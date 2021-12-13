Деннис рассказал, почему перестал болеть за "Арсенал"

Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис назвал необычную причину, почему он перестал болеть за "Арсенал".

24-летний Деннис, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, рос фанатом "Арсенала".



Однако в какой-то момент Эммануэль понял, что "канониры" приносят слишком большое разочарование своим поклонникам, поэтому решил поберечь свои нервы.



"Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".



"Однако больше я не болею за "Арсенал". Порой я так сильно поддерживал "Арсенал", что мог заплакать, когда они проигрывали. Это было нехорошо для меня".



"Поэтому я подумал: "Нет, уж лучше я сосредоточусь на себе и не буду чересчур нервничать, потому что это плохо для моего здоровья". Прямо сейчас я сосредоточен только на себе", — сообщил Деннис Sky Sports.