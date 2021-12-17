Тухель: "Чудной результат"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал "чудным результатом" ничейный результат матча против "Эвертона".

Доминируя над "Эвертоном" во всех отношениях, за 20 минут до конца усилиями Мейсона Маунта "Челси" все-таки открыл счет.



Однако уже спустя четыре минуты "синие" пропустили ответный гол и остались только с одним очком — 1:1. Похожая история наблюдалась и в некоторых предыдущих матчах команды Тухеля, и Томасу сложно объяснить, почему его подопечные допускают осечку за осечкой при весьма неплохой игре.



"Это чудной результат для такого рода матча. Мы сыграли достаточно сильно для победы, и прямо сейчас я не совсем понимаю, почему мы были наказаны. Мы сыграли только вничью, хотя позволяем своим соперникам создавать меньше моментов, чем другие команды".



"Я обеспокоен тем, что слишком много наших игроков отсутствуют. Сегодня нам не хватало шести или семи игроков. Думаю, в данный момент это проблема, это одна из ключевых проблем. Сегодня у нас не было нападающих".



"Нам нужно обрести баланс и быть критичнее к себе, но иногда нужно признать, что нас наказывают за малейшие детали".



"Я бы переживал сильнее, если бы мы совершенно растеряли форму, пропустили первыми и не могли бы отыграться. Это было бы легче анализировать. Не думаю, что анализировать нашу ситуацию легко", — цитирует Тухеля Sky Sports.