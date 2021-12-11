Тухель: "Нам повезло победить"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда одержала победу 3:2 против "Норвича" благодаря везению.

Заработанный Антонио Рюдигером и реализованный Жоржиньо пенальти в компенсированное время позволил "Челси" вырвать три очка против "Лидса", реабилитировавшись за поражение 3:2 от "Вест Хэма" и ничью 3:3 с "Зенитом".



Тухелю кажется, что судьба просто вернула должок его команде. Томас рад победить таким образом и считает результат справедливым.



"Это был славный футбольный матч, очень напряженный матч. Я очень рад тем, как мы сыграли".



"Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, когда ты забиваешь поздний гол в компенсированное время, значит не обошлось без везения. Но мы дважды отыгрывались и переворачивали игру, чем я очень впечатлен и чему очень рад. Нам пришлось потрудиться, но мы не ожидали другого исхода".



"Нам повезло, но мы нуждались в этом. В двух последних матчах удача отворачивалась от нас, мы пропускали поздние голы, так что это, возможно, именно то, в чем мы нуждались", — сообщил Тухель Sky Sports.