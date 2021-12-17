"Челси" потерял два очка с "Эвертоном"

Джаррад Брантуэйт "Челси" понес незапланированную потерю очков, сыграв с кризисным "Эвертоном" только вничью — 1:1.

По сравнению с победой 3:2 над "Лидсом" в стартовый состав "синих" вернулись Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич, заменив Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут 19-летнего Джаррада Брантуэйта, 20-летнего Энтони Гордона и 20-летнего Эллиса Симмса.

"Челси" сразу же принялся оказывать давление и мог открыть счет уже на шестой минуте. Жоржиньо роскошной передачей нашел на правом краю штрафной Риса Джеймса, но тот промахнулся мимо ближнего угла ворот.

Спустя две минуты левый фланг обороны "Эвертона" вновь провалился. На сей раз на удар выходил Мейсон Маунт, однако мяч после его удара разминулся с дальним углом ворот.

Вскоре Пулишич отметился ударом пяткой, а Джеймс пробил со штрафного, но голкипер гостей Джордан Пикфорд дважды выручил свою команду.

По-настоящему спас "ирисок" Пикфорд и на 36-й минуте когда Маунт вышел на удар по центру штрафной, но Джордан ногой остановил мяч.

В первом тайме "Челси" имел более чем четырехкратное преимущество по владению мячом, но дожать своего соперника так и не смог.

После перерыва осада продолжилась. Хороший момент имел Антонио Рюдигер, однако его удар головой оказался неточным.

Наконец, на 70-й минуте гости дрогнули. Маунт ворвался в штрафную по правому флангу, получил мяч от Джеймса и неотразимо пробил с угла вратарской — 1:0.

Правда, спустя считанные минуты равновесие в счете было восстановлено, несмотря на полное отсутствие опасных моментов у "ирисок". Гордон навесил со штрафного к дальней штанге, где Брантуэйт в касание отправил мяч в ворота Эдуара Менди — 1:1.

Хозяева явно не ожидали такого развития событий. Команда Тухеля занервничала, но быстро взяла себя в руки и пошла на штурм из последних сил.

В концовке "Эвертон" оказался прижат к своим воротам, однако Пикфорд и партнеры отстояли ничью.

"Челси" снова наступил на грабли, позволив своему сопернику легко забить после того, как с таким трудом наиграл на гол. Ничья — большая удача для "Эвертона", который почти весь матч провел в глухой обороне.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 00:40

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Последние комментарии:




  1. putintime 17.12.2021 00:55 # putintime
    щольсбери отсосальси приветульси нюхальси

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  2. memfis63 17.12.2021 00:55 # memfis63
    пенсов тугой струей мочи смыло с "главной", правда замена в виде портовых не лучше.

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  3. superperez101 17.12.2021 00:54 # superperez101
    что и требовалось доказать, пенсам песда

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  4. felix-the-cat 17.12.2021 00:53 # felix-the-cat
    Щас хуесосов с главной уберут и князи будут снова во главе азазаз даже тут жопу будут нюхать ахахахах

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  5. putintime 17.12.2021 00:52 # putintime
    пенсы как вы там пели?
    автобусы троллейбусы )))))

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  6. thegodfather 17.12.2021 00:52 # thegodfather
    это фиаско
    с таким везением (реализацией) не по императорски как-то

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  7. putintime 17.12.2021 00:50 # putintime
    що с ебалом Пенсы)))

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  8. reams 17.12.2021 00:49 # reams
    вуахаха, гпенсы обоссаны ))

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  9. putintime 17.12.2021 00:48 # putintime
    Пенсы здесь что бы ссать на их фейсы
    Вонючие пенсы как вам мое жёлтенькое)))

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  10. chelsiukpro 17.12.2021 00:48 # chelsiukpro
    Проебали мы фору в 5 очков! Это с Берни и ВестХэм. Ну может с МЮ ничейка тоже плохой результат был.
    Сегодня по матчу много ошибок в передачах и плохая реализация моментов! Эвеитон первый с первого и забил прям как профы! Все идём за 3им местом в АПЛ.

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  11. sausage 17.12.2021 00:48 # sausage
    Тю, а чего там пенсы? Опять соперник матч всей жизни провёл? Ну что за мрази такие, эти соперники.

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  12. bezviz 17.12.2021 00:48 # bezviz
    1)сити
    2-3)Челси лузерка
    4)ттх
    5)мю
    6)арс

    так будет

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  13. jirrort 17.12.2021 00:47 # jirrort
    23 удара
    10 в створ
    1 гол

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  14. felix-the-cat 17.12.2021 00:46 # felix-the-cat
    Арнольд насрал в очередной раз на Джеймса)))

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  15. shakur 17.12.2021 00:46 # shakur
    Классный звук, как от чистого попадания мяча в кольцо

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  16. putintime 17.12.2021 00:46 # putintime
    щольсбери отсосальсбери нанюхальсбери)))

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  17. weorlfc 17.12.2021 00:46 # weorlfc
    Роберто Карлос не иначе!

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  18. true-manc 17.12.2021 00:45 # true-manc
    чумазик хорошо шлепнул

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  19. sausage 17.12.2021 00:45 # sausage
    Трентуха ахуеть!

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  20. skychnie-oboi 17.12.2021 00:45 # skychnie-oboi
    Трент топарик из академки)

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