "Баварии" и Жюля Кунде из "Севильи" на замену защитнику Андреасу Кристенсену. (Football.London)



Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо сделает запрос насчет полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Il Romanista)



Вингер "Челси" Хаким Зийеш не чувствует себя счастливым на "Стэмфорд Бридж" и вызывает интерес у дортмундской "Боруссии". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" не обращался к полузащитнику "Барселоны" Френки Де Йонгу. (Fabrizio Romano)



Наставник "Барселоны" Хави рекомендовал своему клубу отказаться от приглашения полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник считает, что Энтони Эланга способен безболезненно заменить Антони Мартиаля, который волен покинуть "Юнайтед". (The Telegraph)



Полузащитник Аарон Рэмси готов покинуть Турин в январе, если "Ювентус" выплатит ему компенсацию в 6 млн. фунтов. (La Rebubblica)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Ювентуса" Артуре Мело и вингере "Ювентуса" Деяне Кулусевски. (Calciomercato)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет приобрести нападающего "Фулхэма" Александара Митровича в январе. (The 72)



"Ньюкасл" надеется обойти большие клубы Премьер-Лиги в борьбе за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Daily Express)



"Ньюкасл" интересуется нападающим "Лутона" Элайджей Адебайо. (Newcastle Chronicle)



Другое



Из-за коронавируса в строю остаются только семь игроков первой команды "Юнайтед". (The Times)



Свыше 40 процентов игроков из Футбольной Лиги не прошли полный курс вакцинации от коронавируса. (Daily Mail)



Завершивший игровую карьеру нападающий Серхио Агуэро был немедленно удален из видеоигры FIFA22. (Daily Mirror)