"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

Диогу Жота "Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Ньюкаслом" и сократил отставание от вершины таблицы до одного очка.

Перед началом этого матча стало известно, что Виргил Ван Дейк, Фабиньо и набирающий форму после травмы глаза Кертис Джонс заразились коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции. Это открыло дорогу в стартовый состав "красных" для Ибраимы Конате и Диогу Жоты.

В старте у "сорок" появились Райан Фрэйзер, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи, заменив Каллума Уилсона, Джо Уиллока и Мигеля Альмирона.

Матч на "Энфилде" начался с удара Жоты с острого угла — голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка не пустил мяч в ворота.

А уже на седьмой минуте счет был открыт. Тиаго Алькантара неудачно отбросил мяч, и тот достался Джонджо Шелви, который нанес мощный удар с дистанции — 0:1.

Неожиданно поведя в счете, "сороки" окопались у своих ворот и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "красным" с большим трудом — Садио Мане пробил в штангу, но уже был зафиксирован офсайд.

Отсутствие явных моментов не помешало хозяевам сравнять счет на 21-й минуте. Мане навесил к дальней штанге, где Жота нанес удар головой. Дубравка справился, но сам же Диогу сыграл на добивании — 1:1.

А спустя четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Шелви ошибся с пасом назад, и Мане в борьбе с защитником смог нанести удар. Дубравка выручил, но перед добиванием Мохамеда Салаха оказался бессилен — 2:1.

В дальнейшем "красные" довольно уверенно контролировали игру, не позволяя сопернику лишнего.

Во втором тайме игра не изменилась и была довольно скучной. "Сорокам" оставалось уповать на чудо — вроде неплохого удара Шелви со штрафного, но мяч слегка разминулся с "девяткой".

Однако второй тайм не стал напрасной тратой времени. На 87-й минуте Трент Александер-Арнольд порадовал публику "Энфилда" роскошным дальним ударом — 3:1.

Быстрый гол Шелви ничуть не смутил "Ливерпуль", который довольно быстро отыгрался, а дальше уверенно контролировал игру.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2021 00:50

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Последние комментарии:




  1. oblomoff 17.12.2021 00:57 # oblomoff
    Михохоил, эстонка за 500р в неделю комменты строчит? Не маловато?

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  2. slash-lfc 17.12.2021 00:57 # slash-lfc
    Продолжаем нюхать жеппу КОРОЛЕЙ!!!

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  3. electric 17.12.2021 00:57 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. great-alexander 17.12.2021 00:56 # great-alexander
    Сорок засудили
    Снова как во времена картонного чемпа тянут за уши зероопуль

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  5. bezviz 17.12.2021 00:56 # bezviz
    отскочили) если сезон не приостановят, на СБ их о6оссым, но в любом случае лузерка отс0сет и останется без трофеев, картонка всегда по ходу сезона вот такими крисиными способами карабкается а в конце карма ей ссыт полный рот, еще забавней будет если сити снова оставит лучшую лузерку в истории ни с чем, вот же погорят с такой несправедливости колбасные животные))

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  6. superperez101 17.12.2021 00:56 # superperez101
    счет должен был быть 5-2

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  7. skychnie-oboi 17.12.2021 00:55 # skychnie-oboi
    Великие Чемпионы!Спокойно на классе как и подобает Князям!

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  8. true-manc 17.12.2021 00:55 # true-manc
    результат не по делу

    1) ливерпук забивал свой первый гол, когда игрок ньюкасла был выключен из игры ввиду травмы (подлый гол в подлом стиле подлого портового клуба)
    2) трент нарушал правила в своей штрафной - был пенальти на Сент-Максимене

    без ошибок рефери результат был бы совершенно иным, а так судья полностью предопределил исход матча, что, впрочем, привычно для колбасника майка дина в матчах ливерпука.

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  9. gerrard08 17.12.2021 00:55 # gerrard08
    Не самая легкая победа, но 3 очка в кармане. Касл слабый, абсолютно та же команда что и при Брюсе. В целом пацаны молодцы, только Окс был бесполезен. Еще стоит признать, что Дин на удивление моментами подсуживал нам в спорных ситуациях, что странно ибо он редкостный уебок. Такого я даже особо не припомню, но лан. Хотелось бы еще отметить шикарный гол Таа, от удара словил флешбек на подобные плюхи Стива.
    Юнва! Преследуем бензобак, пенсы буксуют.

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  10. zheka000000 17.12.2021 00:55 # zheka000000
    чо тут, пенсов обсуждают все?

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  11. liverpo0ol 17.12.2021 00:54 # liverpo0ol
    жопонюхи отдалились на 3 очка еще перед боксинг дэй

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  12. superperez101 17.12.2021 00:53 # superperez101
    пенсы сделали красивую пососямбу
    так держать чукотка, так держать!

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  13. shinigami 17.12.2021 00:53 # shinigami
    пушка страшная

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  14. liverpo0ol 17.12.2021 00:53 # liverpo0ol
    Это рис джеймс забил такую красоту?

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  15. superperez101 17.12.2021 00:52 # superperez101
    трент лучший

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