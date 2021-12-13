Деннис рассказал, почему перестал болеть за "Арсенал"
Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис назвал необычную причину, почему он перестал болеть за "Арсенал".
24-летний Деннис, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, рос фанатом "Арсенала".
Однако в какой-то момент Эммануэль понял, что "канониры" приносят слишком большое разочарование своим поклонникам, поэтому решил поберечь свои нервы.
"Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".
"Однако больше я не болею за "Арсенал". Порой я так сильно поддерживал "Арсенал", что мог заплакать, когда они проигрывали. Это было нехорошо для меня".
"Поэтому я подумал: "Нет, уж лучше я сосредоточусь на себе и не буду чересчур нервничать, потому что это плохо для моего здоровья". Прямо сейчас я сосредоточен только на себе", — сообщил Деннис Sky Sports.
13.12.2021 12:00
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аще пох на этого ноунейма.
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"Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".
"Однако больше я не болею за "Арсенал". Когда я узнать, что "Арсенал" является LGBTQ+клубом, то заплакать. Это было нехорошо для меня".
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"Я был фанатом "Арсенала". Мне нравился Сеск Фабрегас".
"Однако больше я не болею за "Арсенал". Порой я так сильно поддерживал "Арсенал", что мог заплакать, когда читал комменты chelsea88. Это было нехорошо для меня".
"Поэтому я подумал: "Нет, уж лучше я сосредоточусь на себе и не буду чересчур нервничать, потому что это плохо для моего здоровья". Прямо сейчас я сосредоточен только на себе", — сообщил Деннис Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/90125/
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Типичное глорье. на фапле таких 90%
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))))))))))))))))
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