"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"
"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 над "Ньюкаслом" и сократил отставание от вершины таблицы до одного очка.
Перед началом этого матча стало известно, что Виргил Ван Дейк, Фабиньо и набирающий форму после травмы глаза Кертис Джонс заразились коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции. Это открыло дорогу в стартовый состав "красных" для Ибраимы Конате и Диогу Жоты.
В старте у "сорок" появились Райан Фрэйзер, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи, заменив Каллума Уилсона, Джо Уиллока и Мигеля Альмирона.
Матч на "Энфилде" начался с удара Жоты с острого угла — голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка не пустил мяч в ворота.
А уже на седьмой минуте счет был открыт. Тиаго Алькантара неудачно отбросил мяч, и тот достался Джонджо Шелви, который нанес мощный удар с дистанции — 0:1.
Неожиданно поведя в счете, "сороки" окопались у своих ворот и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "красным" с большим трудом — Садио Мане пробил в штангу, но уже был зафиксирован офсайд.
Отсутствие явных моментов не помешало хозяевам сравнять счет на 21-й минуте. Мане навесил к дальней штанге, где Жота нанес удар головой. Дубравка справился, но сам же Диогу сыграл на добивании — 1:1.
А спустя четыре минуты "Ливерпуль" вышел вперед. Шелви ошибся с пасом назад, и Мане в борьбе с защитником смог нанести удар. Дубравка выручил, но перед добиванием Мохамеда Салаха оказался бессилен — 2:1.
В дальнейшем "красные" довольно уверенно контролировали игру, не позволяя сопернику лишнего.
Во втором тайме игра не изменилась и была довольно скучной. "Сорокам" оставалось уповать на чудо — вроде неплохого удара Шелви со штрафного, но мяч слегка разминулся с "девяткой".
Однако второй тайм не стал напрасной тратой времени. На 87-й минуте Трент Александер-Арнольд порадовал публику "Энфилда" роскошным дальним ударом — 3:1.
Быстрый гол Шелви ничуть не смутил "Ливерпуль", который довольно быстро отыгрался, а дальше уверенно контролировал игру.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
17.12.2021 00:50
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Последние комментарии:
Михохоил, эстонка за 500р в неделю комменты строчит? Не маловато?
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Продолжаем нюхать жеппу КОРОЛЕЙ!!!
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КНЯЗИ!!!
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Сорок засудили
Снова как во времена картонного чемпа тянут за уши зероопуль
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отскочили) если сезон не приостановят, на СБ их о6оссым, но в любом случае лузерка отс0сет и останется без трофеев, картонка всегда по ходу сезона вот такими крисиными способами карабкается а в конце карма ей ссыт полный рот, еще забавней будет если сити снова оставит лучшую лузерку в истории ни с чем, вот же погорят с такой несправедливости колбасные животные))
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счет должен был быть 5-2
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Великие Чемпионы!Спокойно на классе как и подобает Князям!
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результат не по делу
1) ливерпук забивал свой первый гол, когда игрок ньюкасла был выключен из игры ввиду травмы (подлый гол в подлом стиле подлого портового клуба)
2) трент нарушал правила в своей штрафной - был пенальти на Сент-Максимене
без ошибок рефери результат был бы совершенно иным, а так судья полностью предопределил исход матча, что, впрочем, привычно для колбасника майка дина в матчах ливерпука.
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Не самая легкая победа, но 3 очка в кармане. Касл слабый, абсолютно та же команда что и при Брюсе. В целом пацаны молодцы, только Окс был бесполезен. Еще стоит признать, что Дин на удивление моментами подсуживал нам в спорных ситуациях, что странно ибо он редкостный уебок. Такого я даже особо не припомню, но лан. Хотелось бы еще отметить шикарный гол Таа, от удара словил флешбек на подобные плюхи Стива.
Юнва! Преследуем бензобак, пенсы буксуют.
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чо тут, пенсов обсуждают все?
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жопонюхи отдалились на 3 очка еще перед боксинг дэй
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пенсы сделали красивую пососямбу
так держать чукотка, так держать!
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пушка страшная
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Это рис джеймс забил такую красоту?
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трент лучший
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