Тухель: "Нам повезло победить"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда одержала победу 3:2 против "Норвича" благодаря везению.
Заработанный Антонио Рюдигером и реализованный Жоржиньо пенальти в компенсированное время позволил "Челси" вырвать три очка против "Лидса", реабилитировавшись за поражение 3:2 от "Вест Хэма" и ничью 3:3 с "Зенитом".
Тухелю кажется, что судьба просто вернула должок его команде. Томас рад победить таким образом и считает результат справедливым.
"Это был славный футбольный матч, очень напряженный матч. Я очень рад тем, как мы сыграли".
"Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, когда ты забиваешь поздний гол в компенсированное время, значит не обошлось без везения. Но мы дважды отыгрывались и переворачивали игру, чем я очень впечатлен и чему очень рад. Нам пришлось потрудиться, но мы не ожидали другого исхода".
"Нам повезло, но мы нуждались в этом. В двух последних матчах удача отворачивалась от нас, мы пропускали поздние голы, так что это, возможно, именно то, в чем мы нуждались", — сообщил Тухель Sky Sports.
11.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
Норвича?ну-ну
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Мог не говорить то, что известно без него.
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даже ПЕТУХЕЛЬ не отрицает что чукотские залупенсы чудом отскакивают НО скоро этот фарт закончится.
ну и как теперь нюхать жопу и лизать яйца Ливерпулю ау залупенсы? че с ебалой рентбои?
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Капитан очевидность...Масло масляное,спросить вопрос,пенсы далбаебы...
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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