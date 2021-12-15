"Сити" надругался над беспомощным "Лидсом"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" просто надругался над "Лидсом", отправив в ворота беспомощного соперника семь безответных мячей.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вернул в стартовый состав Джона Стоунса, Кевина Де Брюйне, Фила Фодена и Рияда Махреза, которые заменили Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению с поражением 3:2 от "Челси".

"Сити" сразу же принялся диктовать игру и создавать моменты. Грилиш дальним ударом размял голкипера гостей Илана Мелье, а Бернарду Силва из убойной позиции в центре штрафной направил мяч мимо.

Уже на восьмой минуте счет был открыт. Мелье остановил прорыв Родри, однако мяч отскочил к Фодену, который без промедления поразил опустевшие ворота — 1:0.

Прошло пять минут, и хозяева удвоили свое преимущество. Махрез навесил с правого фланга, а Грилиш головой вколотил мяч в ворота — 2:0.

"Сити" полностью доминировал над соперником, и на 32-й минуте все стало окончательно ясно. Родри отправил в прорыв Де Брюйне, который вошел в штрафную по левому краю и сильным ударом поразил ближний угол ворот — 3:0.

Второй тайм начался с четвертого гола "горожан". Оказавшись на дальнем краю штрафной, Махрез чуть сместился и нанес удар с рикошетом от защитника — 4:0.

Команда Гвардиолы даже не подумала расслабиться, несмотря на столь убедительный счет. На 62-й минуте Мелье неудачно ввел мяч в игру и получил на свои ворота атаку, в завершении которой Де Брюйне нанес пушечный удар с дистанции — 5:0.

На 74-й минуте отличился даже Стоунс. Мелье отразил два удара в упор подряд, но перед добиванием Джона оказался бессилен — 6:0.

Пример Стоунса вдохновил его партнера по обороне Натана Аке, который спустя четыре минуты головой замкнул подачу Фоденом углового — 7:0.

При большом желании хозяева могли забить еще, но хищник уже насытился и решил поберечь силы на последующие матчи.

"Сити" одержал безоговорочную победу, не встретив никакого сопротивления со стороны "Лидса". Прежде уже бывали матчи, когда "белые" пропускали немало, но в них команда Бьелсы хотя бы старалась играть в обоюдоострый футбол, а здесь же игра была односторонней.

"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2021 00:55

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  1. bushwacka 15.12.2021 01:15 # bushwacka
    Михажл, где новость о победе Астон Виллы? Всё-таки обладатели ЛЧ, а ты простишь никомунахневсратую победу какой-то канистры, для обоссаных полторашек...

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  2. englandonelove 15.12.2021 01:10 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  3. true-manc 15.12.2021 01:02 # true-manc
    > "Сити" надругался

    #СвободуБенджаменуМенди !!!

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  4. gandalf 15.12.2021 01:02 # gandalf
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  5. kukuruzzo 15.12.2021 01:02 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  6. mancityman 15.12.2021 01:00 # mancityman
    1 Манчестер Сити 17 41

    Источник: http://fapl.ru/

    Продолжайте нюхать ЖОПЫ КОРОЛЕЙ, жопонюхи!!!

    КОРОЛИ!!!

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  7. vagifspurs 15.12.2021 01:00 # vagifspurs
    КОРОЛИ!!!

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  8. mancityman 15.12.2021 00:59 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  9. true-manc 15.12.2021 00:58 # true-manc
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!

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