Топ-7 худших трансферов сезона 2021/22 в Премьер-Лиге

Подписывая нового игрока, футбольный клуб всегда рискует столкнуться с тем, что у новичка могут возникнуть проблемы с адаптацией — особенно если он приходит из другой страны, другого чемпионата. Мы выбрали семь игроков, которые пока что не смогли адаптироваться в Премьер-Лиге и далеки от того, чтобы раскрыть свой потенциал на новом месте.





Сауль Ньигес ("Челси" — из "Атлетико", аренда с опцией выкупа)



Премьер-Лига считается одним из самых темповых чемпионатов, требующих от игроков хорошей физической подготовки. В то же время невероятные зарплаты привлекают сюда даже тех игроков, которые изначально кажутся не очень подходящими для английского футбола.



Томас Тухель назвал Сауля Ньигеса игроком, которого хотел видеть в "Челси" он лично, а не только клуб, снимая часть ответственности за его трансфер с селекционной службы. В это можно поверить, так как "Челси" мудро не стал сразу оформлять постоянный трансфер, договорившись о годичной аренде Сауля с опцией выкупа. Но не исключено, что испанца вернут в "Атлетико" уже зимой — уже его первая игра показала, что Ньигес совсем не готов к Премьер-Лиге.



Для того, чтобы Сауль сыграл свой второй матч в Премьер-Лиге, "Челси" пришлось столкнуться с отсутствием Канте, Жоржиньо и Ковачича, но испанец проявил себя просто ужасно. В первом же матче за "Челси" — с "Астон Виллой" — Сауля пришлось менять уже в перерыве на Жоржиньо, так как он производил впечатление игрока, далекого от профессионального статуса. С "Уотфордом" Сауля также заменили в перерыве, на защитника Тиаго Силву, так как он снова продемонстрировал полную неготовность выдерживать темп игры в Премьер-Лиге.



Увы, но сейчас Сауль Ньигес напоминает лишь тень самого себя двухлетней давности, когда он был одним из лидеров "Атлетико". Стоит отметить, что даже такие любители провальных покупок, как "Манчестер Юнайтед", вели Сауля несколько лет, но так и не решились приобрести игрока, у которого ранее диагностировали проблемы со здоровьем, да и внешне он действительно не выглядел игроком, способным заиграть в Премьер-Лиге. Тухель рискнул, но очевидно, что "Атлетико" не получит 37 миллионов фунтов, прописанных в арендной сделке в качестве суммы выкупа трансфера испанца. Зимой клубам предстоит договориться об условиях досрочного возвращения Сауля в Ла Лигу.



Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед" — из дортмундской "Боруссии", 73 млн. фунтов)



С Криштиану Роналду в центре, Маркусом Рэшфордом слева и Джейдоном Санчо справа болельщики "Юнайтед" думали, что они будут непобедимы. Увы, но в первой половине сезона из этой троицы был хорош лишь опытный Роналду. Рэшфорд никак не может справиться с последствиями операции на плече, а адаптация Санчо оказалась очень сложной.



21-летний вингер перебрался на "Олд Траффорд" с большими надеждами, и его ценник в 73 миллиона фунтов, очевидно, давил на Санчо в первых 13 матчах — именно столько понадобилось ему для первого гола. Один из самых ярких игроков немецкой Бундеслиги пока что и близко не показывает своего привычного уровня. А ведь больших проблем с адаптацией для игрока, который воспитывался в другом клубе из Манчестера, не предвиделось — вероятно, ценник и большие ожидания все же действительно придавили Джейдона.



В последнее время заметно, что Санчо начинает потихоньку раскрываться, но болельщики ждут от игрока сборной Англии большего. Этот трансфер не стоит оценивать поспешно, и он кажется не слишком удачным вложением лишь сейчас. У Джейдона есть все для того, чтобы стать звездой Премьер-Лиги, и у его нынешней не слишком яркой игры есть причины, которые не зависят от самого Санчо. Многие игроки "Юнайтед" на старте сезона были не на пике своих возможностей, что и привело к смене менеджера. Ждать того, что в таких условиях молодой новичок сразу станет лидером команды, по меньшей мере наивно.



Брайан Хиль ("Тоттенхэм" — из "Севильи", 21 миллион фунтов + Эрик Ламела)



Сложно понять, зачем "Тоттенхэм" подписал Брайана Хиля за 21 млн. фунтов, отдав "Севилье" еще и Эрика Ламелу, но при этом практически не использует его. Молодой игрок из Испании прибыл в Северный Лондон после хорошего сезона в составе "Севильи" Хулена Лопетеги, и очевидно, что у него есть талант и потенциал.



Но его игровое время было сильно ограничено при Нуну Эшпириту Санту, а Антонио Конте также пока что не сильно рассчитывает на испанца. Брайан пока не появлялся в стартовом составе в Премьер-Лиге, набрав в сумме лишь 57 минут игрового времени, выходя на замены. Играть же в Лиге Конференций вряд ли понравилось испанцу — особенно с учетом результатов "шпор" в этом турнире.



Не исключено, что зимой Брайан Хиль уйдет в аренду, но возвращение в "Севилью" маловероятно — пришедший из "Тоттенхэма" Эрик Ламела быстро адаптировался в Андалусии и с четырьмя забитыми голами является самым результативным полузащитником второй команды Ла Лиги.



Эмилиано Буэндиа ("Астон Вилла" — из "Норвича", 35 млн. фунтов)



Невероятно сложно заменить в "Астон Вилле" такого игрока, как Джек Грилиш, и уже сейчас есть сомнения, что Эми Буэндиа из "Норвича" — правильная кандидатура для этого. "Астон Вилла" потратила солидную часть денег, вырученных за Грилиша, на игрока, который блистал в "Норвиче" в Чемпионшипе, но аргентинец пока что выглядит в Премьер-Лиге ровно так же, как и его бывшая команда.



Пока что у Эми Буэндиа всего один забитый гол за новую команду, и даже с учетом того, что он был как минимум соавтором первого мяча Эзри Конса в ворота "Лестера" совсем недавно, это немного не то, чего ждали от игрока, приходившего на место Грилиша и забившего 15 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа.



Можно говорить о том, что Буэндиа пока что не адаптировался на новом уровне, но Грилиш, как и Эми, также был сначала звездой Чемпионшипа, а уже затем раскрылся в полной мере в Премьер-Лиге, но Джеку этот переход дался куда более естественно. Под руководством Стивена Джеррарда у Буэндиа есть возможность наверстать упущенное и сделать этот сезон как минимум неплохим, чтобы наконец сравнения с Грилишем остались в прошлом, а Буэндиа стал бы самодостаточной величиной в "Астон Вилле".



Янник Вестергор ("Лестер" — из "Саутгемптона", 15 млн. фунтов)



Нет смысла говорить о том, что начало карьеры Янника Вестергора в "Лестере" было далеко не таким, как ожидалось. Во-первых, он прибыл из "Саугемптона" за 15 миллионов фунтов, что является довольно приличной суммой за 29-летнего защитника. Во-вторых, он был призван заменить травмированного Весле Фофана, но даже сам Вестергор признает, что его форма была "нестабильной".



"Смена клуба немного потрясла меня, так как "Лестер" — большой клуб", — сказал Вестергор на пресс-конференции перед матчем сборной Дании в отборе к ЧМ-2022. "Я столкнулся с травмой в дополнение к отсутствию отдыха летом, так что моя игра была нестабильной — это плохо для меня лично и для команды".



Форма центрального защитника — под стать форме "Лестера" в целом. Команда пропустила 27 мячей в 16 матчах Премьер-Лиги, а с Вестергором в составе сыграла всего один "сухой" поединок. Брендану Роджерсу остается надеяться, что защитник, в которого "Лестер" так солидно вложился, продемонстрирует прогресс во второй половине сезона и наберет-таки свою лучшую форму, поскольку "лисам" нужно возвращаться в еврозону.



Джо Уиллок ("Ньюкасл" — из "Арсенала", 25 млн. фунтов)



Лишь в марте Джо Уиллок стал самым молодым игроком "Ньюкасла", забивавшим в шести матчах кряду за "сорок", что во многом и помогло им избежать вылета. Но после того, как летом он навсегда ушел из "Арсенала" за 25 млн. фунтов, болельщики "Ньюкасла" вправе требовать от Джо большего.



Пока что он не забил ни одного гола в этом чемпионате, а именно забитые голы были основной проблемой "Ньюкасла" в этом сезоне при Стиве Брюсе, и остаются таковой при Эдди Хау. Сейчас Джо стал тем же неуверенным в себе игроком, который никак не мог проявить себя в основном составе "Арсенала", хоть и почитался большим талантом.



Наверное, Уиллоку было морально проще играть на правах аренды — тогда от него не требовали чудес, а его восемь мячей в сезоне 2020/21 стали для многих неожиданностью. То, что удалось выдать налегке, сейчас сложно повторить "на заказ", но именно это отличает зрелого игрока Премьер-Лиги от нестабильного юниора.



Никола Влашич ("Вест Хэм" — из ЦСКА, 25 млн. фунтов)



Когда Дэвис Мойес понял, что ему не удастся заполучить летом на постоянной основе Джесси Лингарда, он решил подписать из московского ЦСКА Влашича. 25 млн. фунтов являются завышенной ценой за Николу, но тот прибыл в Англию в статусе Игрока Года российской Премьер-Лиги, что, собственно, и помогло москвичкам продать хорвата столь выгодно.



Для 24-летнего полузащитника это уже вторая попытка покорить Премьер-Лигу, но очень похоже на то, что и она окажется неудачной. Как и ранее в "Эвертоне", Влашич очень близок к отправке в аренду, потому что ему оказалось сложно получать игровое время в Премьер-Лиге. У "Вест Хэма" сейчас сыгранный состав и более-менее неплохие результаты, а Дэвид Мойес не враг самому себе, чтобы проводить в таких условиях эксперименты.



Впрочем, у Влашича все же есть шанс проявить себя в январе — если Саид Бенрахма отправится на Кубок Африки. В таком случае Мойес готов дать ему шанс: "Я очень надеюсь, что к тому моменту Влашич будет готов проявить себя и покажет свои лучшие качества, когда Бенрахма будет недоступен. Я постараюсь использовать Ники, когда я пойму, что это будет уместно. Но в последних матчах наша команда играла хорошо, а в такой ситуации изменения делать нет смысла".



Но проблема для Влашича в том, что Кубок Африки могут отменить или же разрешить европейским клубам не отпускать туда своих игроков. В такой ситуации Никола не получит своего шанса сыграть несколько матчей подряд в основе и вынужден будет отправиться в аренду. Кроме того, Мойес все же очень хочет заполучить Лингарда, и в такой ситуации перспективы Влашича крайне туманны.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru