"Ливерпуль" готов продать Филлипса за 10 млн. фунтов

Натаниэль Филлипс "Ливерпуль" готов отпустить Натаниэля Филлипса в январе только на условиях постоянного трансфера, установив за английского защитника цену в 10 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе против "Милана" 24-летний Филлипс впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля". Пользуясь случаем, Натаниэль признался, что расстроен дефицитом игрового времени.

"Красные" открыты к расставанию с Филлипсом в январе, однако The Sun утверждает, что мерсисайдский клуб не позволит Натаниэлю уйти в аренду — только насовсем.

Одним из претендентов на Филлипса обещает стать рвущийся в Лигу Чемпионов "Вест Хэм", который ищет защитника ввиду травм Анджело Огбонны и Курта Зума.


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2021 08:00

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  1. best-friend777 13.12.2021 08:34 # best-friend777
    Зачем? Джо Гомес гарантированно сломается после пары сыгранных матчей, Матип тоже склонен к травмам. Остаётся только Конате. Жизнь ничему не учит крч

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  2. vals1702 13.12.2021 08:04 # vals1702
    в Милан

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