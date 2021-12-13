Деннис рассказал, почему перестал болеть за "Арсенал"

Эммануэль Деннис Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис назвал необычную причину, почему он перестал болеть за "Арсенал".

24-летний Деннис, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, рос фанатом "Арсенала".

Однако в какой-то момент Эммануэль понял, что "канониры" приносят слишком большое разочарование своим поклонникам, поэтому решил поберечь свои нервы.

"Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".

"Однако больше я не болею за "Арсенал". Порой я так сильно поддерживал "Арсенал", что мог заплакать, когда они проигрывали. Это было нехорошо для меня".

"Поэтому я подумал: "Нет, уж лучше я сосредоточусь на себе и не буду чересчур нервничать, потому что это плохо для моего здоровья". Прямо сейчас я сосредоточен только на себе", — сообщил Деннис Sky Sports.


Метки Арсенал, Деннис, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1635

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 13.12.2021 12:57 # mixmaster
    аще пох на этого ноунейма.

    (ответить)

  2. j-silver 13.12.2021 12:53 # j-silver
    "Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".

    "Однако больше я не болею за "Арсенал". Когда я узнать, что "Арсенал" является LGBTQ+клубом, то заплакать. Это было нехорошо для меня".

    (ответить)

  3. true-manc 13.12.2021 12:10 # true-manc
    "Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".

    "Однако больше я не болею за "Арсенал". Порой я так сильно поддерживал "Арсенал", что мог заплакать, когда читал комменты chelsea88. Это было нехорошо для меня".

    "Поэтому я подумал: "Нет, уж лучше я сосредоточусь на себе и не буду чересчур нервничать, потому что это плохо для моего здоровья". Прямо сейчас я сосредоточен только на себе", — сообщил Деннис Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90125/

    (ответить)

  4. ray-black 13.12.2021 12:06 # ray-black
    Типичное глорье. на фапле таких 90%

    (ответить)

  5. dentinho 13.12.2021 12:01 # dentinho
    ))))))))))))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: