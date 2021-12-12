Смит обвинил игроков "Юнайтед" в давлении на рефери
Наставник "Норвича" Дин Смит обвинил игроков "Манчестер Юнайтед" в давлении на рефери Даррена Инглэнда.
Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Кэрроу Роуд" решил единственный гол Криштиану Роналду с пенальти во втором тайме.
По мнению Смита, Инглэнд поддался давлению со стороны игроков "Юнайтед" при назначении пенальти, а также в некоторых других эпизодах.
"Да, у меня осталось чувство несправедливости".
"Я посмотрел эпизод с назначением пенальти. Был ли там контакт? Да. Хватал ли он его рукой? Да, но я могу показать вам пять-шесть других единоборств из этого матча, в штрафной или за ее пределами, когда фол не фиксировался".
"Мы выступаем за последовательность в судейских решениях. Здесь ее не было. Мне просто кажется, что судья потакал "Манчестер Юнайтед" сегодня. Маркус Рэшфорд выпросил штрафной в первом тайме".
"Нельзя позволять игрокам диктовать, как нужно судить матч, а здесь именно такое ощущение. Знаю, это звучит так, словно я не умею проигрывать, и я правда не умею! Не думаю, что мы заслуживали поражение своей игрой. Некоторые судейские решения вызывают вопросы", — цитирует Смита Manchester Evening News.
12.12.2021 16:00
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Просто нужно начать ротировать
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работать с судьями надо тоже уметь. вон челси еще недавно были мастерами этого дела. каждый спорный момент к судье бросалась куча громко вопящих и бьющихся в истерике тел. выглядело мразотно но иногда срабатывало.
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Знаю, это звучит так, словно я не умею проигрывать, и я правда не умею!
будет наказан.
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Мс, Челси, Ливерпуль, Мю 5 пенальти в одном туре на всех
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Ну кто ж виноват, что твои игроки не пздят с судьями. Вон пример с Рона можно взять, или с Рэша и Бруну. Ещё Гвайер мастер подпердышь.
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