"Сити" надругался над беспомощным "Лидсом"

"Манчестер Сити" просто надругался над "Лидсом", отправив в ворота беспомощного соперника семь безответных мячей.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в стартовый состав Джона Стоунса, Кевина Де Брюйне, Фила Фодена и Рияда Махреза, которые заменили Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.



Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению с поражением 3:2 от "Челси".



"Сити" сразу же принялся диктовать игру и создавать моменты. Грилиш дальним ударом размял голкипера гостей Илана Мелье, а Бернарду Силва из убойной позиции в центре штрафной направил мяч мимо.



Уже на восьмой минуте счет был открыт. Мелье остановил прорыв Родри, однако мяч отскочил к Фодену, который без промедления поразил опустевшие ворота — 1:0.



Прошло пять минут, и хозяева удвоили свое преимущество. Махрез навесил с правого фланга, а Грилиш головой вколотил мяч в ворота — 2:0.



"Сити" полностью доминировал над соперником, и на 32-й минуте все стало окончательно ясно. Родри отправил в прорыв Де Брюйне, который вошел в штрафную по левому краю и сильным ударом поразил ближний угол ворот — 3:0.



Второй тайм начался с четвертого гола "горожан". Оказавшись на дальнем краю штрафной, Махрез чуть сместился и нанес удар с рикошетом от защитника — 4:0.



Команда Гвардиолы даже не подумала расслабиться, несмотря на столь убедительный счет. На 62-й минуте Мелье неудачно ввел мяч в игру и получил на свои ворота атаку, в завершении которой Де Брюйне нанес пушечный удар с дистанции — 5:0.



На 74-й минуте отличился даже Стоунс. Мелье отразил два удара в упор подряд, но перед добиванием Джона оказался бессилен — 6:0.



Пример Стоунса вдохновил его партнера по обороне Натана Аке, который спустя четыре минуты головой замкнул подачу Фоденом углового — 7:0.



При большом желании хозяева могли забить еще, но хищник уже насытился и решил поберечь силы на последующие матчи.



"Сити" одержал безоговорочную победу, не встретив никакого сопротивления со стороны "Лидса". Прежде уже бывали матчи, когда "белые" пропускали немало, но в них команда Бьелсы хотя бы старалась играть в обоюдоострый футбол, а здесь же игра была односторонней.



"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче