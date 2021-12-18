Тест Гвардиолы на коронавирус оказался ложноположительным

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возвращается к исполнению своих обязанностей, потому что его тест на коронавирус оказался ложноположительным.

Ранее днем стало известно, что экспресс-тест Гвардиолы на COVID-19 дал положительный результат. В результате Хосепу пришлось отметить свою пресс-конференцию.



Над Гвардиолой нависла угроза провести ближайшие 10 дней в самоизоляции и пропустить матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Лестера".



Однако контрольный ПЦР-тест Гвардиолы, который в среду посетил пресс-конференцию Серхио Агуэро в Барселоне, оказался отрицательным, сообщает Sky Sports.



Таким образом, каталонец сможет присутствовать на бровке на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье.