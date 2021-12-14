Светская хроника за вторник
Мино Райола поговорил с "Барселоной" насчет Поля Погба. Серхио Агуэро завершает игровую карьеру. Чарли Адам пьяным въехал в дерево. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Агент Мино Райола провел встречу с "Барселоной", обсудив интерес каталонского клуба к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду. (Daily Mail)
"Барселона", "Ювентус" и "Коринтианс" заинтересованы в нападающем "Юнайтед" Эдинсоне Кавани. (Marca)
"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в борьбе за вингера "Порту" Лукаса Диаса. (Fichajes)
"Милан" и "Аталанта" готовы сойтись в битве за нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (The Sun)
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, которого хочет "Арсенал", был оценен в 85 миллионов фунтов. (Gazzetta dello Sport)
Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос, ставший лучшим бомбардиром МЛС, вызывает интерес у клубов Премьер-Лиги. (Daily Mail)
Голкипер "Лидса" Илан Мелье находится на радаре у "Барселоны". (Planeta Barca)
Капитан "Ланса" Секо Фофана может перейти в "Ньюкасл" за 25 млн. фунов. (Foot Mercato)
"Бернли" не планирует совершать крупных приобретений в январе. (talkSPORT)
Другое
В среду экс-нападающий "Сити" Серхио Агуэро объявит о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем. (BBC)
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в "Тоттенхэме" возросло. (Daily Mail)
В "Арсенале" крепнет ощущение, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не справляется с обязанностями капитана. (Daily Mail)
Обамеянг сделал новую татуировку за день до того, как был отстранен от участия в матче с "Саутгемптоном". (Daily Mirror)
Бывший наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подарил сотрудникам клуба рождественские подарки. (Daily Express)
Неизвестные испортили Land Rover Уэйна Руни стоимостью 150 тыс. фунтов с помощью нецензурных надписей и рисунков, пока главный тренер "Дерби" был на шоппинге. (The Sun)
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам пьяным сел за руль и врезался в дерево. Шотландец не пострадал, но был арестован полицией. (The Sun)
Четверо грабителей ворвались в дом к Николасу Отаменди в Португалии и затянули ремень на шее экс-защитника "Сити". (Daily Mail)
14.12.2021 13:00
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Четверо грабителей ворвались в дом к Николасу Отаменди в Португалии и затянули ремень на шее экс-защитника "Сити". (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/90148/?c=1#c7464758
КУКОЛД
(ответить)
"Бернли" не планирует совершать крупных приобретений в январе. (talkSPORT)
Бл, да ладно?!
(ответить)
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам пьяным сел за руль и врезался в дерево. Шотландец не пострадал, но был арестован полицией.
Источник: http://fapl.ru/posts/90148/?c=1
Только и остаётся что пить после того, как попёрли из самого успешного клуба Англий.
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Четверо грабителей ворвались в дом к Николасу Отаменди в Португалии и затянули ремень на шее экс-защитника "Сити". (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/90148/
Пздц, тот случай, когда даже фанаты не помогли бы отбиться
(ответить)
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