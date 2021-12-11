"Сити" победил "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Стерлинга

Рахим Стерлинг 100-й гол Рахима Стерлинга за карьеру в Премьер-Лиге обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Вулверхэмптоном".

Относительно поражения 2:1 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов места в стартовом составе "горожан" сохранили лишь Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Нападающий Хван Хи Чхан переместился в запас "волков", а вместо него вышел полузащитник Жоау Моутиньо.

Как и в матче против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, "Вулверхэмптон" сразу же отдал инициативу и сосредоточился на сдерживании соперника.

Гости умело оборонялись и не давали "Сити" разбежаться, темп игры был невысок. Пару раз обратил на себя внимание Жоау Канселу, неточно пробив с дистанции и размяв голкипера.

И без того неторопливая игра была сдобрена паузами, в течение которых "волки" лежали на газоне, спорили с оппонентами и рефери Джонатантом Моссом.

В концовке тайма даже у Мосса лопнуло терпение. Рауль Хименес получил две желтые карточки в течение 20 секунд и был изгнан с поля.

Вдесятером "Вулверхэмптону" было очень тяжело. Команда Бруну Лаже выстояла до перерыва, но во втором тайме стала слишком прижиматься к своим воротам и в итоге дрогнула. На 63-й минуте мяч попал в подмышку Моутиньо, и Рахим Стерлинг хладнокровно реализовал назначенный Моссом пенальти — 1:0.

Открыв счет, "горожане" продолжили осаду. Однако гости смогли избежать второго гола, а уже в компенсированное время слегка пощекотали нервы публики "Этихад" ударом головой Макса Килмена — Эдерсон выловил мяч из под перекладины.

С самого начала было понятно, что "Вулверхэмптон" приехал сюда за ничьей, однако глупейшее удаление Рауля Хименеса сделало задачу "волков" невозможной. Только чудо могло оставить "Сити" без победы, и оно, к слову, едва не случилось.

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2021 17:30

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Последние комментарии:




  1. skydreams 11.12.2021 17:51 # skydreams
    ЧЕЛСИ ВПЕРЁД!!!!!!!

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  2. warham 11.12.2021 17:50 # warham
    Warham - КОРОЛЬ!!!

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  3. zaeba1l 11.12.2021 17:50 # zaeba1l
    Короли пидорасов. Называйте свой титул полностью.

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  4. great-alexander 11.12.2021 17:48 # great-alexander
    7 ПРИЧИН почему Лига Европы круче Лиги Чемпионов.

    1. Титул
    Трофей Лиги Европы весит 15 кг, тогда как трофей Лиги чемпионов всего 7.5 кг. Победа в турнире говорит о физической силе. Победители ЛЕ физически в два раза сильнее победителей ЛЧ.

    2. Конкуренция
    В Лиге Европы больше команд и больше стадий, а значит выиграть Лигу Европы труднее.

    3. Уровень клубов
    В Лиге Европы играют такие гранды как «Наполи», в то время, как в ЛЧ приходится смотреть на клубы вроде «Зальцбурга», «Бешикташа», «Брюгге».

    4. Статус
    Побеждая в финале Лиге Европы, ты становишься лучшим в «Европе», тогда как за победу в Лиге чемпионов, ты становишься лучшим среди «чемпионов». То есть, победив в ЛЧ, ты даже не лучший в континенте.

    5. Редкость победы
    Такие великие игроки как Роналду, Месси, Иньеста, Мальдини выиграли ЛЧ 4 и более раз. НО НИКТО из них не выигрывал Лигу Европы. Поэтому победа в турнире желанна для любого футболиста, даже для статусного.

    6. Победитель Лиги Европы попадает в Лигу Чемпионов, а победитель Лиги Чемпионов никуда не попадает, ибо лохи

    7. Лига Европы оранжевая что означает огонь

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  5. sellman 11.12.2021 17:45 # sellman
    Моя третья нога уже во рту портовой собаки (с) Лукаку

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  6. chelsiukpro 11.12.2021 17:42 # chelsiukpro
    Слабо слабо все лидеры играют! Таже колбаса в последнем намучала победу!

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  7. felix-the-cat 11.12.2021 17:39 # felix-the-cat
    130 млн пукака греет скамейку бугагага

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  8. felix-the-cat 11.12.2021 17:38 # felix-the-cat
    Левая пенка и удаление в стиле отсососите ещё и в большинстве забили один гол с пенки азазазазазазазазаззажа

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  9. b84 11.12.2021 17:38 # b84
    говно ебАное

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  10. live-juve 11.12.2021 17:35 # live-juve
    голубятня может только пенки выпрашивать против волков в меньшинстве...

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  11. mancityman 11.12.2021 17:35 # mancityman
    1 Манчестер Сити 16 38

    Нюхайте жопы КОРОЛЕЙ, хотят вам портовым хуесосам не привыкать))

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  12. slash-lfc 11.12.2021 17:34 # slash-lfc
    местные карлики-полторашки уже нашли браузерную трансу матча на Анфилде??

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  13. true-manc 11.12.2021 17:33 # true-manc
    Вообще словил флешбеки с сезона 2018-2019 - портовые ху*сосы молятся, чтобы великий Сити потерял очки, но великий Сити выигрывает и выигрывает, а скузня всё визжит со страпона, кровоточа своим разорванным очком и нюхая попу КОРОЛЕЙ)))

    Походу, колбаса снова надорвёт свой геморрой, но так и останется позади на 1 очко от первого места)))Пользователь получил предупреждение

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  14. true-manc 11.12.2021 17:32 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Уверенная победа на классе. Судья мог 5 пенальти ставить в ворота Вулверхэмптона, но пожалел волков. Хименеса удалили по делу.

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  15. slash-lfc 11.12.2021 17:32 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  16. mancityman 11.12.2021 17:32 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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