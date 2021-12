Светская хроника за вторник

Мино Райола поговорил с "Барселоной" насчет Поля Погба. Серхио Агуэро завершает игровую карьеру. Чарли Адам пьяным въехал в дерево. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Агент Мино Райола провел встречу с "Барселоной", обсудив интерес каталонского клуба к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду. (Daily Mail)



"Барселона", "Ювентус" и "Коринтианс" заинтересованы в нападающем "Юнайтед" Эдинсоне Кавани. (Marca)



"Юнайтед" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в борьбе за вингера "Порту" Лукаса Диаса. (Fichajes)



"Милан" и "Аталанта" готовы сойтись в битве за нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (The Sun)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, которого хочет "Арсенал", был оценен в 85 миллионов фунтов. (Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Нью-Йорк Сити" Валентин Кастельянос, ставший лучшим бомбардиром МЛС, вызывает интерес у клубов Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Голкипер "Лидса" Илан Мелье находится на радаре у "Барселоны". (Planeta Barca)



Капитан "Ланса" Секо Фофана может перейти в "Ньюкасл" за 25 млн. фунов. (Foot Mercato)



"Бернли" не планирует совершать крупных приобретений в январе. (talkSPORT)



Другое



В среду экс-нападающий "Сити" Серхио Агуэро объявит о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем. (BBC)



Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в "Тоттенхэме" возросло. (Daily Mail)



В "Арсенале" крепнет ощущение, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не справляется с обязанностями капитана. (Daily Mail)



Обамеянг сделал новую татуировку за день до того, как был отстранен от участия в матче с "Саутгемптоном". (Daily Mirror)



Бывший наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подарил сотрудникам клуба рождественские подарки. (Daily Express)



Неизвестные испортили Land Rover Уэйна Руни стоимостью 150 тыс. фунтов с помощью нецензурных надписей и рисунков, пока главный тренер "Дерби" был на шоппинге. (The Sun)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам пьяным сел за руль и врезался в дерево. Шотландец не пострадал, но был арестован полицией. (The Sun)



Четверо грабителей ворвались в дом к Николасу Отаменди в Португалии и затянули ремень на шее экс-защитника "Сити". (Daily Mail)