"Ливерпуль" готов продать Филлипса за 10 млн. фунтов

"Ливерпуль" готов отпустить Натаниэля Филлипса в январе только на условиях постоянного трансфера, установив за английского защитника цену в 10 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе против "Милана" 24-летний Филлипс впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля". Пользуясь случаем, Натаниэль признался, что расстроен дефицитом игрового времени.



"Красные" открыты к расставанию с Филлипсом в январе, однако The Sun утверждает, что мерсисайдский клуб не позволит Натаниэлю уйти в аренду — только насовсем.



Одним из претендентов на Филлипса обещает стать рвущийся в Лигу Чемпионов "Вест Хэм", который ищет защитника ввиду травм Анджело Огбонны и Курта Зума.