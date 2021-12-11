"Сити" победил "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Стерлинга

100-й гол Рахима Стерлинга за карьеру в Премьер-Лиге обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Вулверхэмптоном".

Относительно поражения 2:1 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов места в стартовом составе "горожан" сохранили лишь Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.



Нападающий Хван Хи Чхан переместился в запас "волков", а вместо него вышел полузащитник Жоау Моутиньо.



Как и в матче против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, "Вулверхэмптон" сразу же отдал инициативу и сосредоточился на сдерживании соперника.



Гости умело оборонялись и не давали "Сити" разбежаться, темп игры был невысок. Пару раз обратил на себя внимание Жоау Канселу, неточно пробив с дистанции и размяв голкипера.



И без того неторопливая игра была сдобрена паузами, в течение которых "волки" лежали на газоне, спорили с оппонентами и рефери Джонатантом Моссом.



В концовке тайма даже у Мосса лопнуло терпение. Рауль Хименес получил две желтые карточки в течение 20 секунд и был изгнан с поля.



Вдесятером "Вулверхэмптону" было очень тяжело. Команда Бруну Лаже выстояла до перерыва, но во втором тайме стала слишком прижиматься к своим воротам и в итоге дрогнула. На 63-й минуте мяч попал в подмышку Моутиньо, и Рахим Стерлинг хладнокровно реализовал назначенный Моссом пенальти — 1:0.



Открыв счет, "горожане" продолжили осаду. Однако гости смогли избежать второго гола, а уже в компенсированное время слегка пощекотали нервы публики "Этихад" ударом головой Макса Килмена — Эдерсон выловил мяч из под перекладины.



С самого начала было понятно, что "Вулверхэмптон" приехал сюда за ничьей, однако глупейшее удаление Рауля Хименеса сделало задачу "волков" невозможной. Только чудо могло оставить "Сити" без победы, и оно, к слову, едва не случилось.



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче