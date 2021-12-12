"Челси" просматривает Глейсона Бремера

"Челси" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Торино" Глейсону Бремеру.

Как известно, над "Челси" нависла угроза лишиться сразу четырех защитников в конце сезона, когда истекают контракты Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.



В сложившейся ситуации "синие" вынуждены держать в уме несколько вариантов по укреплению центра обороны, и The Sun утверждает, что очередным именем в шорт-листе лондонского клуба стал 24-летний Бремер.



Скауты "Челси" лишь на прошлой неделе просматривали Глейсона в матче против "Эмполи", высоко оценив игру мощного бразильца.



После окончания этого сезона у Бремера останется только 12 месяцев по контракту, поэтому "Торино" будет сложно предотвратить уход Глейсона, интерес к которому также приписывают "Тоттенхэму", "Вест Хэму" и "Ливерпулю".