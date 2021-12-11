Салах принес "Ливерпулю" победу над "Виллой"
Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой" — 1:0.
Относительно предыдущего матча в чемпионате главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел только одно изменение в старте, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена вместо Диогу Жоты.
У "вилланов" Мэтт Таргетт вышел вместо Эмилиано Буэндиа.
Гости предсказуемо окопались возле своих ворот и весьма неплохо выдерживали давление "Ливерпуля".
Нельзя было сказать, что "Вилла" помышляла только об обороне — несколько полумоментов подопечные Стивена Джеррарда в первом тайме все же имели, в том числе однажды после чудачества Алиссона.
У хозяев опасным дальним ударом над перекладиной отметился Окслейд-Чемберлен, а Мохамед Салах пробивал с острого угла, но Эмилиано Мартинес выручил "вилланов".
Во втором тайме гости продолжили отбиваться, однако на 65-й минуте Тайрон Мингс нарушил правила в своей штрафной на Салахе, и пострадавший четко исполнил назначенный пенальти — 1:0.
В концовке матча "Вилла" была вынуждена раскрываться, и однажды вновь неуверенно сыграл Алиссон, но счет уже не изменился.
"Вилла" показала себя крепким орешком и не была беззуба, однако настойчивость "Ливерпуля" все же принесла свои плоды.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
11.12.2021 19:55
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Последние комментарии:
Щась пукки пару голасо забьет манкам шлюшкам из вонючего трахфорда ухахахахахахаха
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Салах самый лучший в апл братишки )))))))
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Отскокульский залупуль в деле)
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Всех с победой братишки, чемпионский ЛФК ))))))
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Как то не внятно, слышен лай пенсов под жопой. Но одно успокаивает, каждо утро, когда садишься срать, снизу разявые рты пенсов.
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АВ до Стиви Джи 7:2 пешком прошлась, щас чет пздц деградировала
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Джерард попросил - не ебите жестко, у меня до конца сезона жопа не выдержит.
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Мешки - победа за счет пеналя;
Тухляки - победа за счет пеналя;
Кишки-почки-печенка (ливер) - победа за счет пеналя.
Что за прекрасный тур мы с вами наблюдаем)) И только Арс добывает победу по игре)
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Гнилопуль
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Напомнило игру с волками, тоже тотальное доминирование, а соперник тянет время и всячески рвет темп. Судья очень слаб, 4 пенальти должен был ставить, учитывая какие назначались сегодня в других матчах. Алиссон плохо сыграл, будто не выспался, благо работы у него вообще не было, кроме той, которую он сам придумывал. Остальные неплохо, но можно лучше.
Клопп топ
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в двух матчах продырявили этих древних дырок))))
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Салаху памятник в Египте поставят, выше пирамид.
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Как же Ливерпуль и Стив жарят своих хейтерков))
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Это был договорняк... СтивиДжи договорился со своей командой: Фолим, пропускаем один гол с пендаля, потом активно бегаем, но не злим красных... А то они накидают нам позорно. Я их знаю ))
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Не, ну лузерпуль самый обоссаный клубишко мира. Глупо с этим спорить
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Отскочники ебаные автобусники
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победа на классе
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Кананиров на главную Миха
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Ливерпуль истинный чемпион.Могли разгромить Виллу 5-0, но в дань уважения Стиви, сделали псевдо интригу - дабы даже проигрывая Джеррард выглядел достойно на родном Энфилде.
Кикой же КЛОП ВЕЛИКИЙ мыслитель и стратег.
КЛОПП ТОП!
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2 Ливерпуль 16 37
3 Челси 16 36
Источник: http://fapl.ru/posts/90089/
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