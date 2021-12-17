"Челси" потерял два очка с "Эвертоном"

"Челси" понес незапланированную потерю очков, сыграв с кризисным "Эвертоном" только вничью — 1:1.

По сравнению с победой 3:2 над "Лидсом" в стартовый состав "синих" вернулись Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич, заменив Кая Хаверца и Тимо Вернера.



Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут 19-летнего Джаррада Брантуэйта, 20-летнего Энтони Гордона и 20-летнего Эллиса Симмса.



"Челси" сразу же принялся оказывать давление и мог открыть счет уже на шестой минуте. Жоржиньо роскошной передачей нашел на правом краю штрафной Риса Джеймса, но тот промахнулся мимо ближнего угла ворот.



Спустя две минуты левый фланг обороны "Эвертона" вновь провалился. На сей раз на удар выходил Мейсон Маунт, однако мяч после его удара разминулся с дальним углом ворот.



Вскоре Пулишич отметился ударом пяткой, а Джеймс пробил со штрафного, но голкипер гостей Джордан Пикфорд дважды выручил свою команду.



По-настоящему спас "ирисок" Пикфорд и на 36-й минуте когда Маунт вышел на удар по центру штрафной, но Джордан ногой остановил мяч.



В первом тайме "Челси" имел более чем четырехкратное преимущество по владению мячом, но дожать своего соперника так и не смог.



После перерыва осада продолжилась. Хороший момент имел Антонио Рюдигер, однако его удар головой оказался неточным.



Наконец, на 70-й минуте гости дрогнули. Маунт ворвался в штрафную по правому флангу, получил мяч от Джеймса и неотразимо пробил с угла вратарской — 1:0.



Правда, спустя считанные минуты равновесие в счете было восстановлено, несмотря на полное отсутствие опасных моментов у "ирисок". Гордон навесил со штрафного к дальней штанге, где Брантуэйт в касание отправил мяч в ворота Эдуара Менди — 1:1.



Хозяева явно не ожидали такого развития событий. Команда Тухеля занервничала, но быстро взяла себя в руки и пошла на штурм из последних сил.



В концовке "Эвертон" оказался прижат к своим воротам, однако Пикфорд и партнеры отстояли ничью.



"Челси" снова наступил на грабли, позволив своему сопернику легко забить после того, как с таким трудом наиграл на гол. Ничья — большая удача для "Эвертона", который почти весь матч провел в глухой обороне.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче