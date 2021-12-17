Клопп опасается новых случаев заражения COVID-19 в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в своем клубе.

Незадолго до начала матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" стало известно, что у Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Кертиса Джонса был выявлен коронавирус.



Учитывая, насколько заразен штамм "омикрон", Клопп опасается, что тремя заражениями "Ливерпулю" отделаться не удастся.



"Надеемся, нам удалось сдержать дальнейшее распространение вируса. Это сложная ситуация для нас и для всего мира. Мы проснулись утром и вдруг получили три положительных результата — примерно так это было".



"У себя на тренировочной базе мы следуем всем протоколам, мы делаем экспресс-тест и возвращаемся в машину ждать результата".



"В данный момент у нас три положительных результата, и это не круто. Мы ждали результатов контрольных ПЦР-тестов, однако матч не мог подождать".



"Мы должны были решать, и мы отправили парней по домам. Мы недосчитались трех игроков, из которых двое вышли бы в старте сегодня, но это, конечно, не повод для отмены матча".



"Мы даже не просили откладывать матч, но давайте посмотрим, что будет дальше. Вирус так давно стучится к нам, что едва ли ограничится тремя заражениями".



"Все парни полностью вакцинированы, а двое уже получил бустерную дозу. Давайте посмотрим, что будет дальше".



"Надеюсь, парни преодолеют это без каких-либо симптомов. В данный момент их нет, и они удивились еще больше, чем мы, но что поделать".



"Надеюсь, они вскоре вернутся. Они сделал ПЦР-тесты, и мы ждали результатов, но матч случился слишком рано. К этому особо нечего добавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.