Клопп высказался насчет противостояния с "Интером"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Изначально жребий свел "Ливерпуль" в первом раунде плей-офф с австрийским "Ред Булл", однако из-за технической ошибки УЕФА повторил процедуру, и соперником "красных" стал "Интер".

Примечательно, что на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпулю" противостоял "Милан", другой клуб с "Сан-Сиро". но Клопп ожидает, что "Интер" доставит его команде больше проблем, чем "россонери".

"Я смотрел жеребьевку в прямом эфире и подумал: "Так нельзя оставлять. Без шансов". Они определенно должны были провести ее заново".

"Мне пришлось ждать 54 года, чтобы первый раз сыграть на "Сан-Сиро"... А теперь я сделаю это дважды за три месяца, так что это хорошая новость!"

"Конечно, это тяжелый жребий. Они лидируют в итальянской лиге, у них хорошая команда, они на ходу".

"Это настоящее противостояние уровня Лиги Чемпионов, так что все хорошо, и я абсолютно предвкушаю его".

"Да, естественно, мы хорошо знаем Санчеса и Джеко — а также Лаутаро Мартинеса, одного из, наверное, самых ярких нападающих в мире".

"В прошлом году, своем первом там, (тренер) Симоне Индзаги завоевал титул, так что этот жребий в духе "Ливерпуля" — для нас это никогда не бывает легко, но это возможно, поэтому вперед", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Интер, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 826

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 13.12.2021 22:30 # naby-keita
    Щолсе, МЮ и Сись получили соперников полегче после повторной жеребьевки
    И только Ливерпулю попался соперник сильнее.

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  2. ignatik 13.12.2021 22:25 # ignatik
    Вообще абсолютно пофигу кто был бы соперником даже псж, так что ждем с нетерпением игры с интерняшками

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  3. gerrard08 13.12.2021 22:23 # gerrard08
    Мда, только самые хардкорные соперники попадаются лфк, но да и ладно, мы Ливерпуль - воины, интер проходить должны.
    Все же мы не сыкливая бензоколонка, которая проплачивает дворовые команды.

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  4. alexomck 13.12.2021 22:21 # alexomck
    "В прошлом году, своем первом там, (тренер) Симоне Индзаги завоевал титул, так что этот жребий в духе "Ливерпуля" — для нас это никогда не бывает легко, но это возможно, поэтому вперед", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".

    Источник: http://fapl.ru/posts/90138/

    жребий настолько тяжелый, что Клопп даж не в курсе кто тренил Интер в прошлом сезоне:)

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  5. jirrort 13.12.2021 22:17 # jirrort
    Зассал очкошник)))

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  6. fc-oil 13.12.2021 22:08 # fc-oil
    Клоптоп лукавит. Принтер такой же сейчас мусор как и Милан.

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  7. liverfun 13.12.2021 22:05 # liverfun
    хороший, крепкий соперник, только поле на сан-сиро не понравилось, может к февралю и заменят газон. а так до матча все еще 10 раз поменяется в командах, пока рано загадывать кто в какой форме подойдет и в каких составах сыграет, но легко очевидно не будет

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  8. true-manc 13.12.2021 22:03 # true-manc
    потаскуха в трусы наделала уже, ору

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  9. mancityman 13.12.2021 22:01 # mancityman
    ХУЙЛО!!!

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