Клопп высказался насчет противостояния с "Интером"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Изначально жребий свел "Ливерпуль" в первом раунде плей-офф с австрийским "Ред Булл", однако из-за технической ошибки УЕФА повторил процедуру, и соперником "красных" стал "Интер".
Примечательно, что на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпулю" противостоял "Милан", другой клуб с "Сан-Сиро". но Клопп ожидает, что "Интер" доставит его команде больше проблем, чем "россонери".
"Я смотрел жеребьевку в прямом эфире и подумал: "Так нельзя оставлять. Без шансов". Они определенно должны были провести ее заново".
"Мне пришлось ждать 54 года, чтобы первый раз сыграть на "Сан-Сиро"... А теперь я сделаю это дважды за три месяца, так что это хорошая новость!"
"Конечно, это тяжелый жребий. Они лидируют в итальянской лиге, у них хорошая команда, они на ходу".
"Это настоящее противостояние уровня Лиги Чемпионов, так что все хорошо, и я абсолютно предвкушаю его".
"Да, естественно, мы хорошо знаем Санчеса и Джеко — а также Лаутаро Мартинеса, одного из, наверное, самых ярких нападающих в мире".
"В прошлом году, своем первом там, (тренер) Симоне Индзаги завоевал титул, так что этот жребий в духе "Ливерпуля" — для нас это никогда не бывает легко, но это возможно, поэтому вперед", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.12.2021 22:00
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Последние комментарии:
Щолсе, МЮ и Сись получили соперников полегче после повторной жеребьевки
И только Ливерпулю попался соперник сильнее.
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Вообще абсолютно пофигу кто был бы соперником даже псж, так что ждем с нетерпением игры с интерняшками
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Мда, только самые хардкорные соперники попадаются лфк, но да и ладно, мы Ливерпуль - воины, интер проходить должны.
Все же мы не сыкливая бензоколонка, которая проплачивает дворовые команды.
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"В прошлом году, своем первом там, (тренер) Симоне Индзаги завоевал титул, так что этот жребий в духе "Ливерпуля" — для нас это никогда не бывает легко, но это возможно, поэтому вперед", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
Источник: http://fapl.ru/posts/90138/
жребий настолько тяжелый, что Клопп даж не в курсе кто тренил Интер в прошлом сезоне:)
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Зассал очкошник)))
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Клоптоп лукавит. Принтер такой же сейчас мусор как и Милан.
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хороший, крепкий соперник, только поле на сан-сиро не понравилось, может к февралю и заменят газон. а так до матча все еще 10 раз поменяется в командах, пока рано загадывать кто в какой форме подойдет и в каких составах сыграет, но легко очевидно не будет
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потаскуха в трусы наделала уже, ору
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ХУЙЛО!!!
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