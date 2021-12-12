Смит обвинил игроков "Юнайтед" в давлении на рефери

Дин Смит Наставник "Норвича" Дин Смит обвинил игроков "Манчестер Юнайтед" в давлении на рефери Даррена Инглэнда.

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Кэрроу Роуд" решил единственный гол Криштиану Роналду с пенальти во втором тайме.

По мнению Смита, Инглэнд поддался давлению со стороны игроков "Юнайтед" при назначении пенальти, а также в некоторых других эпизодах.

"Да, у меня осталось чувство несправедливости".

"Я посмотрел эпизод с назначением пенальти. Был ли там контакт? Да. Хватал ли он его рукой? Да, но я могу показать вам пять-шесть других единоборств из этого матча, в штрафной или за ее пределами, когда фол не фиксировался".

"Мы выступаем за последовательность в судейских решениях. Здесь ее не было. Мне просто кажется, что судья потакал "Манчестер Юнайтед" сегодня. Маркус Рэшфорд выпросил штрафной в первом тайме".

"Нельзя позволять игрокам диктовать, как нужно судить матч, а здесь именно такое ощущение. Знаю, это звучит так, словно я не умею проигрывать, и я правда не умею! Не думаю, что мы заслуживали поражение своей игрой. Некоторые судейские решения вызывают вопросы", — цитирует Смита Manchester Evening News.


Метки Инглэнд, Манчестер Юнайтед, Норвич, рефери, Смит

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 12.12.2021 16:36 # ilovemanutd
    Просто нужно начать ротировать

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  2. ray-black 12.12.2021 16:24 # ray-black
    работать с судьями надо тоже уметь. вон челси еще недавно были мастерами этого дела. каждый спорный момент к судье бросалась куча громко вопящих и бьющихся в истерике тел. выглядело мразотно но иногда срабатывало.

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  3. manutd-20champ 12.12.2021 16:08 # manutd-20champ
    Знаю, это звучит так, словно я не умею проигрывать, и я правда не умею!

    будет наказан.

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  4. cuckoldsessions 12.12.2021 16:07 # cuckoldsessions
    Мс, Челси, Ливерпуль, Мю 5 пенальти в одном туре на всех

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  5. mancunia-planet 12.12.2021 16:06 # mancunia-planet
    Ну кто ж виноват, что твои игроки не пздят с судьями. Вон пример с Рона можно взять, или с Рэша и Бруну. Ещё Гвайер мастер подпердышь.

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