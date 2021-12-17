"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Ньюкаслом" и сократил отставание от вершины таблицы до одного очка.

Перед началом этого матча стало известно, что Виргил Ван Дейк, Фабиньо и набирающий форму после травмы глаза Кертис Джонс заразились коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции. Это открыло дорогу в стартовый состав "красных" для Ибраимы Конате и Диогу Жоты.



В старте у "сорок" появились Райан Фрэйзер, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи, заменив Каллума Уилсона, Джо Уиллока и Мигеля Альмирона.



Матч на "Энфилде" начался с удара Жоты с острого угла — голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка не пустил мяч в ворота.



А уже на седьмой минуте счет был открыт. Тиаго Алькантара неудачно отбросил мяч, и тот достался Джонджо Шелви, который нанес мощный удар с дистанции — 0:1.



Неожиданно поведя в счете, "сороки" окопались у своих ворот и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "красным" с большим трудом — Садио Мане пробил в штангу, но уже был зафиксирован офсайд.



Отсутствие явных моментов не помешало хозяевам сравнять счет на 21-й минуте. Мане навесил к дальней штанге, где Жота нанес удар головой. Дубравка справился, но сам же Диогу сыграл на добивании — 1:1.



А спустя четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Шелви ошибся с пасом назад, и Мане в борьбе с защитником смог нанести удар. Дубравка выручил, но перед добиванием Мохамеда Салаха оказался бессилен — 2:1.



В дальнейшем "красные" довольно уверенно контролировали игру, не позволяя сопернику лишнего.



Во втором тайме игра не изменилась и была довольно скучной. "Сорокам" оставалось уповать на чудо — вроде неплохого удара Шелви со штрафного, но мяч слегка разминулся с "девяткой".



Однако второй тайм не стал напрасной тратой времени. На 87-й минуте Трент Александер-Арнольд порадовал публику "Энфилда" роскошным дальним ударом — 3:1.



Быстрый гол Шелви ничуть не смутил "Ливерпуль", который довольно быстро отыгрался, а дальше уверенно контролировал игру.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче