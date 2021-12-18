Тест Гвардиолы на коронавирус оказался ложноположительным

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возвращается к исполнению своих обязанностей, потому что его тест на коронавирус оказался ложноположительным.

Ранее днем стало известно, что экспресс-тест Гвардиолы на COVID-19 дал положительный результат. В результате Хосепу пришлось отметить свою пресс-конференцию.

Над Гвардиолой нависла угроза провести ближайшие 10 дней в самоизоляции и пропустить матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Лестера".

Однако контрольный ПЦР-тест Гвардиолы, который в среду посетил пресс-конференцию Серхио Агуэро в Барселоне, оказался отрицательным, сообщает Sky Sports.

Таким образом, каталонец сможет присутствовать на бровке на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 425

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 18.12.2021 01:15 # electric
    БАРОН!!!

    (ответить)

  2. gandalf 18.12.2021 00:42 # gandalf
    КОРОЛЬ

    (ответить)

  3. yaxaaabalya 18.12.2021 00:14 # yaxaaabalya
    Миш,хорош курить,ты еще мамке своей нужен

    (ответить)

  4. nemovista 18.12.2021 00:12 # nemovista
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола

    Источник: http://fapl.ru/posts/90220/?c=1


    Админы уже отмечают...

    (ответить)

  5. true-manc 18.12.2021 00:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: