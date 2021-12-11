Салах принес "Ливерпулю" победу над "Виллой"

Мохамед Салах Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой" — 1:0.

Относительно предыдущего матча в чемпионате главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел только одно изменение в старте, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена вместо Диогу Жоты.

У "вилланов" Мэтт Таргетт вышел вместо Эмилиано Буэндиа.

Гости предсказуемо окопались возле своих ворот и весьма неплохо выдерживали давление "Ливерпуля".

Нельзя было сказать, что "Вилла" помышляла только об обороне — несколько полумоментов подопечные Стивена Джеррарда в первом тайме все же имели, в том числе однажды после чудачества Алиссона.

У хозяев опасным дальним ударом над перекладиной отметился Окслейд-Чемберлен, а Мохамед Салах пробивал с острого угла, но Эмилиано Мартинес выручил "вилланов".

Во втором тайме гости продолжили отбиваться, однако на 65-й минуте Тайрон Мингс нарушил правила в своей штрафной на Салахе, и пострадавший четко исполнил назначенный пенальти — 1:0.

В концовке матча "Вилла" была вынуждена раскрываться, и однажды вновь неуверенно сыграл Алиссон, но счет уже не изменился.

"Вилла" показала себя крепким орешком и не была беззуба, однако настойчивость "Ливерпуля" все же принесла свои плоды.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 19:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 11.12.2021 20:56 # roberto-89
    Щась пукки пару голасо забьет манкам шлюшкам из вонючего трахфорда ухахахахахахаха

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  2. roberto-89 11.12.2021 20:55 # roberto-89
    Салах самый лучший в апл братишки )))))))

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  3. gucman 11.12.2021 20:22 # gucman
    Отскокульский залупуль в деле)

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  4. roberto-89 11.12.2021 20:20 # roberto-89
    Всех с победой братишки, чемпионский ЛФК ))))))

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  5. lovrentiy 11.12.2021 20:10 # lovrentiy
    Как то не внятно, слышен лай пенсов под жопой. Но одно успокаивает, каждо утро, когда садишься срать, снизу разявые рты пенсов.

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  6. m-ballack 11.12.2021 20:08 # m-ballack
    АВ до Стиви Джи 7:2 пешком прошлась, щас чет пздц деградировала

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  7. gabazhaba 11.12.2021 20:07 # gabazhaba
    Джерард попросил - не ебите жестко, у меня до конца сезона жопа не выдержит.

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  8. arsenalekc 11.12.2021 20:06 # arsenalekc
    Мешки - победа за счет пеналя;
    Тухляки - победа за счет пеналя;
    Кишки-почки-печенка (ливер) - победа за счет пеналя.
    Что за прекрасный тур мы с вами наблюдаем)) И только Арс добывает победу по игре)

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  9. asnural 11.12.2021 20:06 # asnural
    Гнилопуль

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  10. liverfun 11.12.2021 20:06 # liverfun
    Напомнило игру с волками, тоже тотальное доминирование, а соперник тянет время и всячески рвет темп. Судья очень слаб, 4 пенальти должен был ставить, учитывая какие назначались сегодня в других матчах. Алиссон плохо сыграл, будто не выспался, благо работы у него вообще не было, кроме той, которую он сам придумывал. Остальные неплохо, но можно лучше.
    Клопп топ

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  11. putintime 11.12.2021 20:05 # putintime
    в двух матчах продырявили этих древних дырок))))

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  12. animadora 11.12.2021 20:05 # animadora
    Салаху памятник в Египте поставят, выше пирамид.

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  13. gerrard08 11.12.2021 20:04 # gerrard08
    Как же Ливерпуль и Стив жарят своих хейтерков))

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  14. zaeba1l 11.12.2021 20:04 # zaeba1l
    Это был договорняк... СтивиДжи договорился со своей командой: Фолим, пропускаем один гол с пендаля, потом активно бегаем, но не злим красных... А то они накидают нам позорно. Я их знаю ))

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  15. division 11.12.2021 20:04 # division
    Не, ну лузерпуль самый обоссаный клубишко мира. Глупо с этим спорить

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  16. meshuggah 11.12.2021 20:04 # meshuggah
    Отскочники ебаные автобусники

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  17. live-juve 11.12.2021 20:04 # live-juve
    победа на классе

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  18. putintime 11.12.2021 20:03 # putintime
    Кананиров на главную Миха

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  19. skychnie-oboi 11.12.2021 20:03 # skychnie-oboi
    Ливерпуль истинный чемпион.Могли разгромить Виллу 5-0, но в дань уважения Стиви, сделали псевдо интригу - дабы даже проигрывая Джеррард выглядел достойно на родном Энфилде.
    Кикой же КЛОП ВЕЛИКИЙ мыслитель и стратег.

    КЛОПП ТОП!

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  20. tursa 11.12.2021 20:02 # tursa
    2 Ливерпуль 16 37
    3 Челси 16 36

    Источник: http://fapl.ru/posts/90089/

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