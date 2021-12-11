Тухель: "Нам повезло победить"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда одержала победу 3:2 против "Норвича" благодаря везению.

Заработанный Антонио Рюдигером и реализованный Жоржиньо пенальти в компенсированное время позволил "Челси" вырвать три очка против "Лидса", реабилитировавшись за поражение 3:2 от "Вест Хэма" и ничью 3:3 с "Зенитом".

Тухелю кажется, что судьба просто вернула должок его команде. Томас рад победить таким образом и считает результат справедливым.

"Это был славный футбольный матч, очень напряженный матч. Я очень рад тем, как мы сыграли".

"Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, когда ты забиваешь поздний гол в компенсированное время, значит не обошлось без везения. Но мы дважды отыгрывались и переворачивали игру, чем я очень впечатлен и чему очень рад. Нам пришлось потрудиться, но мы не ожидали другого исхода".

"Нам повезло, но мы нуждались в этом. В двух последних матчах удача отворачивалась от нас, мы пропускали поздние голы, так что это, возможно, именно то, в чем мы нуждались", — сообщил Тухель Sky Sports.


Метки Лидс, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 21:00

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  1. dengrom 11.12.2021 21:08 # dengrom
    Норвича?ну-ну

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  2. electric 11.12.2021 21:07 # electric
    Мог не говорить то, что известно без него.

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  3. frisby 11.12.2021 21:06 # frisby
    даже ПЕТУХЕЛЬ не отрицает что чукотские залупенсы чудом отскакивают НО скоро этот фарт закончится.
    ну и как теперь нюхать жопу и лизать яйца Ливерпулю ау залупенсы? че с ебалой рентбои?

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  4. yaxaaabalya 11.12.2021 21:06 # yaxaaabalya
    Капитан очевидность...Масло масляное,спросить вопрос,пенсы далбаебы...

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  5. jirrort 11.12.2021 21:05 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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