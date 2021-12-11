"Сити" победил "Вулверхэмптон" благодаря пенальти Стерлинга
100-й гол Рахима Стерлинга за карьеру в Премьер-Лиге обеспечил "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Вулверхэмптоном".
Относительно поражения 2:1 от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов места в стартовом составе "горожан" сохранили лишь Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.
Нападающий Хван Хи Чхан переместился в запас "волков", а вместо него вышел полузащитник Жоау Моутиньо.
Как и в матче против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, "Вулверхэмптон" сразу же отдал инициативу и сосредоточился на сдерживании соперника.
Гости умело оборонялись и не давали "Сити" разбежаться, темп игры был невысок. Пару раз обратил на себя внимание Жоау Канселу, неточно пробив с дистанции и размяв голкипера.
И без того неторопливая игра была сдобрена паузами, в течение которых "волки" лежали на газоне, спорили с оппонентами и рефери Джонатантом Моссом.
В концовке тайма даже у Мосса лопнуло терпение. Рауль Хименес получил две желтые карточки в течение 20 секунд и был изгнан с поля.
Вдесятером "Вулверхэмптону" было очень тяжело. Команда Бруну Лаже выстояла до перерыва, но во втором тайме стала слишком прижиматься к своим воротам и в итоге дрогнула. На 63-й минуте мяч попал в подмышку Моутиньо, и Рахим Стерлинг хладнокровно реализовал назначенный Моссом пенальти — 1:0.
Открыв счет, "горожане" продолжили осаду. Однако гости смогли избежать второго гола, а уже в компенсированное время слегка пощекотали нервы публики "Этихад" ударом головой Макса Килмена — Эдерсон выловил мяч из под перекладины.
С самого начала было понятно, что "Вулверхэмптон" приехал сюда за ничьей, однако глупейшее удаление Рауля Хименеса сделало задачу "волков" невозможной. Только чудо могло оставить "Сити" без победы, и оно, к слову, едва не случилось.
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
11.12.2021 17:30
Просмотров: 561
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЧЕЛСИ ВПЕРЁД!!!!!!!
(ответить)
Warham - КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Короли пидорасов. Называйте свой титул полностью.
(ответить)
7 ПРИЧИН почему Лига Европы круче Лиги Чемпионов.
1. Титул
Трофей Лиги Европы весит 15 кг, тогда как трофей Лиги чемпионов всего 7.5 кг. Победа в турнире говорит о физической силе. Победители ЛЕ физически в два раза сильнее победителей ЛЧ.
2. Конкуренция
В Лиге Европы больше команд и больше стадий, а значит выиграть Лигу Европы труднее.
3. Уровень клубов
В Лиге Европы играют такие гранды как «Наполи», в то время, как в ЛЧ приходится смотреть на клубы вроде «Зальцбурга», «Бешикташа», «Брюгге».
4. Статус
Побеждая в финале Лиге Европы, ты становишься лучшим в «Европе», тогда как за победу в Лиге чемпионов, ты становишься лучшим среди «чемпионов». То есть, победив в ЛЧ, ты даже не лучший в континенте.
5. Редкость победы
Такие великие игроки как Роналду, Месси, Иньеста, Мальдини выиграли ЛЧ 4 и более раз. НО НИКТО из них не выигрывал Лигу Европы. Поэтому победа в турнире желанна для любого футболиста, даже для статусного.
6. Победитель Лиги Европы попадает в Лигу Чемпионов, а победитель Лиги Чемпионов никуда не попадает, ибо лохи
7. Лига Европы оранжевая что означает огонь
(ответить)
Моя третья нога уже во рту портовой собаки (с) Лукаку
(ответить)
Слабо слабо все лидеры играют! Таже колбаса в последнем намучала победу!
(ответить)
130 млн пукака греет скамейку бугагага
(ответить)
Левая пенка и удаление в стиле отсососите ещё и в большинстве забили один гол с пенки азазазазазазазазаззажа
(ответить)
говно ебАное
(ответить)
голубятня может только пенки выпрашивать против волков в меньшинстве...
(ответить)
1 Манчестер Сити 16 38
Нюхайте жопы КОРОЛЕЙ, хотят вам портовым хуесосам не привыкать))
(ответить)
местные карлики-полторашки уже нашли браузерную трансу матча на Анфилде??
(ответить)
Вообще словил флешбеки с сезона 2018-2019 - портовые ху*сосы молятся, чтобы великий Сити потерял очки, но великий Сити выигрывает и выигрывает, а скузня всё визжит со страпона, кровоточа своим разорванным очком и нюхая попу КОРОЛЕЙ)))
Походу, колбаса снова надорвёт свой геморрой, но так и останется позади на 1 очко от первого места)))
(ответить)
КОРОЛИ!!!
Уверенная победа на классе. Судья мог 5 пенальти ставить в ворота Вулверхэмптона, но пожалел волков. Хименеса удалили по делу.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий