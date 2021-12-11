Салах принес "Ливерпулю" победу над "Виллой"

Заработанный и реализованный Мохамедом Салахом принес "Ливерпулю" победу над "Астон Виллой" — 1:0.

Относительно предыдущего матча в чемпионате главный тренер "красных" Юрген Клопп произвел только одно изменение в старте, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена вместо Диогу Жоты.



У "вилланов" Мэтт Таргетт вышел вместо Эмилиано Буэндиа.



Гости предсказуемо окопались возле своих ворот и весьма неплохо выдерживали давление "Ливерпуля".



Нельзя было сказать, что "Вилла" помышляла только об обороне — несколько полумоментов подопечные Стивена Джеррарда в первом тайме все же имели, в том числе однажды после чудачества Алиссона.



У хозяев опасным дальним ударом над перекладиной отметился Окслейд-Чемберлен, а Мохамед Салах пробивал с острого угла, но Эмилиано Мартинес выручил "вилланов".



Во втором тайме гости продолжили отбиваться, однако на 65-й минуте Тайрон Мингс нарушил правила в своей штрафной на Салахе, и пострадавший четко исполнил назначенный пенальти — 1:0.



В концовке матча "Вилла" была вынуждена раскрываться, и однажды вновь неуверенно сыграл Алиссон, но счет уже не изменился.



"Вилла" показала себя крепким орешком и не была беззуба, однако настойчивость "Ливерпуля" все же принесла свои плоды.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче