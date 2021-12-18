Тест Гвардиолы на коронавирус оказался ложноположительным
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возвращается к исполнению своих обязанностей, потому что его тест на коронавирус оказался ложноположительным.
Ранее днем стало известно, что экспресс-тест Гвардиолы на COVID-19 дал положительный результат. В результате Хосепу пришлось отметить свою пресс-конференцию.
Над Гвардиолой нависла угроза провести ближайшие 10 дней в самоизоляции и пропустить матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Лестера".
Однако контрольный ПЦР-тест Гвардиолы, который в среду посетил пресс-конференцию Серхио Агуэро в Барселоне, оказался отрицательным, сообщает Sky Sports.
Таким образом, каталонец сможет присутствовать на бровке на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.
18.12.2021 00:05
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БАРОН!!!
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КОРОЛЬ
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Миш,хорош курить,ты еще мамке своей нужен
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола
Источник: http://fapl.ru/posts/90220/?c=1
Админы уже отмечают...
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КОРОЛЬ!!!
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