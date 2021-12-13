Клопп высказался насчет противостояния с "Интером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Изначально жребий свел "Ливерпуль" в первом раунде плей-офф с австрийским "Ред Булл", однако из-за технической ошибки УЕФА повторил процедуру, и соперником "красных" стал "Интер".



Примечательно, что на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпулю" противостоял "Милан", другой клуб с "Сан-Сиро". но Клопп ожидает, что "Интер" доставит его команде больше проблем, чем "россонери".



"Я смотрел жеребьевку в прямом эфире и подумал: "Так нельзя оставлять. Без шансов". Они определенно должны были провести ее заново".



"Мне пришлось ждать 54 года, чтобы первый раз сыграть на "Сан-Сиро"... А теперь я сделаю это дважды за три месяца, так что это хорошая новость!"



"Конечно, это тяжелый жребий. Они лидируют в итальянской лиге, у них хорошая команда, они на ходу".



"Это настоящее противостояние уровня Лиги Чемпионов, так что все хорошо, и я абсолютно предвкушаю его".



"Да, естественно, мы хорошо знаем Санчеса и Джеко — а также Лаутаро Мартинеса, одного из, наверное, самых ярких нападающих в мире".



"В прошлом году, своем первом там, (тренер) Симоне Индзаги завоевал титул, так что этот жребий в духе "Ливерпуля" — для нас это никогда не бывает легко, но это возможно, поэтому вперед", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".