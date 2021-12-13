"Ливерпуль" готов продать Филлипса за 10 млн. фунтов
"Ливерпуль" готов отпустить Натаниэля Филлипса в январе только на условиях постоянного трансфера, установив за английского защитника цену в 10 миллионов фунтов.
Ранее на этой неделе против "Милана" 24-летний Филлипс впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля". Пользуясь случаем, Натаниэль признался, что расстроен дефицитом игрового времени.
"Красные" открыты к расставанию с Филлипсом в январе, однако The Sun утверждает, что мерсисайдский клуб не позволит Натаниэлю уйти в аренду — только насовсем.
Одним из претендентов на Филлипса обещает стать рвущийся в Лигу Чемпионов "Вест Хэм", который ищет защитника ввиду травм Анджело Огбонны и Курта Зума.
13.12.2021 08:00
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